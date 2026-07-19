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जल्द लॉन्च हो सकता है नया Samsung Galaxy Z Flip 8, स्पेसिफिकेशन की जानकारी आई सामने

Samsung Galaxy Z Flip 7 ( फोटो - Samsung )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्म्ता कंपनी Samsung जल्द ही अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z Flip 8 लॉन्च करने वाली है. आने वाले इस क्लैमशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन में पिछले साल के Galaxy Z Flip 7 के मुकाबले कुछ अपग्रेड्स किए जा सकते हैं. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि Samsung Galaxy Z Flip 8 काफी हद तक पिछले साल के Galaxy Z Flip 7 जैसा ही रखा जा सकता है. नए फोन में Samsung के पिछले फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल फोन वाले रियर कैमरे, डिस्प्ले और डिज़ाइन (फॉर्म फैक्टर) को ही बरकरार रखा जा सकता है. ताजा लीक्स में Samsung Galaxy Z Flip 8 की संभावित लॉन्च डेट, संभावित कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में जानकारी सामने आई है. Samsung Galaxy Z Flip 8 की लॉन्च डेट

Samsung ने पहले ही इस बात की पुष्टि की है कि उसका Galaxy Unpacked Event 22 जुलाई को लंदन में होगा, जहां Galaxy Z Flip 8 के लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है. यह इवेंट दोपहर 2 बजे BST (शाम 6:30 बजे IST) पर शुरू होगा. कंपनी के इसी लॉन्च इवेंट में Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra और नई Galaxy Watch 9 और Galaxy Watch Ultra 2 को भी पेश करने की उम्मीद है. Samsung Galaxy Z Flip 8 की अनुमानित कीमत

कंपनी ने अभी तक Samsung Galaxy Z Flip 8 की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हाल ही में लीक हुई जानकारी से पता चला है कि यूरोप में इसके 256GB वर्ज़न की कीमत EUR 1,299 यानी लगभग 1,41,000 रुपये होगी. वहीं, दूसरी ओर माना जा रहा है कि इसके 512GB मॉडल को EUR 1,499 यानी लगभग 1,60,000 रुपये की कीमत पर उतारा जा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Samsung Galaxy Z Flip 7 के 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत यूरोप में EUR 1,199 और भारत में 1,09,999 रुपये थी.