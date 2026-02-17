ETV Bharat / technology

जल्द लॉन्च होने वाली है नई Renault Kwid फेसलिफ्ट, जानें कैसा होगा डिजाइन

नई Renault Kwid फेसलिफ्ट ( फोटो - Renault India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India अपनी बजट हैचबैक Renault Kwid का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द ही लॉन्च करने वाली है. कंपनी जहां भारतीय बाजार के लिए अपने पोर्टफोलियो में मौजूद Renault Triber और Renault Kiger के फेसलिफ़्टेड वर्जन लॉन्च कर चुकी है, और साथ ही अपने आइकॉनिक Renault Duster की भी वापसी की है. वहीं, अब Renault Kwid को भी अपडेट मिलने वाला है. आपको बता दें कि Renault Kwid को कोई भी अपडेट मिले एक लंबा अरसा हो गया है, लेकिन अब इसे मिड-लाइफ फेसलिफ्ट मिलने वाला है. इस बात की जानकारी तब मिली, जब एक कैमोफ्लार्ज Renault Kwid को सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया. हालांकि इसे पूरी तरह से कैमोफ्लार्ज नहीं किया गया था. नई Renault Kwid फेसलिफ्ट के टेस्ट म्यूल के पूरे फ्रंट फेसिया, और साथ ही रियर लोगो और टेललैंप्स को कवर किया गया था, जिससे इस कार में होने वाले बदलावों का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है. कार में आगे की तरफ, हैचबैक में ऐसे अपडेट दिए जा सकते हैं, जो इसे Renault की अपडेटेड डिज़ाइन लैंग्वेज के ज़्यादा करीब लाएंगे. संभावना जताई जा रही है कि इसके फ्रंट फेसिया को नई Renault Kiger SUV से मिलता-जुलता रखा जाएगा, जिससे पतले LED DRLs और हेडलैंप्स हो सकते हैं. इसके साथ ही फ्रंट ग्रिल और बंपर का डिज़ाइन भी ज़्यादा दमदार होगा. वहीं पीछे की तरफ, Renault Kwid फेसलिफ्ट में नया रेनॉल्ट लोगो लगाया गया है, और टेललाइट डिज़ाइन में बदलाव करके इसे एक नई ऑन-रोड पहचान दी जाएगी.