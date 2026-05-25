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iPhone यूजर्स के लिए सरकारी चेतावनी: खोए या चोरी हुए आईफोन पर फिशिंग का खतरा

खोए फोन को सीईआईआर पोर्टल पर तुरंत ब्लॉक कराएं और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले यूआरएल दोबारा जांच लें ताकि नुकसान से बचा जा सके. ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: भारत सरकार की गृह मंत्रालय के अंदर आने वाला भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने शनिवार को देशभर के आईफोन यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में चेतावना दी गई है कि साइबर अपराधी अब एक नई तरह की हाइब्रिड साइबर क्राइम स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, जिसमें फोन चोरी करने के बाद ऑनलाइन फिशिंग के जरिए यूज़र्स को और नुकचान पहुंचाया जा रहा है. जिन लोगों का आईफोन हाल ही में खो गया है या चोरी हो गया है, वो खासतौर पर इस नए तरीके वाले स्कैम का शिकार बना रहे हैं. अपराधी पीड़ितों की घबराहट और जल्दबाजी का फायदा उठाते हुए फर्जी एसएमएस भेजते हैं. ये मैसेज ऐपल सपोर्ट या फाइंड माय आईफोन सर्विस की तरफ से आने का नाटक करते हैं. मैसेज में लिखा होता है कि आपका खोया हुआ फोन मिल गया है या उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. तुरंत कार्रवाई के लिए एक लिंक दिया जाता है, जिसपर क्लिक करने को कहा जाता है. iPhone यूज़र्स के लिए धोखाधड़ी का अलर्ट: I4C ने 'हाइब्रिड साइबरक्राइम' के बारे में एडवाइज़री जारी की (MHA) अटैकर्स डेटा चोरी कैसे करते हैं?