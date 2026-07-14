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Renault Duster का नया Adventure एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत 12.99 लाख रुपये से शुरू

Renault Duster का नया Adventure एडिशन हुआ लॉन्च ( फोटो - Renault India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India ने अपनी नई नवेली Renault Duster SUV का एक नया स्पेशल एडिशन बाजार में उतारा है. कंपनी ने Duster का Adventure एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 12.99 लाख रुपये से 15.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है और यह दोनों टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है. कीमत के मामले में, यह स्पेशल एडिशन मिड-स्पेक Evolution और Techno ट्रिम लेवल के बीच रखा गया है. Renault Duster Adventure एडिशन के फीचर्स

इस स्पेशल एडिशन के फीचर्स की बात करें तो, इसमें Duster Evolution ट्रिम के फीचर्स के साथ-साथ Techno वाले कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी मिलते हैं. इन फीचर्स में फुल LED हेडलैंप, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और डुअल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. कार के Adventure एडिशन में खास ग्राफिक्स, सजावटी एलिमेंट्स और फ्लोर मैट्स भी मिलते हैं. इसके अलावा, अन्य फीचर्स के तौर पर इस स्पेशल एडिशन में 10.1-इंच टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार सर्विसेज़ और 17-इंच ओशन अलॉय व्हील्स शामिल हैं. Renault Duster Adventure एडिशन की कीमत