भारत में लॉन्च हुई नई-जनरेशन Porsche 911 Turbo S, जानें क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन
Porsche ने भारतीय बाजार में अपनी नई-जनरेशन Porsche 992.2 911 Turbo S को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 3.8 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : November 13, 2025 at 1:44 PM IST
हैदराबाद: स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी Porsche ने भारतीय बाजार में अपनी नई-जनरेशन Porsche 992.2 911 Turbo S को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस स्पोर्ट्स कार को 3.8 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अब तक की सबसे पावरफुल सड़क पर चलने वाली 911 कार है और भारत में स्टैंडर्ड कूपे वर्जन में उपलब्ध है, और यह Porsche एक्सक्लूसिव मैनुफैक्चर पर्सनलाइजेशन स्कीम के साथ आती है. इस कार की डिलीवरी अगले साल शुरू होने वाली है.
नई Porsche 911 Turbo S का इंजन
इसके इंजन की बात करें तो इसमें GTS जैसा 3.6-लीटर फ्लैट-सिक्स टर्बोचार्ज्ड हाइब्रिड इंजन इस्तेमाल किया गया है. लेकिन इसमें एक अतिरिक्त ई-टर्बोचार्जर भी मिलता है, जिससे यह 711 बीएचपी की पावर और 800 एनएम का टॉर्क मिलता है. पुराने Turbo S की तुलना में, यह इंजन 60 बीएचपी की ज़्यादा पावर प्रदान करता है.
इस इंजन की पूरी पावर को कंट्रोल में रखने के लिए इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है, और यह 8-स्पीड PDK डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाता है. कंपनी का दावा है कि यह कार सिर्फ 2.5 सेकंड में ही 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है और यह 8.4 सेकंड में 0-200 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार हासिल कर सकती है.
इसके अलावा, यह कार 322 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकती है. इतना ही नहीं, इस कार ने प्रसिद्ध नूरबर्गरिंग नॉर्डश्लिफ़ को 7:03.92 मिनट के लैप समय के साथ पूरा किया है. Turbo इंजन होने के चलते, इसकी पहचान पिछले व्हील आर्च पर दरवाजों के पीछे लगे एयर वेंट से होती है.
नई Porsche 911 Turbo S का डिजाइन
कार के पीछे की तरफ छोटा स्पॉइलर, आगे/पीछे बड़े 420 मिमी/410 मिमी कार्बन सिरेमिक डिस्क ब्रेक, टाइटेनियम मफलर वाला हल्का स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम, इसकी खूबियों को और बढ़ाते हैं. इसमें सेंट्रल-नट लॉकिंग वाले 21-इंच के व्हील और एक्टिव एयर डिफ्यूज़र भी मिलते हैं. इसका केबिन बिल्कुल नया है और इसमें नए ज़माने के सभी आरामदायक फ़ीचर्स मौजूद हैं.