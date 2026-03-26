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2 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा नया Realme 16 5G स्मार्टफोन, जानें क्या हो सकते हैं फीचर्स

Realme भारतीय बाजार में अपना नया Realme 16 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, और इसकी लॉन्च डेट का खुलासा किया गया है.

Realme 16 5G
नए Realme 16 5G की लॉन्च डेट का खुलासा (फोटो - Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Realme ने जानकारी दी है कि वह अपने नए Realme 16 5G को अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. जानकारी के अनुसार, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपना अगला मिड-रेंज स्मार्टफोन अप्रैल के पहले हफ़्ते में लॉन्च करेगी.

इस फोन को पहले जनवरी में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में Dimensity 6400 Turbo चिप और 7,000mAh की बैटरी के साथ उतारा गया था. इसके डिजाइन की बात करें तो नए Realme 16 5G में एक हॉरिजॉन्टल रियर कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा, जिसमें सर्कुलर LED फ़्लैश के साथ 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और एक छोटी रिफ़्लेक्टिव सतह मिलने वाली है, जिसे कंपनी 'सेल्फ़ी मिरर' के तौर पर प्रमोट कर रही है.

नए Realme 16 5G के अनुमानित स्पेसिफिकेशन
कंपनी से मिली जानकारी अनुसार, नए Realme 16 5G को भारत में 2 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा. यह घोषणा स्मार्टफोन निर्माता द्वारा देश में Realme 16 5G के आगमन को लेकर टीज़ करना शुरू करने के कुछ दिनों बाद की गई है. भारत में, यह स्मार्टफोन Flipkart और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर बिक्री के लिए आने वाले Realme 16 5G के लिए एक माइक्रो साइट बनाई गई, जिससे पता चलता है कि यह स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा, जिनमें Air Black और Air White कलर शामिल हैं. कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि इसमें 7,000mAh की बैटरी लगाई जाएगी, जिसे 60W के एडॉप्टर से चार्ज किया जा सकेगा.

यह भी जानकारी सामने आई है कि Realme 16 5G, Android 16 और कंपनी के Realme UI 7.0 इंटरफ़ेस के साथ बाजार में उतारा जाएगा. इसके साथ चार साल तक का सिक्योरिटी अपडेट और तीन Android OS अपग्रेड दिए जाएंगे. इस फ़ोन में 6,050 sq mm के हीट डिसिपेशन एरिया वाला वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया जाएगा. Realme 16 5G में धूल और पानी से बचाव के लिए IP69 रेटिंग दी जाएगी.

कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, Realme 16 5G में 6.57-इंच का डिस्प्ले और 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा लगाया गयी है. फोन के कैमरा मॉड्यूल में एक रिंग के आकार का LED फ्लैश और एक छोटी रिफ्लेक्टिव सतह भी लगाई गई है, जिसका इस्तेमाल रियर कैमरे से सेल्फ़ी लेने के लिए एक छोटे शीशे के तौर पर किया जा सकता है.

नए Realme 16 5G के ग्लोबल वर्जन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek का Dimensity 6400 चिपसेट मिलेगा, और इसमें 12GB तक की RAM हो सकती है. इसके ग्लोबल वेरिएंट में 256GB तक की इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है, और इसका वज़न 183g है.

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