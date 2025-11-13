ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई-जनरेशन Porsche 911 Turbo S, जानें क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

Porsche ने भारतीय बाजार में अपनी नई-जनरेशन Porsche 992.2 911 Turbo S को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 3.8 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Porsche 911 Turbo S
नई-जनरेशन Porsche 911 Turbo S हुई लॉन्च (फोटो - Porsche)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी Porsche ने भारतीय बाजार में अपनी नई-जनरेशन Porsche 992.2 911 Turbo S को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस स्पोर्ट्स कार को 3.8 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अब तक की सबसे पावरफुल सड़क पर चलने वाली 911 कार है और भारत में स्टैंडर्ड कूपे वर्जन में उपलब्ध है, और यह Porsche एक्सक्लूसिव मैनुफैक्चर पर्सनलाइजेशन स्कीम के साथ आती है. इस कार की डिलीवरी अगले साल शुरू होने वाली है.

Porsche 911 Turbo S
नई-जनरेशन Porsche 911 Turbo S का रियर प्रोफाइल (फोटो - Porsche)

नई Porsche 911 Turbo S का इंजन
इसके इंजन की बात करें तो इसमें GTS जैसा 3.6-लीटर फ्लैट-सिक्स टर्बोचार्ज्ड हाइब्रिड इंजन इस्तेमाल किया गया है. लेकिन इसमें एक अतिरिक्त ई-टर्बोचार्जर भी मिलता है, जिससे यह 711 बीएचपी की पावर और 800 एनएम का टॉर्क मिलता है. पुराने Turbo S की तुलना में, यह इंजन 60 बीएचपी की ज़्यादा पावर प्रदान करता है.

Porsche 911 Turbo S
नई-जनरेशन Porsche 911 Turbo S का इंटीरियर (फोटो - Porsche)

इस इंजन की पूरी पावर को कंट्रोल में रखने के लिए इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है, और यह 8-स्पीड PDK डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाता है. कंपनी का दावा है कि यह कार सिर्फ 2.5 सेकंड में ही 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है और यह 8.4 सेकंड में 0-200 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार हासिल कर सकती है.

Porsche 911 Turbo S
नई-जनरेशन Porsche 911 Turbo S का सीटिंग लेआउट (फोटो - Porsche)

इसके अलावा, यह कार 322 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकती है. इतना ही नहीं, इस कार ने प्रसिद्ध नूरबर्गरिंग नॉर्डश्लिफ़ को 7:03.92 मिनट के लैप समय के साथ पूरा किया है. Turbo इंजन होने के चलते, इसकी पहचान पिछले व्हील आर्च पर दरवाजों के पीछे लगे एयर वेंट से होती है.

Porsche 911 Turbo S
नई-जनरेशन Porsche 911 Turbo S का साइड प्रोफाइल (फोटो - Porsche)

नई Porsche 911 Turbo S का डिजाइन
कार के पीछे की तरफ छोटा स्पॉइलर, आगे/पीछे बड़े 420 मिमी/410 मिमी कार्बन सिरेमिक डिस्क ब्रेक, टाइटेनियम मफलर वाला हल्का स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम, इसकी खूबियों को और बढ़ाते हैं. इसमें सेंट्रल-नट लॉकिंग वाले 21-इंच के व्हील और एक्टिव एयर डिफ्यूज़र भी मिलते हैं. इसका केबिन बिल्कुल नया है और इसमें नए ज़माने के सभी आरामदायक फ़ीचर्स मौजूद हैं.

TAGGED:

PORSCHE 911 TURBO S
NEW PORSCHE 911 TURBO S PRICE
PORSCHE 911 TURBO S DESIGN
PORSCHE 911 TURBO S ENGINE
PORSCHE 911 TURBO S LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.