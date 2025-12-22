ETV Bharat / technology

भारत में शुरू हुई नए OnePlus 15R की बिक्री, जानें कहां से खरीद सकते हैं और कितनी है कीमत

OnePlus के नए OnePlus 15R की बिक्री आज से शुरू की गई है. इसे कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया गया था.

OnePlus 15R
OnePlus 15R की बिक्री शुरू (फोटो - OnePlus India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 2:53 PM IST

हैदराबाद: कुछ समय पहले ही स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने भारत में अपना नया OnePlus 15R लॉन्च किया था. अब कंपनी ने इस स्मार्टफोन को भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया है. कंपनी ने इस फोन को लेटेस्ट प्रीमियम मिड-रेंज फ़ोन सेगमेंट में पेश किया.

इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट, 165Hz AMOLED डिस्प्ले और OIS के साथ 50-मेगापिक्सल सोनी सेंसर वाला एडवांस्ड कैमरा सिस्टम मिलता है. OnePlus ने नए 15R हैंडसेट में बड़ी 7,400mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी दिया है, जिससे यह अपने प्राइस सेगमेंट में परफॉर्मेंस के मामले में एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है.

OnePlus 15R की कीमत और उपलब्धता
नए OnePlus 15R की कीमत की बात करें तो भारत में इसे 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल को 47,999 रुपये से शुरू होती है, जबकि हायर-एंड 12GB + 512GB मॉडल की कीमत 52,999 रुपये है. इस स्मार्टफोन को चारकोल ब्लैक, मिंट ब्रीज़ और इलेक्ट्रिक वायलेट शेड्स में उतारा गया है.

उपलब्धता की बात करें तो इस स्मार्टफोन को OnePlus India की वेबसाइट, OnePlus स्टोर ऐप, Amazon और ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स जैसे OnePlus एक्सपीरियंस स्टोर्स, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स और बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा जा सकता है.

लॉन्च ऑफर के तहत, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूज़र्स OnePlus 15R पर 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, और साथ ही EMI ऑप्शन भी मिलेंगे. इसके अलावा, खरीदार बड़े क्रेडिट कार्ड पर छह महीने तक के लिए नो-कॉस्ट EMI प्लान भी चुन सकते हैं.

ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक डिस्काउंट को एक्सचेंज या अपग्रेड ऑफर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता. इसके अलावा, OnePlus सभी OnePlus 15R खरीदारों के लिए 180-दिन का फ़ोन रिप्लेसमेंट प्लान और लाइफ़टाइम डिस्प्ले वारंटी दे रहा है.

OnePlus 15R फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
नए OnePlus 15R में 6.83-इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz, पिक्सल डेंसिटी 450ppi, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है. यह क्वालकॉम के 3nm स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट से पावर्ड है, जिसमें 12GB LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज है.

यह फोन Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 के साथ आता है, जिसमें OnePlus चार OS अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा भी करता है. फोटोग्राफी के लिए, OnePlus 15R में OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का Sony IMX906 प्राइमरी रियर सेंसर और 112-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू वाला 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर लगाया गया है.

इसका रियर कैमरा सेटअप 120fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, और इसके साथ ही सिनेमैटिक, मल्टी-व्यू और वीडियो ज़ूम मोड भी मिलते हैं. इसके अलावा, स्मार्टफोन में सामने की तरफ 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करने वाला 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है.

OnePlus 15R में 7,400mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 6.0, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC और एक USB टाइप-C पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी का दावा है कि यह धूल और पानी से बचाव के लिए IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आता है. इस फोन का साइज़ 163.4x77x8.3mm है, जबकि इसका वज़न लगभग 219 ग्राम है.

