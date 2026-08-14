4 सितंबर को लॉन्च होगी नई Royal Enfield Himalayan 440, कंपनी ने दिखाई पहली झलक
Royal Enfield अपनी Himalayan 440 को फिर से जीवित करने जा रही हैं. इस बाइक की लॉन्च का खुलासा कंपनी ने किया है.
Published : August 14, 2026 at 12:41 PM IST
हैदराबाद: एडवेंचर टूरिंग की दुनिया में Royal Enfield Himalayan ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. इसकी शुरुआत Royal Enfield Himalayan 411 से हुई थी, हालांकि बाद में कंपनी ने नए इंजन के साथ इसे अपडेट करते हुए Himalayan 450 के तौर पर पेश किया. अब एक बार फिर कंपनी इस Himalayan 440 को जीवित करने जा रही है.
कंपनी ने जानकारी दी है कि Royal Enfield आगामी 4 सितंबर, 2026 को भारत में नई Royal Enfield Himalayan 440 लॉन्च करने वाली है. संभावना जताई जा रही है कि यह मोटरसाइकिल कंपनी की एडवेंचर मोटरसाइकिल रेंज में Himalayan 450 से नीचे की स्थित की जाएगी, और Himalayan फ़ॉर्मूले का एक ज़्यादा सुलभ वर्जन होने वाला है.
कंपनी ने सबसे पहले साल 2016 में 411cc सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ Himalayan को पेश किया था. इस बाइक को एक सुलभ एडवेंचर टूरर के तौर पर विकसित किया गया था और साल 2023 में बंद किए जाने से पहले, कई अपडेट्स के साथ इसकी बिक्री जारी रही.
इसके बाद, Royal Enfield ने नवंबर 2023 में पूरी तरह से नई जनरेशन की मोटरसाइकिल के तौर पर Himalayan 450 को पेश किया. इस अपडेटेड बाइक ने Himalayan 411 की जगह ली और इसमें 452cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया. मौजूदा Himalayan 450 का इंजन 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसमें 21-इंच का फ्रंट व्हील, 17-इंच का रियर व्हील और दोनों तरफ 200mm का सस्पेंशन ट्रैवल दिया गया है.
Himalayan 440, Scram 440 पर होगी आधारित
संभावना जताई जा रही है कि Himalayan 440 में Royal Enfield का 443cc LS 440 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो पहले से ही Scram 440 में लगा हुआ है. यह एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन 25.4 bhp की पावर और 34 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और इसमें छह-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा जाता है.
Royal Enfield का कहना है कि यह इंजन उसके D-प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह हर तरह की स्पीड और रेव रेंज (rev range) में बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके.
हालांकि रॉयल एनफील्ड ने अभी तक Himalayan 440 की पूरी जानकारी जारी नहीं की है, लेकिन इसकी इंजन क्षमता इसे बंद हो चुकी Himalayan 411 और मौजूदा Himalayan 450 के बीच रखती है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि यह नई मोटरसाइकिल कंपनी को एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में ज़्यादा पावरफुल Himalayan 450 के साथ एक और विकल्प देगी.
Himalayan 440 के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, और संभावना है कि इसके स्पेसिफ़िकेशन, फ़ीचर, वेरिएंट और कीमत, 4 सितंबर को होने वाले लॉन्च के दौरान सामने आ सकते हैं.