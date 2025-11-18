ETV Bharat / technology

OxygenOS 16 के साथ भारत में लॉन्च होगा नया OnePlus 15R, जानें क्या होंगे फीचर्स

OnePlus Ace 6 ( फोटो - OnePlus )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने हाल ही में अपने नए OnePlus 15 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. अब जानकारी सामने आ रही है है कि OnePlus अपने OnePlus 15R को भी भारत में लॉन्च करेगी. इस आगामी फोन को एंड्रॉइड 16 पर आधारित OxygenOS 16 अपडेट के साथ लॉन्च किए जाने की भी पुष्टि की गई है. OnePlus 15R अपने पिछले मॉडल वाले अलर्ट स्लाइडर की जगह प्लस-की को शामिल करेगा, जो एक मल्टी-फंक्शनल-की है, जिसे वॉल्यूम प्रोफ़ाइल बदलने, तस्वीरें क्लिक करने, रिकॉर्डिंग शुरू करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्लस माइंड के माध्यम से कैप्चर मेमोरीज जैसे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. OnePlus 13R के कैमरों के लिए हैसलब्लैड ब्रांडिंग नहीं दी गई थी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या OnePlus, 15R के लिए भी अपने नए डिटेलमैक्स इंजन का इस्तेमाल करेगा. OnePlus 15R के अनुमानित स्पेसिफिकेशन

ध्यान देने वाली बात यह है कि OnePlus ने अभी तक भारत में OnePlus 15R के लिए आधिकारिक तौर पर किसी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन कंपनी ने कुछ हफ्ते पहले चीन में OnePlus Ace 6 को लॉन्च किया था, जिसे OnePlus 15R के रूप में रीब्रांड किए जाने की संभावना है. OnePlus Ace 6 में मिलने वाले डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.83-इंच 1.5K LTPS AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह OnePlus 15 की तरह ही IP66, IP68, IP69 और IP69K वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस प्रोटेक्शन के साथ आता है.