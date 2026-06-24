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सिर्फ 6 मिनट में ही बिक गई नई Skoda Kodiaq RS एसयूवी, जानें क्या है खास

नई Skoda Kodiaq RS की सारी यूनिट्स बिकीं ( फोटो - Skoda Auto India )

हैदराबाद: Skoda Auto India ने बीती 22 जून को ही अपनी नई Skoda Kodiaq RS की बुकिंग शुरू की थी. ताजा जानकारी सामने आ रही है कि बुकिंग के मामले में इस कार ने तेजी से सेल-आउट रिकॉर्ड किया है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार ऑर्डर खुलने के छह मिनट के अंदर ही नई Kodiaq RS की सभी 50 यूनिट्स बुक हो गईं. बता दें कि Skoda Kodiaq RS देश में कंपनी के RS मॉडल की बढ़ती लिस्ट में सबसे नया एडिशन है. तेज़ी से हुई बिक्री से पता चलता है कि भारतीय खरीदारों को कंपनी के खास परफॉर्मेंस-फोकस्ड लाइनअप में कितनी दिलचस्पी है. Skoda के RS मॉडल्स की बढ़ती मांग

Skoda Kodiaq RS ने साल 2025 में लॉन्च हुई Octavia RS को भी बुकिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है, जो 20 मिनट के अंदर पूरी तरह से बिक गई थी. यह नया रिस्पॉन्स दुनिया भर में और भारत में RS बैज के लिए एक अहम समय के दौरान आया है. बता दें कि साल 2026 में दुनिया भर में RS बैज की पहचान के 51 साल पूरे हो जाएंगे, जबकि भारत Skoda Octavia RS के आने के 22 साल पूरे कर लेगा, जिसने पहली बार परफॉर्मेंस सब-ब्रांड को बाज़ार में उतारा था. इस माइलस्टोन पर कमेंट करते हुए, Skoda Auto India के ब्रांड डायरेक्टर, आशीष गुप्ता ने कहा कि, "RS आधी सदी से ज़्यादा समय से एक ग्लोबल आइकॉन के तौर पर खड़ा है, और भारत में दो दशकों से ज़्यादा समय से इसके बहुत सारे फैन हैं. ‘सरेंडर’ कैंपेन के साथ, हम कस्टमर्स के लिए Kodiaq RS में परफॉर्मेंस और वर्सेटिलिटी का एक अनोखा कॉम्बिनेशन लाए हैं." उन्होंने आगे कहा कि, "हमें खुशी है—हालांकि हैरानी नहीं—कि कस्टमर्स सच में इसके मोटरस्पोर्ट हेरिटेज, 4x4 कैपेबिलिटी, 7-सीट लग्ज़री, और भारत में सबसे तेज़ Skoda के तौर पर इसकी पहचान के आगे 'सरेंडर' कर रहे हैं."