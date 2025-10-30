ETV Bharat / technology

भारत में अगले महीने लॉन्च होने वाला है नया OnePlus 15, मिलेगा Snapdragon का लेटेस्ट दमदार प्रोसेसर

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus अपने नए OnePlus 15 अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है. इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम के लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, और इसे भारत में एंड्रॉइड 16-आधारित OxygenOS 16 के साथ आने वाला है.

यह घोषणा चीन में 27 अक्टूबर को इसके लॉन्च के कुछ दिनों बाद हुई है. OnePlus 15 को भारत में Amazon और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. इस फोन के चीनी वर्जन में 6.78-इंच की तीसरी-जनरेशन का BOE फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल की गई है. इस फोन में ट्रिपल-रियर कैमरा यूनिट दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा है.

Android 16 आधारित OxygenOS 16 पर चलेगा नया OnePlus 15

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने जानकारी दी है, कि उसका नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन, OnePlus 15, 13 नवंबर को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक इस स्मार्टफोन के इंडियन वर्जन के सभी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन Amazon पर एक माइक्रोसाइट ने हाल ही में पुष्टि की है कि यह Qualcomm के 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप के साथ आएगा और OxygenOS 16 पर चलेगा.

OnePlus 15 का कैमरा सेटअप

भारतीय बाजार में, OnePlus 15 में 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जो OnePlus के नए डिटेलमैक्स इमेज इंजन की मदद से चलेगा. बता दें कि चीनी वेरिएंट में भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल (f/1.8) मुख्य शूटर, 50-मेगापिक्सल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सल (f/1.8) टेलीफोटो कैमरा शामिल है.