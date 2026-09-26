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17 अक्टूबर को लॉन्च होगी नई Renault Duster हाइब्रिड, जानें कौन से इंजन विकल्प मिलेंगे

Renault Duster का हाइब्रिड वर्जन होगा लॉन्च ( फोटो - Renault India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India अपनी नई Renault Duster का हाइब्रिज वर्जन लॉन्च करने वाली है, जिसे अक्तूबर 17 को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा, और E-Tech 160 नाम का यह हाइब्रिड मॉडल, Renault Duster लाइन-अप में तीसरा पावरट्रेन ऑप्शन होने वाला है, और मौजूदा 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ शामिल होगा. इस साल की शुरुआत में लॉन्च के मौके पर Renault India के वाइस प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा कि हाइब्रिड पावरट्रेन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. उन्होंने बताया कि इस साल के लिए कंपनी की सारी गाड़ियां बिक चुकी हैं और वे प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं. Renault से मिली जानकारी के अनुसार, ज़्यादातर दिलचस्पी 'शहरी बाज़ारों' से दिख रही है, जहां मेट्रो शहरों में हुई कुल बुकिंग में से 39 प्रतिशत बुकिंग हाइब्रिड वेरिएंट के लिए हैं. Renault Duster का हाइब्रिड पावरट्रेन

इस हाइब्रिड सिस्टम में 1.8-लीटर GDI पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 1.4 kWh बैटरी पैक को जोड़ा गया है, जो कुल मिलाकर 158 bhp की पावर और 172 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं. Renault का दावा है कि Duster हाइब्रिड की कुल रेंज 1,000 km तक हो सकती है.