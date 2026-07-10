Bharat NCAP क्रैश में नई Nissan Tekton ने हासिल की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, जानें सेफ्टी फीचर्स
Nissan ने अपनी नई Nissan Tekton SUV को लॉन्च किया है. Bharat NCAP में इस एसयूवी ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है.
Published : July 10, 2026 at 12:38 PM IST
हैदराबाद: जापानी कार कंपनी Nissan ने भारतीय बाजार में बीते दिन ही अपनी नई SUV, Nissan Tekton को लॉन्च किया है. लॉन्च के बाद ही इस कार की सेफ्टी रेटिंग सामने आई है. Bharat NCAP ने इस एसयूवी का क्रैश टेस्ट किया है, जिसमें इस कार को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल हुई है. Nissan Tekton, Renault Duster का ही रीबैज्ड वर्जन है.
ऐसा दोनों कंपनियों के बीच हुई साझेदारी के चलते हुआ है, जिसके तहत वे जॉइंट प्रोजेक्ट्स, शेयर्ड टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए काम कर रही हैं. Nissan Tekton, कॉम्पैक्ट SUV कैटेगरी में जापानी कंपनी का नया मॉडल है. बाजार में यह कार Renault Duster, Maruti Victoris, Hyundai Creta, Kia Seltos और Toyota Urban Cruiser Hycross जैसी कारों से मुकाबला करने वाली है.
नई Nissan Tekton की एडल्ट सेफ्टी रेटिंग
वयस्कों के लिए सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो Nissan Tekton ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 30.49 स्कोर किया. इसके अलावा, Tekton ने फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 14.49 स्कोर हासिल किया, जबकि SUV ने साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 16 स्कोर किया.
नई Nissan Tekton की चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग
वहीं दूसरी ओर, नई Nissan Tekton ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 45 अंक हासिल किए. नई Tekton ने डायनामिक स्कोर में 24 में से 24, CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में 12 में से 12 और व्हीकल असेसमेंट स्कोर में 13 में से 9 अंक हासिल किए. इतना ही नहीं, Nissan Tekton ने 18 महीने के बच्चे के लिए डायनामिक स्कोर में 12 में से 12 स्कोर किया.
इसमें सामने की तरफ 8 में से 8 और साइड में 4 में से 4 स्कोर शामिल हैं. वहीं, तीन साल के बच्चे के लिए डायनामिक स्कोर के मामले में भी SUV का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसमें सामने की तरफ 8 में से 8 और साइड में 4 में से 4 स्कोर शामिल हैं.
नई Nissan Tekton के सेफ्टी उपकरण
नई Nissan Tekton में सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्रंट एयरबैग, सीट बेल्ट प्री-टेंशनर, बेल्ट लोड लिमिटर, साइड हेड कर्टेन एयरबैग और साइड चेस्ट एयरबैग शामिल हैं. ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सभी एयरबैग भी मिलते हैं. साइड हेड कर्टेन एयरबैग पिछली सीट पर भी मौजूद है. इसके अलावा, बच्चों की सुरक्षा के लिए पिछली सीटों में ISOFIX आउटबोर्ड सीट की सुविधा भी दी गई है.
नई Nissan Tekton के इंजन विकल्प और वेरिएंट्स
Nissan Tekton को कुल दो इंजन ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें पहला 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड T160 पेट्रोल इंजन है, जबकि दूसरा 1.3-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड T280 पेट्रोल इंजन है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Bharat NCAP की सेफ्टी रेटिंग Tekton के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है.
वेरिएंट्स की बात करें तो नई Nissan Tekton को कुल छह वेरिएंट्स - Visia, Visia+, Acenta, N-Connecta, Tekna और Tekna+ में उतारा गया है. इसका 1.0-लीटर इंजन छह-स्पीड मैनुअल के साथ वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जबकि मैनुअल ट्रांसमिशन वाला 1.3-लीटर इंजन सिर्फ़ N-Connecta और Tekna वेरिएंट्स में मिलता है. इसके अलावा, बड़ा इंजन Acenta, N-Connecta, Tekna और Tekna+ वेरिएंट्स में छह-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) के साथ आता है.