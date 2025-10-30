भारत में अगले महीने लॉन्च होने वाला है नया OnePlus 15, मिलेगा Snapdragon का लेटेस्ट दमदार प्रोसेसर
OnePlus अपने नए OnePlus 15 अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. स्मार्टफोन को 13 नवंबर को भारत में उतारा जाएगा.
Published : October 30, 2025 at 2:43 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus अपने नए OnePlus 15 अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है. इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम के लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, और इसे भारत में एंड्रॉइड 16-आधारित OxygenOS 16 के साथ आने वाला है.
यह घोषणा चीन में 27 अक्टूबर को इसके लॉन्च के कुछ दिनों बाद हुई है. OnePlus 15 को भारत में Amazon और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. इस फोन के चीनी वर्जन में 6.78-इंच की तीसरी-जनरेशन का BOE फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल की गई है. इस फोन में ट्रिपल-रियर कैमरा यूनिट दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा है.
Android 16 आधारित OxygenOS 16 पर चलेगा नया OnePlus 15
चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने जानकारी दी है, कि उसका नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन, OnePlus 15, 13 नवंबर को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक इस स्मार्टफोन के इंडियन वर्जन के सभी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन Amazon पर एक माइक्रोसाइट ने हाल ही में पुष्टि की है कि यह Qualcomm के 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप के साथ आएगा और OxygenOS 16 पर चलेगा.
OnePlus 15 का कैमरा सेटअप
भारतीय बाजार में, OnePlus 15 में 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जो OnePlus के नए डिटेलमैक्स इमेज इंजन की मदद से चलेगा. बता दें कि चीनी वेरिएंट में भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल (f/1.8) मुख्य शूटर, 50-मेगापिक्सल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सल (f/1.8) टेलीफोटो कैमरा शामिल है.
OnePlus 15 की कीमत
गौरतलब है कि OnePlus 15 को चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था. इसके बेस वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 3,999 युआन यानी लगभग 50,000 रुपये से शुरू होती है. वहीं, इसके टॉप-ऑफ़-द-लाइन वेरिएंट की कीमत 5,399 युआन यानी लगभग 67,000 रुपये है.
इसमें 16GB रैम + 1TB स्टोरेज मिलती है. कंपनी ने चीनी वेरिएंट को एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्टी पर्पल और सैंड ड्यून कलर्स में पेश किया गया है. भारतीय बाजार में, इस फोन को इन्हीं तीन कलर ऑप्शन्स में बेचे जाने की उम्मीद है.
OnePlus 15 की बैटरी और चार्जिंग
चीनी बाजार में, OnePlus 15 में 7,300mAh की बैटरी मिलती है, जो 120W सुपर फ्लैश चार्ज वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस फ्लैश चार्ज सपोर्ट के साथ आती है. फोन में 6.78-इंच का 1.5K थर्ड-जेनरेशन BOE फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले 165Hz तक के रिफ्रेश रेट और 1,800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. OnePlus 15 में 16GB तक LPDDR5x RAM और 1TB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज मिलता है.