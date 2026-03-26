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2 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा नया Realme 16 5G स्मार्टफोन, जानें क्या हो सकते हैं फीचर्स

नए Realme 16 5G की लॉन्च डेट का खुलासा ( फोटो - Realme )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Realme ने जानकारी दी है कि वह अपने नए Realme 16 5G को अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. जानकारी के अनुसार, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपना अगला मिड-रेंज स्मार्टफोन अप्रैल के पहले हफ़्ते में लॉन्च करेगी. इस फोन को पहले जनवरी में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में Dimensity 6400 Turbo चिप और 7,000mAh की बैटरी के साथ उतारा गया था. इसके डिजाइन की बात करें तो नए Realme 16 5G में एक हॉरिजॉन्टल रियर कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा, जिसमें सर्कुलर LED फ़्लैश के साथ 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और एक छोटी रिफ़्लेक्टिव सतह मिलने वाली है, जिसे कंपनी 'सेल्फ़ी मिरर' के तौर पर प्रमोट कर रही है. नए Realme 16 5G के अनुमानित स्पेसिफिकेशन

कंपनी से मिली जानकारी अनुसार, नए Realme 16 5G को भारत में 2 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा. यह घोषणा स्मार्टफोन निर्माता द्वारा देश में Realme 16 5G के आगमन को लेकर टीज़ करना शुरू करने के कुछ दिनों बाद की गई है. भारत में, यह स्मार्टफोन Flipkart और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर बिक्री के लिए आने वाले Realme 16 5G के लिए एक माइक्रो साइट बनाई गई, जिससे पता चलता है कि यह स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा, जिनमें Air Black और Air White कलर शामिल हैं. कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि इसमें 7,000mAh की बैटरी लगाई जाएगी, जिसे 60W के एडॉप्टर से चार्ज किया जा सकेगा.