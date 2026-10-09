Renault Duster हाइब्रिड की बुकिंग हुई शुरू, 17 अक्टूबर को हो सकती है लॉन्च
Renault India ने भारत में Renault Duster हाइब्रिड की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. इसे 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा.
Published : October 9, 2026 at 2:19 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India ने भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित Renault Duster हाइब्रिड की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. इच्छुक ग्राहक इस कार को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से 21,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक किया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 29kmpl है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है.
Renault Duster हाइब्रिड का पावरट्रेन
इस कार के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड E-Tech 160 इंजन लगाया गया है, जिसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है. यह हाइब्रिड पावरट्रेन कुल मिलाकर 157bhp की पावर और 172 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.
Renault India का कहना है कि शहर में रोज़ाना गाड़ी चलाते समय, Renault Duster हाइब्रिड 80 प्रतिशत तक समय ऑल-इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, सिर्फ़ इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी की तुलना में, इससे ईंधन की खपत 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है.
कैसे काम करता है Renault का हाइब्रिड सिस्टम
इसके पावरट्रेन में मल्टी-मोड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है, जो ड्राइविंग की स्थितियों के हिसाब से पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को अपने-आप मैनेज करता है. कंपनी का कहना है कि यह SUV सही स्थितियों में इलेक्ट्रिक पावर पर भी चल सकती है और कार की रफ़्तार कम करने या ब्रेक लगाने पर एनर्जी वापस हासिल कर सकती है.
कार चलाते समय इसकी बैटरी चार्ज होती रहती है और इसे चार्ज करने के लिए किसी बाहरी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. कंपनी ने इस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यह परफ़ॉर्मेंस और फ़्यूल की बचत के बीच संतुलन बनाए रखे और साथ ही इलेक्ट्रिक और पेट्रोल से चलने वाले मोड के बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा भी दे.
Renault Duster हाइब्रिड का डिजाइन
Duster के हाइब्रिड वर्जन के डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन स्टैंडर्ड Duster जैसा ही होने वाला है. इस कार में एक है रीडिजाइन की गई हेडलाइट्स मिलती है, जिनमें आइब्रो के आकार की LED डे-टाइम रनिंग लैंप (DRLs) मिलती हैं, जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करती हैं.
कार के ग्रिल का डिज़ाइन भी अलग है और इसमें एक बड़ा Duster बैज दिया गया है, जिससे फ्रंट एंड से Renault लोगो को पूरी तरह हटा दिया गया है. इसके अलावा, फ्रंट बंपर में पहली जेनरेशन के मॉडल की तरह उभरा हुआ सिल्वर सराउंड दिया गया है, और बंपर के किनारों पर पिक्सेल के आकार की फॉग लैंप लगाई गई हैं.
रियर प्रोफाइल की बात करें तो, पीछे ट्राई-एंगुलर टेल-लाइट्स एक LED लाइट बार से जोड़ी गई हैं, जो ग्लोबल-स्पेक मॉडल में नहीं है. कंपनी ने नई Renault Duster में रूफ-माउंटेड स्पॉइलर भी दिया है, और लाइसेंस प्लेट ब्रैकेट को एक यूनिक टेक्सचर्ड फिनिश दिया गया है.
Renault Duster हाइब्रिड के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो नई Renault Duster हाइब्रिड में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और Apple CarPlay के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.
Renault Duster हाइब्रिड के सेफ्टी फीचर्स
कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एक 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), लेवल-2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.