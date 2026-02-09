भारत में लॉन्च हुआ नया Samsung Galaxy F70e 5G स्मार्टफोन, मिलेगी 6,000mAh की बैटरी
Samsung ने भारतीय बाजार में अपना नया Samsung Galaxy F70e 5G फोन लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है.
Published : February 9, 2026 at 3:07 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने भारतीय बाजार में अपना नया Samsung Galaxy F70e 5G फोन लॉन्च किया है. यह नया स्मार्टफोन नई Galaxy F70 सीरीज़ का पहला हैंडसेट है. यह हैंडसेट देश में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.
इस स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. नए Galaxy F70e 5G में 6,000mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. इसमें लेदर फिनिश वाला रियर पैनल भी मिलता है. इस नए हैंडसेट में पिल-शेप वाले कैमरा मॉड्यूल के अंदर डुअल रियर कैमरा यूनिट दिया गया है. वहीं सामने की तरफ, इसमें सेल्फी कैमरे के लिए वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच मिलता है.
Samsung Galaxy F70e 5G की कीमत
कीमत की बात करें तो भारत में, Samsung Galaxy F70e 5G की कीमत बेस 4GB + 128GB रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के लिए 12,999 रुपये है. वहीं, टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट, जिसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है, उसकी कीमत 14,499 रुपये है. कंपनी शुरुआती ऑफर के तौर पर ग्राहकों को 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रही है.
जानकारी के अनुसार नए स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में 17 फरवरी को Flipkart और Samsung ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. कंपनी ने Samsung Galaxy F70 5G को लाइमलाइट ग्रीन और स्पॉटलाइट ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया है.
Samsung Galaxy F70e 5G के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
कंपनी ने Samsung Galaxy F70e 5G को डुअल सिम सेटअप के साथ पेश किया है, जो Android 16 पर आधारित One UI 8 पर चलता है. कंपनी इस नए स्मार्टफोन के लिए छह साल के OS अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट का भी वादा करती है. इस फोन में 6.7-इंच का HD+ (720x1,600 पिक्सल) LCD स्क्रीन लगाया गया है, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 260 ppi पिक्सल डेंसिटी और 16 मिलियन कलर के साथ आती है.
प्रोसेसर की बात करें तो नए Samsung Galaxy F70e 5G में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी पीक क्लॉक स्पीड 2.4GHz है. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि उसके इस लेटेस्ट हैंडसेट ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर करीब 6,23,000 पॉइंट्स हासिल किए हैं.
इसमें ARM Mali G57 GPU, 6GB तक LPDDR4x RAM और 128GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है. स्मार्टफोन में मिलने वाले कैमरा सेटअप की बात करें तो नए Samsung Galaxy F70e 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप लगाया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगाया गया है.
इसके साथ ही, पीछे का मेन कैमरा 2-मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर के साथ आता है. वहीं फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगााय गया है, जो वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच में लगा है. बैटरी की बात करें तो नए Samsung Galaxy F70e 5G में 6,000mAh की बैटरी लगाई गई है, और इसका डाइमेंशन 167.4x77.4x8.2mm है, जबकि इसका वज़न लगभग 199g रखा गया है.