नए OnePlus 15 के डिस्प्ले, प्रोसेसर, कलर्स और अन्य जानकारी आई सामने, जानें यहां

OnePlus 15 OxygenOS 16 पर चलेगा ( फोटो - OnePlus )

हैदराबाद: चीनी फ़ोन निर्माता कंपनी OnePlus आगामी 13 नवंबर, 2025 को भारत और अन्य वैश्विक बाज़ारों में अपना नया OnePlus 15 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कंपनी ने शुरुआत में आगामी हैंडसेट के प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) और रियर कैमरा सेटअप की पुष्टि की है. कंपनी ने यह पुष्टि की है कि OnePlus 15 भारत का पहला स्मार्टफोन होगा, जिसमें Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा. यह स्मार्टफोन OxygenOS 16 पर चलेगा और इसमें 50MP का ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है. इनके अलावा, कंपनी ने आगामी हैंडसेट के लिए परफॉर्मेंस ट्राई-चिप्स, रिफ्रेश रेट, बेजल्स और अन्य के बारे में कुछ विवरण का खुलासा किया है. OnePlus 15 के नए फीचर्स का टीजर

परफॉर्मेंस ट्राई-चिप: OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट और एक्स पोस्ट्स के अनुसार, आगामी डिवाइस में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ G2 Wi-Fi चिप और टच रिस्पॉन्स चिप होगी. गौरतलब है कि G2 Wi-Fi चिप का निर्माण और विकास OnePlus ने किया है. इन कम्पोनेंट्स के साथ, नए हैंडसेट के बारे में दावा किया गया है कि यह कमज़ोर Wi-Fi सिग्नल के साथ भी तेज़ अपलोड और डाउनलोड स्पीड प्रदान करेगा. टच रिस्पॉन्स चिप और रिफ्रेश रेट: OnePlus ने दो एक्स पोस्ट शेयर किए हैं जो नए फ़ोन की खासियतों पर प्रकाश डालते हैं. एक्स पोस्ट के अनुसार, OnePlus 15 को 'मिलियन स्वाइप चैलेंज' के तहत रखा गया है, जहां दो रोबोटिक आर्म्स फ़ोन के डिस्प्ले पर लगातार ड्रॉ करते हैं, जो इसकी मल्टी-टच स्थिरता को दर्शाता है. यह टच रिस्पॉन्स चिप के महत्व को उजागर करता है.