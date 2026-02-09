ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुआ नया Samsung Galaxy F70e 5G स्मार्टफोन, मिलेगी 6,000mAh की बैटरी

नया Samsung Galaxy F70e 5G स्मार्टफोन लॉन्च ( फोटो - Samsung India )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने भारतीय बाजार में अपना नया Samsung Galaxy F70e 5G फोन लॉन्च किया है. यह नया स्मार्टफोन नई Galaxy F70 सीरीज़ का पहला हैंडसेट है. यह हैंडसेट देश में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इस स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. नए Galaxy F70e 5G में 6,000mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. इसमें लेदर फिनिश वाला रियर पैनल भी मिलता है. इस नए हैंडसेट में पिल-शेप वाले कैमरा मॉड्यूल के अंदर डुअल रियर कैमरा यूनिट दिया गया है. वहीं सामने की तरफ, इसमें सेल्फी कैमरे के लिए वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच मिलता है. Samsung Galaxy F70e 5G की कीमत

कीमत की बात करें तो भारत में, Samsung Galaxy F70e 5G की कीमत बेस 4GB + 128GB रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के लिए 12,999 रुपये है. वहीं, टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट, जिसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है, उसकी कीमत 14,499 रुपये है. कंपनी शुरुआती ऑफर के तौर पर ग्राहकों को 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रही है. जानकारी के अनुसार नए स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में 17 फरवरी को Flipkart और Samsung ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. कंपनी ने Samsung Galaxy F70 5G को लाइमलाइट ग्रीन और स्पॉटलाइट ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया है.