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नई Nissan Tekton के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौन से फीचर्स, जानें कीमत और इंजन विकल्प

नई Nissan Tekton भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Nissan India )

Nissan Tekton Visia+ के फीचर्स (1.0-लीटर टर्बो मैनुअल, कीमत: 11.14 लाख रुपये) Visia से अतिरिक्त फीचर्स

Nissan Tekton Visia के फीचर्स (1.0-लीटर टर्बो मैनुअल, कीमत: 10.49 लाख रुपये)

Nissan Tekton असल में नई Renault Duster की सिस्टर SUV है, और उसी प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है. इसमें वही पावरट्रेन ऑप्शन भी मिलते हैं. Nissan Tekton को 10.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जबकि टॉप-वेरिएंट की कीमत 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इस कार को 6 वेरिएंट में उतारा गया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Nissan ने भारतीय बाजार में अपनी बिल्कुल नई Nissan Tekton को लॉन्च किया है. इस कार के साथ कंपनी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में वापसी कर रही है. Nissan Terrano के बंद होने के लगभग 6 साल बाद वापसी की है.

9.0-इंच का टचस्क्रीन

वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल

डायनामिक गाइडलाइन्स के साथ रियर-व्यू कैमरा

Nissan Tekton Acenta के फीचर्स

(1.0-लीटर टर्बो MT - 11.79 लाख रुपये / 1.3-लीटर टर्बो DCT - 14.99 लाख रुपये)

Visia+ से अतिरिक्त फीचर्स

डुअल-टोन कवर के साथ 17-इंच के स्टील व्हील

रूफ रेल्स

क्रूज़ कंट्रोल (सिर्फ़ DCT में)

ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ़ DCT में)

पैडल शिफ्टर्स (सिर्फ़ DCT में)

कीलेस एंट्री-एंड-गो और स्मार्टकार्ड की

प्रॉक्सिमिटी लॉक/अनलॉक

रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर

10.1-इंच का टचस्क्रीन

वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और वॉइस कंट्रोल

60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट

रियर सेंटर आर्मरेस्ट

17-इंच का स्पेयर व्हील

दो टाइप-C फ़ास्ट चार्जिंग USB पोर्ट (आगे)

सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक (सिर्फ़ DCT में)

Nissan Tekton N-Connecta के फीचर्स

(1.0-लीटर टर्बो MT - 13.69 लाख रुपये / 1.3-लीटर टर्बो MT - 14.99 लाख रुपये / 1.3-लीटर टर्बो DCT - 16.49 लाख रुपये)

Acenta से अतिरिक्त फीचर्स

पैनोरमिक सनरूफ

18-इंच के अलॉय व्हील्स (गनमेटल)

आगे/पीछे फॉग लैंप्स

आगे/पीछे LED लाइटबार

डुअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल

क्रूज़ कंट्रोल

पावर फोल्डिंग विंग मिरर्स

ऑटो-डिमिंग IRVM

वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड (सिर्फ़ DCT में)

10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन

कूल्ड सेंटर कंसोल स्टोरेज

Arkamys 3D सराउंड साउंड सिस्टम (6 स्पीकर्स)

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

USB टाइप C रियर चार्जिंग पोर्ट्स x 2

पडल लैंप्स

Nissan Tekton Tekna के फीचर्स

(1.0-लीटर टर्बो MT - 15.39 लाख रुपये / 1.3-लीटर टर्बो MT - 16.39 लाख रुपये / 1.3-लीटर टर्बो DCT - 17.79 लाख रुपये)

N-Connecta से अतिरिक्त फीचर्स

18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

रेन-सेंसिंग वाइपर्स

AQI रीडआउट वाला स्मार्ट एयर प्यूरीफायर

पावर्ड ड्राइवर सीट (6-वे एडजस्टमेंट)

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

दो ड्राइव मोड्स

दो स्टीयरिंग मोड्स

सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक्स

हिल डिसेंट कंट्रोल (सिर्फ DCT में)

फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर्स

ADAS टेक - 15 फीचर्स, जिनमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग और लेन कीप असिस्ट शामिल हैं

Nissan Tekton Tekna+ के फीचर्स

(1.0-लीटर टर्बो MT - 16.49 लाख रुपये / 1.3-लीटर टर्बो DCT - 18.59 लाख रुपये)

Tekna से अतिरिक्त फीचर्स

पावर्ड टेलगेट

पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट (6-वे एडजस्टेबल)

इंटीग्रेटेड Google Maps डिस्प्ले के साथ 10.2-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

17 ADAS फ़ीचर्स – 3D सराउंड व्यू मॉनिटर, स्टॉप & गो के साथ अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (सिर्फ़ DCT में)

Maps, वॉइस असिस्टेंट और Play Store के साथ Google बिल्ट-इन

ओवर-द-एयर अपडेट्स

Nissan Tekton के पावरट्रेन

कंपनी ने इस कार को दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है. इसमें पहला T160 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 99 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, और यह सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. यह इंजन ऑप्शन सभी वैरिएंट्स में मिलता है.

इसका दूसरा इंजन ज़्यादा पावरफुल T280 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 161 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. यह वेरिएंट के हिसाब से 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ आता है.