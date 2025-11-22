ETV Bharat / technology

ट्यूबलेस स्पोक व्हील के साथ लॉन्च हुई नई Royal Enfield Meteor 350, जानें क्या है कीमत

Royal Enfield ने Royal Enfield Meteor 350 के स्पेशल एडिशन को Sundowner Orange कलर में पेश किया है.

Royal Enfield Meteor 350
Royal Enfield Meteor 350 का एडिशन लॉन्च (फोटो - Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 2:06 PM IST

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने जहां एक ओर अपनी एडवेंचर मोटरसाइकिल Royal Enfield Himalayan 450 का नया MANA Black एडिशन बाजार में उतारा है, वहीं दूसरी ओर कंपनी ने अपनी क्रूजर मोटरसाइकिल Royal Enfield Meteor 350 के स्पेशल एडिशन को Sundowner Orange कलर में पेश किया है, जिसमें ट्यूबलेस स्पोक व्हील लगाए गए हैं.

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange में क्या है खास
Meteor 350 Sundowner Orange एडिशन में फैक्ट्री-फिटेड टूरिंग पैक मिलता है, जिसमें टूरिंग सीट, फ्लाईस्क्रीन, पैसेंजर बैकरेस्ट और ट्रिपर नेविगेशन पॉड शामिल है, जो हायर मॉडल्स में स्टैंडर्ड होता है.

Royal Enfield Meteor 350
Royal Enfield Meteor 350 (फोटो - Royal Enfield)

इस स्पेशल एडिशन में एल्यूमीनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स लगाए गए हैं, जो Royal Enfield Meteor 350 रेंज में पहली बार दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें एक स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच भी दिया गया है, जिसे साल 2026 रेंज के साथ एडजस्टेबल लीवर और एलईडी हेडलैंप के साथ पेश किया गया है.

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange का पावरट्रेन
इस स्पेशल एडिशन में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. मोटरसाइकिल में 349 cc, एयर-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक, SOHC, फ्यूल इंजेक्शन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

Royal Enfield Meteor 350
Royal Enfield Meteor 350 (फोटो - Royal Enfield)

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange की कीमत
बाइक को लेकर Royal Enfield का कहना है कि लिमिटेड-रन मॉडल में एक यादगार बैजिंग मिलती है और यह Meteor कम्युनिटी का जश्न मनाता है, जिसके अब दुनिया भर में पांच लाख से ज़्यादा कस्टमर हैं. कीमत की बात करें तो Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange को 2.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, चेन्नई) की कीमत पर उतारा है, जो स्टैंडर्ड Meteor के टॉप-वेरिएंट से 3,000 रुपये ज़्यादा है.

