नए OnePlus 15 के डिस्प्ले, प्रोसेसर, कलर्स और अन्य जानकारी आई सामने, जानें यहां
भारत में OnePlus 15 में 165Hz रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 SoC, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और बहुत कुछ होगा.
Published : November 7, 2025 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: चीनी फ़ोन निर्माता कंपनी OnePlus आगामी 13 नवंबर, 2025 को भारत और अन्य वैश्विक बाज़ारों में अपना नया OnePlus 15 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कंपनी ने शुरुआत में आगामी हैंडसेट के प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) और रियर कैमरा सेटअप की पुष्टि की है.
कंपनी ने यह पुष्टि की है कि OnePlus 15 भारत का पहला स्मार्टफोन होगा, जिसमें Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा. यह स्मार्टफोन OxygenOS 16 पर चलेगा और इसमें 50MP का ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है.
इनके अलावा, कंपनी ने आगामी हैंडसेट के लिए परफॉर्मेंस ट्राई-चिप्स, रिफ्रेश रेट, बेजल्स और अन्य के बारे में कुछ विवरण का खुलासा किया है.
Dropping soon: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 6, 2025
Certified to survive it all. #OnePlus15 pic.twitter.com/fmSaUn7SYk
OnePlus 15 के नए फीचर्स का टीजर
परफॉर्मेंस ट्राई-चिप: OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट और एक्स पोस्ट्स के अनुसार, आगामी डिवाइस में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ G2 Wi-Fi चिप और टच रिस्पॉन्स चिप होगी. गौरतलब है कि G2 Wi-Fi चिप का निर्माण और विकास OnePlus ने किया है. इन कम्पोनेंट्स के साथ, नए हैंडसेट के बारे में दावा किया गया है कि यह कमज़ोर Wi-Fi सिग्नल के साथ भी तेज़ अपलोड और डाउनलोड स्पीड प्रदान करेगा.
टच रिस्पॉन्स चिप और रिफ्रेश रेट: OnePlus ने दो एक्स पोस्ट शेयर किए हैं जो नए फ़ोन की खासियतों पर प्रकाश डालते हैं. एक्स पोस्ट के अनुसार, OnePlus 15 को 'मिलियन स्वाइप चैलेंज' के तहत रखा गया है, जहां दो रोबोटिक आर्म्स फ़ोन के डिस्प्ले पर लगातार ड्रॉ करते हैं, जो इसकी मल्टी-टच स्थिरता को दर्शाता है. यह टच रिस्पॉन्स चिप के महत्व को उजागर करता है.
Coming soon with the #OnePlus15 : https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 4, 2025
Win endlessly with the OP FPS Max. pic.twitter.com/wmKpEKOvzw
एक और X पोस्ट आगामी स्मार्टफोन पर 165Hz रिफ्रेश रेट के फ़ायदों को दर्शाता है. इस पोस्ट में, OnePlus 15 की तुलना 120Hz रिफ्रेश रेट वाले दो फ़ोनों से की गई है, और यह भी बताया गया है कि गेम खेलते समय रेंडरिंग और दुश्मनों पर शूटिंग करने में ये फ़ोन कितने धीमे हैं.
OP गेमिंग कोर: यह एक चिप-स्तरीय तकनीक है, जिसे 20,000 से ज़्यादा मूल कोड लाइनों का इस्तेमाल करके विकसित किया गया है. यह परफॉर्मेंस ट्राई-चिप का इस्तेमाल करके हार्डवेयर स्तर पर गेमिंग परफॉर्मेंस की डिलीवरी को फिर से बनाता है, ताकि एक सहज और अनुकूलित गेमप्ले प्रदान किया जा सके.
Your next upgrade: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 5, 2025
Because buffering belongs in the past with the Wi-Fi Chip G2. #OnePlus15 pic.twitter.com/ECycT1HRc0
छोटे बेज़ेल और बेहतर मिडिल फ्रेम: आगामी हैंडसेट में 1.15 मिमी बेज़ेल और 'माइक्रो-आर्क ऑक्सीडेशन वाला उद्योग-प्रथम मिडिल फ्रेम' होने की पुष्टि की गई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह एल्युमीनियम से 3.4 गुना ज़्यादा मज़बूत और टाइटेनियम से 1.3 गुना ज़्यादा मज़बूत है.
कलर्स: इस फोन को तीन कलर ऑप्शन्स में उतारा जाएगा, जिनमें सैंड स्टॉर्म, अल्ट्रा वॉयलेट और इनफिनिट ब्लैक कलर शामिल हैं.
AI अनुकूलता: एक एक्स पोस्ट के अनुसार, OxygenOS 16 का AI फ़ीचर, माइंड स्पेस, यूजर को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए Google के Gemini के साथ काम करेगा.
Play it cool even when you're winning hot with #OPGamingCore pic.twitter.com/p9rnKLcBqN— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 3, 2025
IP रेटिंग: OnePlus द्वारा साझा की गई एक्स पोस्ट से पता चलता है कि आगामी फ़ोन में 'उद्योग की सबसे संपूर्ण आईपी रेटिंग' होगी. इससे संकेत मिलता है कि OnePlus 15 में धूल और पानी से बचाव के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग हो सकती है.