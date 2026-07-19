जल्द लॉन्च हो सकता है नया Samsung Galaxy Z Flip 8, स्पेसिफिकेशन की जानकारी आई सामने
Samsung जल्द ही अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z Flip 8 लॉन्च करने वाली है. इसके स्पेसिफिकेशन के बारे जानकारी सामने आई है.
Published : July 19, 2026 at 2:08 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्म्ता कंपनी Samsung जल्द ही अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z Flip 8 लॉन्च करने वाली है. आने वाले इस क्लैमशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन में पिछले साल के Galaxy Z Flip 7 के मुकाबले कुछ अपग्रेड्स किए जा सकते हैं. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं.
बताया जा रहा है कि Samsung Galaxy Z Flip 8 काफी हद तक पिछले साल के Galaxy Z Flip 7 जैसा ही रखा जा सकता है. नए फोन में Samsung के पिछले फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल फोन वाले रियर कैमरे, डिस्प्ले और डिज़ाइन (फॉर्म फैक्टर) को ही बरकरार रखा जा सकता है. ताजा लीक्स में Samsung Galaxy Z Flip 8 की संभावित लॉन्च डेट, संभावित कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में जानकारी सामने आई है.
Samsung Galaxy Z Flip 8 की लॉन्च डेट
Samsung ने पहले ही इस बात की पुष्टि की है कि उसका Galaxy Unpacked Event 22 जुलाई को लंदन में होगा, जहां Galaxy Z Flip 8 के लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है. यह इवेंट दोपहर 2 बजे BST (शाम 6:30 बजे IST) पर शुरू होगा. कंपनी के इसी लॉन्च इवेंट में Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra और नई Galaxy Watch 9 और Galaxy Watch Ultra 2 को भी पेश करने की उम्मीद है.
Samsung Galaxy Z Flip 8 की अनुमानित कीमत
कंपनी ने अभी तक Samsung Galaxy Z Flip 8 की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हाल ही में लीक हुई जानकारी से पता चला है कि यूरोप में इसके 256GB वर्ज़न की कीमत EUR 1,299 यानी लगभग 1,41,000 रुपये होगी.
वहीं, दूसरी ओर माना जा रहा है कि इसके 512GB मॉडल को EUR 1,499 यानी लगभग 1,60,000 रुपये की कीमत पर उतारा जा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Samsung Galaxy Z Flip 7 के 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत यूरोप में EUR 1,199 और भारत में 1,09,999 रुपये थी.
Samsung Galaxy Z Flip 8 के स्पेसिफिकेशन
फोन के डिस्प्ले की बात करें तो Samsung ने अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन हालिया लीक्स से पता चलता है कि नए Galaxy Z Flip 8 में 6.9-इंच का फोल्डेबल डिस्प्ले इस्तेमाल किया जाएग, जिसमें 120Hz का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जाएगी. इसके अलावा, इसमें 4.1-इंच की कवर स्क्रीन के साथ बेहतर 120Hz रिफ्रेश रेट भी दिया जा सकता है.
इसके अलावा, प्रोसेसर पर नजर डालें तो संभावना है कि कंपनी नए Galaxy Z Flip 8 के लिए डुअल-चिप स्ट्रैटेजी को अपना सकती है. US और चीन जैसे मार्केट में इसे Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ पेश किया जा सकता है. वहीं, यूरोप और भारत में 2nm Exynos 2600 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 12GB LPDDR5X RAM का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके 256GB या 512GB UFS 4.1 स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध होने की संभावना है. Samsung ने पिछले साल के Galaxy Z Flip 7 में अपने इन-हाउस Exynos 2500 चिपसेट का इस्तेमाल किया था.
माना जा रहा है कि Samsung Galaxy Z Flip 8 में Android 17 के साथ One UI 9 का इंटरफ़ेस इस्तेमाल किया जाएगा. Samsung इस मॉडल के लिए सात साल के OS अपडेट की गारंटी दे सकता है.
कैमरा मॉड्यूल पर नजर डालें तो, Samsung Galaxy Z Flip 8 में Galaxy Z Flip 7 जैसा ही रियर कैमरा हार्डवेयर दिया जाएगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और उसके साथ 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा शामिल होगा. इसमें 10-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी हो सकता है.
संभावना जताई जा रही है कि Galaxy Z Flip 8 की बैटरी में कोई बदलाव नहीं होगा और इसमें 4,300mAh की ही बैटरी मिल सकती है. इसमें भी अपने पिछले मॉडल जैसी ही 25W की चार्जिंग स्पीड मिलने की संभावना है. मौजूदा मॉडल की तुलना में इसका डिज़ाइन पतला और हल्का हो सकता है.