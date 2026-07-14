Renault Duster का नया Adventure एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत 12.99 लाख रुपये से शुरू
Renault India ने अपनी Renault Duster SUV का एक नया स्पेशल एडिशन बाजार में उतारा है. इसकी शुरुआती कीमत 12.99 लाख रुपये है.
Published : July 14, 2026 at 1:52 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India ने अपनी नई नवेली Renault Duster SUV का एक नया स्पेशल एडिशन बाजार में उतारा है. कंपनी ने Duster का Adventure एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 12.99 लाख रुपये से 15.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है और यह दोनों टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है. कीमत के मामले में, यह स्पेशल एडिशन मिड-स्पेक Evolution और Techno ट्रिम लेवल के बीच रखा गया है.
Renault Duster Adventure एडिशन के फीचर्स
इस स्पेशल एडिशन के फीचर्स की बात करें तो, इसमें Duster Evolution ट्रिम के फीचर्स के साथ-साथ Techno वाले कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी मिलते हैं. इन फीचर्स में फुल LED हेडलैंप, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और डुअल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं.
कार के Adventure एडिशन में खास ग्राफिक्स, सजावटी एलिमेंट्स और फ्लोर मैट्स भी मिलते हैं. इसके अलावा, अन्य फीचर्स के तौर पर इस स्पेशल एडिशन में 10.1-इंच टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार सर्विसेज़ और 17-इंच ओशन अलॉय व्हील्स शामिल हैं.
Renault Duster Adventure एडिशन की कीमत
|वेरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|Renault Duster Adventure TCe100 (1.0 Turbo) मैनुअल
|12.99 लाख रुपये
|Renault Duster Adventure TCe160 (1.3 Turbo) मैनुअल
|13.99 लाख रुपये
|Renault Duster Adventure TCe160 (1.3 Turbo) DCT
|15.39 लाख रुपये
कीमत की बात करें तो, Adventure Edition की कीमत Duster Techno से लगभग 50,000 रुपये कम है. वहीं, Duster Evolution की तुलना में, Adventure Edition TCe100 की कीमत लगभग 1.3 लाख रुपये ज़्यादा है, जबकि TCe160 की कीमत 90,000 रुपये से 1 लाख रुपये ज़्यादा है. यहां हम इसकी पूरी प्राइस लिस्ट दिखा रहे हैं.
Renault Duster Adventure एडिशन का पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो, नई Renault Duster एडवेंचर एडिशन में 1.0 TCe100 टर्बो-पेट्रोल और 1.3 TCe160 टर्बो-पेट्रोल इंजन, दोनों के विकल्प दिए गए हैं. जहां पहला इंजन 99 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.
वहीं इसका दूसरा इंजन 161 bhp की पावर और 280 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इसके 1.3 टर्बो इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, वहीं इसमें 6-स्पीड DCT यूनिट का ऑप्शन भी दिया गया है.