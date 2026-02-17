जल्द लॉन्च होने वाली है नई Renault Kwid फेसलिफ्ट, जानें कैसा होगा डिजाइन
Renault India अपनी बजट हैचबैक Renault Kwid का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द ही लॉन्च करने वाली है. इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया.
Published : February 17, 2026 at 10:27 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India अपनी बजट हैचबैक Renault Kwid का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द ही लॉन्च करने वाली है. कंपनी जहां भारतीय बाजार के लिए अपने पोर्टफोलियो में मौजूद Renault Triber और Renault Kiger के फेसलिफ़्टेड वर्जन लॉन्च कर चुकी है, और साथ ही अपने आइकॉनिक Renault Duster की भी वापसी की है. वहीं, अब Renault Kwid को भी अपडेट मिलने वाला है.
आपको बता दें कि Renault Kwid को कोई भी अपडेट मिले एक लंबा अरसा हो गया है, लेकिन अब इसे मिड-लाइफ फेसलिफ्ट मिलने वाला है. इस बात की जानकारी तब मिली, जब एक कैमोफ्लार्ज Renault Kwid को सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया. हालांकि इसे पूरी तरह से कैमोफ्लार्ज नहीं किया गया था.
नई Renault Kwid फेसलिफ्ट के टेस्ट म्यूल के पूरे फ्रंट फेसिया, और साथ ही रियर लोगो और टेललैंप्स को कवर किया गया था, जिससे इस कार में होने वाले बदलावों का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है. कार में आगे की तरफ, हैचबैक में ऐसे अपडेट दिए जा सकते हैं, जो इसे Renault की अपडेटेड डिज़ाइन लैंग्वेज के ज़्यादा करीब लाएंगे.
संभावना जताई जा रही है कि इसके फ्रंट फेसिया को नई Renault Kiger SUV से मिलता-जुलता रखा जाएगा, जिससे पतले LED DRLs और हेडलैंप्स हो सकते हैं. इसके साथ ही फ्रंट ग्रिल और बंपर का डिज़ाइन भी ज़्यादा दमदार होगा. वहीं पीछे की तरफ, Renault Kwid फेसलिफ्ट में नया रेनॉल्ट लोगो लगाया गया है, और टेललाइट डिज़ाइन में बदलाव करके इसे एक नई ऑन-रोड पहचान दी जाएगी.
नई Renault Kwid का इंटीरियर और फीचर्स
आने वाली नई Renault Kwid फेसलिफ्ट में इंटीरियर अपहोल्स्ट्री के लिए नए मटीरियल और नए कलर ऑप्शन दिए जा सकते हैं. वहीं, फीचर्स की बात करें तो, इस हैचबैक को बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ-साथ फ्रेश UI वाले नए डिजिटल क्लस्टर के साथ अपग्रेड किया जा सकता है. अन्य फीचर्स के तौर पर रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट पावर विंडो और ऑप्शनल क्रूज़ कंट्रोल जैसे दूसरे फीचर्स मिलने वाले हैं.
नई Renault Kwid का इंजन
नई Renault Kwid के इंजन की बात करें तो इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. ऐसे में यह कार मौजूदा 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ ही उतारी जा सकती है, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल या AMT का विकल्प मिलता है. यह इंजन 68 bhp की पावर और 92.5 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. Kwid को इसी इंजन पर आधारित CNG पावरट्रेन के साथ भी बेचा जाता है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत में एंट्री-लेवल कारों की बिक्री धीरे-धीरे कम हुई है, लेकिन इस स्पेस में बने रहने के लिए Renault Kwid को अपडेट मिलते रहेंगे. बाजार में इसका सबसे करीबी मुकाबला Maruti Suzuki Alto से होता है, और इसे भी लंबे समय से अपडेट नहीं किया गया है.