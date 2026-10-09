ETV Bharat / technology

Renault Duster हाइब्रिड की बुकिंग हुई शुरू, 17 अक्टूबर को हो सकती है लॉन्च

Renault Duster हाइब्रिड की बुकिंग हुई शुरू ( फोटो - Renault India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India ने भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित Renault Duster हाइब्रिड की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. इच्छुक ग्राहक इस कार को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से 21,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक किया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 29kmpl है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है.

Renault Duster हाइब्रिड का पावरट्रेन

इस कार के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड E-Tech 160 इंजन लगाया गया है, जिसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है. यह हाइब्रिड पावरट्रेन कुल मिलाकर 157bhp की पावर और 172 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

Renault India का कहना है कि शहर में रोज़ाना गाड़ी चलाते समय, Renault Duster हाइब्रिड 80 प्रतिशत तक समय ऑल-इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, सिर्फ़ इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी की तुलना में, इससे ईंधन की खपत 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है. कैसे काम करता है Renault का हाइब्रिड सिस्टम

इसके पावरट्रेन में मल्टी-मोड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है, जो ड्राइविंग की स्थितियों के हिसाब से पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को अपने-आप मैनेज करता है. कंपनी का कहना है कि यह SUV सही स्थितियों में इलेक्ट्रिक पावर पर भी चल सकती है और कार की रफ़्तार कम करने या ब्रेक लगाने पर एनर्जी वापस हासिल कर सकती है. Renault Duster का हाइब्रिड सिस्टम (फोटो - Instagram/renaultindia) कार चलाते समय इसकी बैटरी चार्ज होती रहती है और इसे चार्ज करने के लिए किसी बाहरी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. कंपनी ने इस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यह परफ़ॉर्मेंस और फ़्यूल की बचत के बीच संतुलन बनाए रखे और साथ ही इलेक्ट्रिक और पेट्रोल से चलने वाले मोड के बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा भी दे.