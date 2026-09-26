17 अक्टूबर को लॉन्च होगी नई Renault Duster हाइब्रिड, जानें कौन से इंजन विकल्प मिलेंगे
Renault India ने अपनी नई Renault Duster का हाइब्रिड वर्जन बाजार में उतारने वाली है, जिसे 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा.
Published : September 26, 2026 at 10:50 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India अपनी नई Renault Duster का हाइब्रिज वर्जन लॉन्च करने वाली है, जिसे अक्तूबर 17 को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा, और E-Tech 160 नाम का यह हाइब्रिड मॉडल, Renault Duster लाइन-अप में तीसरा पावरट्रेन ऑप्शन होने वाला है, और मौजूदा 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ शामिल होगा.
इस साल की शुरुआत में लॉन्च के मौके पर Renault India के वाइस प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा कि हाइब्रिड पावरट्रेन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. उन्होंने बताया कि इस साल के लिए कंपनी की सारी गाड़ियां बिक चुकी हैं और वे प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं.
Renault से मिली जानकारी के अनुसार, ज़्यादातर दिलचस्पी 'शहरी बाज़ारों' से दिख रही है, जहां मेट्रो शहरों में हुई कुल बुकिंग में से 39 प्रतिशत बुकिंग हाइब्रिड वेरिएंट के लिए हैं.
Renault Duster का हाइब्रिड पावरट्रेन
इस हाइब्रिड सिस्टम में 1.8-लीटर GDI पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 1.4 kWh बैटरी पैक को जोड़ा गया है, जो कुल मिलाकर 158 bhp की पावर और 172 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं. Renault का दावा है कि Duster हाइब्रिड की कुल रेंज 1,000 km तक हो सकती है.
कंपनी का कहना है कि रोज़ाना शहर में इस्तेमाल के दौरान, Duster हाइब्रिड 80 प्रतिशत समय तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, इससे सिर्फ़ इंटरनल कंबशन इंजन पर चलने वाली कार की तुलना में ईंधन की खपत 40 प्रतिशत तक कम हो जाती है.
कार के EV मोड को छोड़कर, Renault का हाइब्रिड सिस्टम अपने मल्टीमोड गियरबॉक्स (15 मोड) के ज़रिए चार अन्य मोड के बीच स्विच करता है. डायनामिक हाइब्रिड मोड में, इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर व्हील्स को पावर प्रदान करते हैं.
इलेक्ट्रिक मोशन मोड में, सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देती है, जबकि पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज करता है. इसमें एक स्टैंडअलोन ICE मोड भी मिलता है, जिसमें पेट्रोल इंजन अकेले व्हील्स को चलाता है, और एक एनर्जी रिकवरी मोड भी दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर कार की रफ़्तार कम होने पर चार्ज को रीजेनरेट करती है.
संभावना जताई जा रही है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप नई डस्टर में डीज़ल इंजन का ऑप्शन न होने की कमी को पूरा करने में मदद करेगा. लॉन्च होने के बाद, इसका मुक़ाबला सीधे कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मौजूद स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड राइवल्स से होगा, जिनमें Maruti Grand Vitara, Victoris और Totota Urban Cruiser Hyryder शामिल हैं.