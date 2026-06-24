सिर्फ 6 मिनट में ही बिक गई नई Skoda Kodiaq RS एसयूवी, जानें क्या है खास
Skoda Kodiaq RS की बुकिंग खुलते ही इसकी सारी यूनिट्स बुक हो गईं. कंपनी ने इसकी 50 यूनिट्स बिक्री के लिए उतारी थीं.
Published : June 24, 2026 at 11:02 AM IST
हैदराबाद: Skoda Auto India ने बीती 22 जून को ही अपनी नई Skoda Kodiaq RS की बुकिंग शुरू की थी. ताजा जानकारी सामने आ रही है कि बुकिंग के मामले में इस कार ने तेजी से सेल-आउट रिकॉर्ड किया है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार ऑर्डर खुलने के छह मिनट के अंदर ही नई Kodiaq RS की सभी 50 यूनिट्स बुक हो गईं.
बता दें कि Skoda Kodiaq RS देश में कंपनी के RS मॉडल की बढ़ती लिस्ट में सबसे नया एडिशन है. तेज़ी से हुई बिक्री से पता चलता है कि भारतीय खरीदारों को कंपनी के खास परफॉर्मेंस-फोकस्ड लाइनअप में कितनी दिलचस्पी है.
Skoda के RS मॉडल्स की बढ़ती मांग
Skoda Kodiaq RS ने साल 2025 में लॉन्च हुई Octavia RS को भी बुकिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है, जो 20 मिनट के अंदर पूरी तरह से बिक गई थी. यह नया रिस्पॉन्स दुनिया भर में और भारत में RS बैज के लिए एक अहम समय के दौरान आया है.
बता दें कि साल 2026 में दुनिया भर में RS बैज की पहचान के 51 साल पूरे हो जाएंगे, जबकि भारत Skoda Octavia RS के आने के 22 साल पूरे कर लेगा, जिसने पहली बार परफॉर्मेंस सब-ब्रांड को बाज़ार में उतारा था.
इस माइलस्टोन पर कमेंट करते हुए, Skoda Auto India के ब्रांड डायरेक्टर, आशीष गुप्ता ने कहा कि, "RS आधी सदी से ज़्यादा समय से एक ग्लोबल आइकॉन के तौर पर खड़ा है, और भारत में दो दशकों से ज़्यादा समय से इसके बहुत सारे फैन हैं. ‘सरेंडर’ कैंपेन के साथ, हम कस्टमर्स के लिए Kodiaq RS में परफॉर्मेंस और वर्सेटिलिटी का एक अनोखा कॉम्बिनेशन लाए हैं."
उन्होंने आगे कहा कि, "हमें खुशी है—हालांकि हैरानी नहीं—कि कस्टमर्स सच में इसके मोटरस्पोर्ट हेरिटेज, 4x4 कैपेबिलिटी, 7-सीट लग्ज़री, और भारत में सबसे तेज़ Skoda के तौर पर इसकी पहचान के आगे 'सरेंडर' कर रहे हैं."
Skoda Kodiaq RS की परफॉर्मेंस
Skoda Kodiaq RS में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो 262 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जो चारों व्हील्स को पावर भेजता है.
Skoda Auto का कहना है कि यह SUV 6.3 सेकंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 231 km/h है, जिससे यह भारत में मौजूद सबसे तेज़ प्रोडक्शन Skoda मॉडल बन गया है. इस गाड़ी में डायनामिक साउंड बूस्ट भी मिलता है, जिसे इंजन साउंड का ज़्यादा दमदार अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
Skoda Kodiaq RS की चेसिस और उपकरण
नई Skoda Kodiaq RS में मिलने वाले उपकरणों की बात करें तो इसमें प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग और लेटेस्ट डायनामिक चेसिस कंट्रोल प्लस (DCC प्लस) मिलता है, जिसका उद्देश्य स्टीयरिंग रिस्पॉन्स को बेहतर बनाना और कई ड्राइव मोड के ज़रिए गाड़ी को अलग-अलग ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से ढालना है.
Skoda Kodiaq RS का एक्सटीरियर और कलर ऑप्शन
नई Kodiaq RS में स्टैंडर्ड Kodiaq से अलग दिखने वाले बदलाव हैं. इस कार के एक्सटीरियर पर नजर डालें तो कार में ब्लैक-आउट स्टाइलिंग एलिमेंट, ग्लॉस ब्लैक ग्रिल फ्रेम, ब्लैक ORVMs, रूफ रेल्स और डार्क ट्रिम पीस शामिल हैं.
कार के केबिन में स्पोर्टी लुक देने के लिए रेड स्टिचिंग के साथ ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है. कार को ग्राहक चार कलर ऑप्शन में चुन सकते हैं, जिनमें मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक, वेलवेट रेड और स्टील ग्रे कलर शामिल हैं.