Motoverse 2025 में पेश हुई नई Royal Enfield Bullet 650, जानें कब होगी लॉन्च

Royal Enfield Bullet 650 का इंजन Bullet 650 में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें वही 648 cc, पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, जो 270-डिग्री फायरिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करता है. यह इंजन 46 bhp की मैक्सिमम पावर और 52 Nm का अधिकतम टॉर्क आउटपुट देता है.

Royal Enfield ने पहली बार साल 1932 में Bullet को लॉन्च किया था, जो नौ दशकों से प्रोडक्शन में है. हालांकि, अब इसे इसके सबसे पावरफुल अवतार में, यानी 650 cc इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि Royal Enfield अगले साल जनवरी में Bullet 650 लॉन्च करेगी.

हैदराबाद: Royal Enfield ने अपनी Royal Enfield Bullet 650 को EICMA 2025 में दुनिया के सामने पेश किया था, जिसके बाद अब कंपनी ने गोवा में आयोजित Motoverse 2025 में अपनी Bullet 650 को भारत में भी पेश कर दिया है.

इस इंजन के साथ 6-स्पीड यूनिट वाला गियरबॉक्स मिलता है, जिसमें स्लिपर क्लच है. आपको बता दें कि इस इंजन और गियरबॉक्स का इस्तेमाल पहले ही Royal Enfield Interceptor 650, Interceptor Bear 650, Continantal GT 650, Classic 650, Shotgun 650 और Super Meteor 650 में पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है.

Royal Enfield Bullet 650 का डिजाइन

कंपनी ने Bullet 650 का खास आकार बरकरार रखा है. इसमें टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, हाथ से पेंट की गई मद्रास पिनस्ट्राइप्स और मशहूर पंखों वाला RE का निशान देखने को मिलता है. इसके अलावा मोटरसाइकिल में क्लासिक टाइगर-आई पायलट लैंप मिलते हैं, जो साल 1954 में आए थे. कुल मिलाकर, Bullet 650 बहुत शानदार दिखती है और सड़क पर इसकी अच्छी पकड़ है.

बॉडीवर्क के नीचे, बाइक में एक स्टील ट्यूबलर स्पाइन फ्रेम मिलता है, जो ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी देता है. इसमें शोवा सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जो स्मूद राइड प्रदान करता है. बाइक में 19-इंच का फ्रंट और 18-इंच का रियर स्पोक व्हील मिलता है.

Royal Enfield Bullet 650 के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Bullet 650 में नया डिज़ाइन किया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो एनालॉग डिस्प्ले के क्लासिक लुक को डिजिटल टेक्नोलॉजी की फंक्शनैलिटी के साथ जोड़ता है. इसमें फ्यूल लेवल, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन और सर्विस नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं. मोबाइल डिवाइस चार्ज करने के लिए इस बाइक में USB टाइप C पोर्ट दिया गया है.