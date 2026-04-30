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नई Oben Rorr Evo भारतीय बाजार में हुई लॉन्च, मिलेगी 180 किमी की रेंज, जानें कीमत

इसके साथ ही, बैटरी को ठंडा रखने में मदद करने के लिए इस मोटरसाइकिल में इंटीग्रेटेड एयर चैनल वाला एक 'बेली पैन' भी लगाया गया है. वहीं Evo के रियर प्रोफाइल में, एक शार्प टेल सेक्शन मिलता है, जिसके साथ एक सिंगल-पीस सीट लगाई गई है, जिस पर व्हाइट कलर की स्टिचिंग की गई है.

Oben Rorr Evo का लुक शार्प और मस्कुलर रखा गया है,और इसमें इंटीग्रेटेड DRLs के साथ एक प्रोजेक्टर LED हेडलैंप लगाए गए हैं. इसका 'टैंक' बोल्ड और तराशा हुआ रखा गया है, जो इसकी पूरी बनावट को और भी शानदार बनाता है.

कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 1,24,999 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. हालांकि पहले 10,000 ग्राहक इस इलेक्ट्रिक बाइक को 99,999 रुपये (एक्स-शोरूम) की कम शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है, जबकि इसकी डिलीवरी अगले 30 दिनों में, यानी 30 मई 2026 से शुरू की जाएगी.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Oben Electric ने अपनी Oben Rorr Evo इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने के साथ ही अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. यह बाइक एक 'नेकेड स्ट्रीटफाइटर' के तौर पर पेश की गई है.

Oben Rorr Evo की पावर और बैटरी

इस मोटरसाइकिल में बीच में एक इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर (IPMSM) लगाई गई है. इस मोटर की खास बात यह है कि इसमें 'रेयर अर्थ' मटीरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे सप्लाई चेन में अनिश्चितताओं के बावजूद इसकी प्रोडक्शन लागत कम रहती है.

इस मोटर को पिछले डिज़ाइन के मुकाबले 40 प्रतिशत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया है. इसके साथ ही, इसमें एक्टिव मैग्नेटिक मटीरियल का भी इस्तेमाल किया गया है, जो 33 प्रतिशत तक कम किया गया है, और यह 20 प्रतिशत ज़्यादा पावर आउटपुट देती है. इसी के चलते, यह 9 kW की पीक पावर उत्पन्न करती है और इसमें धूल और पानी से बचाव के लिए इस बाइक में IP68 सर्टिफिकेशन भी मिलता है. इसकी पावर एक सिंगल-स्टेज चेन ड्राइव सिस्टम के माध्यम से ट्रांसमिट होती है, जिससे यह 3 सेकंड में 0 से 40 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है. इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 110 kmph है, जबकि Eco मोड में यह बाइक 60 kmph तक की रफ़्तार से चल सकती है.

बाइक में लगी मोटर को 3.4 kWh LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी पैक से पावर मिलती है और इसे सिंगल-स्टेज चेन ड्राइव सिस्टम के ज़रिए ट्रांसमिट किया जाता है, जो व्हील्स को 250 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. यह बैटरी सिंगल-चार्ज पर 180 km की IDC रेंज प्रदान कर सकती है, जबकि दावा की गई रियल-वर्ल्ड रेंज 150 km है.

Oben Electric ने आगे जानकारी दी है कि बाइक के संभावित ग्राहक इस पर 8 साल/80,000 km की एक्सटेंडेड बैटरी वारंटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड बैटरी वारंटी 3 साल/50,000 km है. Oben Plug फास्ट चार्जर की मदद से, इसकी बैटरी सिर्फ़ 90 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक रिचार्ज की जा सकती है, और ज़्यादा फीचर्स के लिए बाइक में एक ऑनबोर्ड चार्जर भी दिया गया है.

Oben Rorr Evo के फीचर्स

नई Oben Rorr Evo में 8-इंच का कलर-TFT डिस्प्ले लगाया गया है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट, म्यूज़िक कंट्रोल और ट्रिपमीटर के लिए कनेक्टिविटी के फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 4 राइडिंग मोड और 4 डिस्प्ले थीम दिए गए हैं. इनमें नया SmartIQ AI राइडिंग मोड भी मिलता है, जो रियल टाइम में राइडिंग पैटर्न का विश्लेषण करता है और दावा किया जाता है कि यह कुल रेंज को 15 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है.

इस मोटरसाइकिल में 'Fall Alert with Emergency Assist' फ़ीचर भी जोड़ा गया है. यह फ़ीचर गिरने का पता लगाकर Oben ऐप के ज़रिए अलर्ट भेजता है और ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को सूचित करता है. इसके अन्य फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें यूनिफाइड ब्रेक असिस्ट, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम (DAS), थेफ्ट प्रोटेक्शन, रिमोट इमोबिलाइज़ेशन, जियो-फेंसिंग, फाइंड माई Rorr, राइड हिस्ट्री, आंकड़े, रिमोट डायग्नोस्टिक्स और फाइंड मी चार्जिंग स्टेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं.