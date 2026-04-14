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भारत में लॉन्च हुआ नया Ola S1 X+ 5.2 kWh वेरिएंट, मिलेगी 320 किमी तक की रेंज

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ola Electric ने भारतीय बाजार में अपना नया Ola S1 X+ 5.2 kWh को लॉन्च करके अपने स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. इसके साथ ही कंपनी ने अपनी 4680 Bharat Cell तकनीक को और भी किफायती कीमत पर पेश किया है.

कंपनी ने इस नए वेरिएंट को 1,29,999 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर 15 अप्रैल, 2026 तक ही मान्य है. कंपनी के लाइनअप में सबसे ज़्यादा रेंज वाले स्कूटरों में से एक के तौर पर पेश इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश किया गया है. कंपनी का कहना है कि यह स्कूटर, एक बार चार्ज करने पर 320 km की IDC रेंज प्रदान करता है.

Ola S1 X+ 5.2 kWh की इलेक्ट्रिक मोटर

नए Ola S1 X+ 5.2 kWh में 11 kW की मिड-ड्राइव मोटर इस्तेमाल की गई है, जो एक इंटीग्रेटेड मोटर कंट्रोल यूनिट से जुड़ी है. यह स्कूटर 125 kmph की टॉप स्पीड देने का दावा करता है. Ola Electric ने इस मॉडल में ब्रेक-बाय-वायर टेक्नोलॉजी और फ्रंट डिस्क ब्रेक सेटअप भी दिया है.