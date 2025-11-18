OxygenOS 16 के साथ भारत में लॉन्च होगा नया OnePlus 15R, जानें क्या होंगे फीचर्स
OnePlus अपने OnePlus 15R को जल्द ही भारत में लॉन्च करेगी. यह फोन एंड्रॉइड 16 पर आधारित OxygenOS 16 अपडेट के साथ आएगा.
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने हाल ही में अपने नए OnePlus 15 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. अब जानकारी सामने आ रही है है कि OnePlus अपने OnePlus 15R को भी भारत में लॉन्च करेगी. इस आगामी फोन को एंड्रॉइड 16 पर आधारित OxygenOS 16 अपडेट के साथ लॉन्च किए जाने की भी पुष्टि की गई है.
OnePlus 15R अपने पिछले मॉडल वाले अलर्ट स्लाइडर की जगह प्लस-की को शामिल करेगा, जो एक मल्टी-फंक्शनल-की है, जिसे वॉल्यूम प्रोफ़ाइल बदलने, तस्वीरें क्लिक करने, रिकॉर्डिंग शुरू करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्लस माइंड के माध्यम से कैप्चर मेमोरीज जैसे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. OnePlus 13R के कैमरों के लिए हैसलब्लैड ब्रांडिंग नहीं दी गई थी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या OnePlus, 15R के लिए भी अपने नए डिटेलमैक्स इंजन का इस्तेमाल करेगा.
OnePlus 15R के अनुमानित स्पेसिफिकेशन
ध्यान देने वाली बात यह है कि OnePlus ने अभी तक भारत में OnePlus 15R के लिए आधिकारिक तौर पर किसी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन कंपनी ने कुछ हफ्ते पहले चीन में OnePlus Ace 6 को लॉन्च किया था, जिसे OnePlus 15R के रूप में रीब्रांड किए जाने की संभावना है.
OnePlus Ace 6 में मिलने वाले डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.83-इंच 1.5K LTPS AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह OnePlus 15 की तरह ही IP66, IP68, IP69 और IP69K वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस प्रोटेक्शन के साथ आता है.
प्रोसेसर की बात करें तो OnePlus Ace 6 में OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस इस्तेमाल किया जाता है. वहीं फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16MP का कैमरा लगाया गया है. गौरतलब है कि अगर OnePlus 15R के स्पेसिफिकेशन भी यही होंगे, तो आने वाले फ़ोन में अपने पिछले मॉडल की तुलना में कमज़ोर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें टेलीफ़ोटो लेंस भी था.
बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में 7,800mAh की बैटरी मिल सकती है, जो 120W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. OnePlus ने पहले भी R लाइनअप में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं दिया है, और इस साल के डिवाइस के साथ भी यही बात लागू रहने की संभावना है.
वहीं कलर ऑप्शन्स की बात करें तो OnePlus Ace 6 को कॉम्पिटिटिव ब्लैक, फ्लैश व्हाइट और क्विकसिल्वर कलर ऑप्शन में बेचा जा रहा है, हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत में OnePlus 15R को किन कलर ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा. गौरतलब है कि OnePlus 15 भी अपने चीनी समकक्ष वाले ही कलर्स में उपलब्ध था.
OnePlus 15R की कीमत
OnePlus Ace 6 की चीनी बाजार में कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 2,599 युआन यानी करीब 32,000 रुपये है, जो इसके पिछले मॉडल से 300 युआन ज़्यादा है. चूंकि OnePlus ने अपने फ्लैगशिप मॉडल की कीमत पहले ही बढ़ा दी है, इसलिए संभावना है कि OnePlus 15R की कीमत भी बढ़ सकती है और इसकी शुरुआती कीमत इसके पिछले मॉडल की 42,999 रुपये की बजाय लगभग 45,000 रुपये हो सकती है.