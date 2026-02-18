ETV Bharat / technology

नई Nissan Gravite MPV के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

Nissan India ने अपनी नई Nissan Gravite MPV को लॉन्च कर दिया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.

Nissan Gravite MPV
नई Nissan Gravite MPV के फीचर्स (फोटो - Nissan India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 1:49 PM IST

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Nissan India ने आखिरकार अपनी नई सब-कॉम्पैक्ट MPV Nissan Gravite को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 5.65 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जबकि यह कीमत 8.93 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

नई Gravite के साथ, Nissan ने सब-4m MPV सेगमेंट में एंट्री की है, जहां यह अभी बिक्री के लिए मौजूद कंपनी की सिर्फ़ दो कारों में से एक बन गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Nissan Gravite, Renault Triber वाले CMF-A+ प्लेटफ़ॉर्म पर ही बनाया गया है.

कंपनी ने नई Nissan Gravite को चार खास ट्रिम लेवल - Visia, Acenta, N-Connecta और Tekna में पेश किया है, और इसके साथ ही टॉप-स्पेक Tekna ट्रिम पर आधारित एक लिमिटेड-रन लॉन्च एडिशन भी पेश किया गया है, जिसकी केवल 1001 यूनिट्स की बिक्री की जाएगी. यहां हम इसके अलग-अलग ट्रिम में उपलब्ध फीचर्स, ट्रांसमिशन और कलर ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं.

Nissan Gravite Visia ट्रिम के फीचर्स
(इंजन: 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 5-स्पीड MT, कीमत: 5.65 लाख रुपये)

  • प्रोजेक्टर हेडलैंप
  • क्रिस्टल एज टेल लैंप
  • पियानो ब्लैक 2D ग्रिल
  • सैटिन सिल्वर गार्निश के साथ फ्रंट ग्रिल
  • C-शेप्ड एक्सेंट (फ्रंट और रियर)
  • ब्लैक स्किड प्लेट्स
  • टेलगेट कनेक्टिंग गार्निश
  • सेंटर कैप के साथ 14-इंच स्टील व्हील्स
  • LED केबिन लाइट्स
  • एडजस्टेबल हेडरेस्ट (दूसरी और तीसरी पंक्ति)
  • ओपन स्टोरेज के साथ सेंटर कंसोल
  • 3.35-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • फ्रंट पावर विंडो
  • इलेक्ट्रॉनिक पावर और टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग
  • मैनुअल ORVMs
  • पहली और दूसरी रो स्लाइड और रिक्लाइन सीट्स
  • 60:40 स्प्लिट-सेकंड पंक्ति, 50:50 स्प्लिट थर्ड-रो
  • रिमूवेबल थर्ड-रो सीट्स
  • 6 एयरबैग
  • ESP, TCS, HSA, BAS, ABS, EBD
  • रियर पार्किंग सेंसर
  • TPMS
  • सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर
  • ISOFIX माउंट
  • स्पीड अलर्ट और डोर अजार वॉर्निंग

Nissan Gravite Acenta ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 6.59 लाख रुपये, गियरबॉक्स: 5-स्पीड MT)
Visia ट्रिम से अतिरिक्त फीचर्स

  • फुल व्हील कवर के साथ 14-इंच के स्टील व्हील
  • सिल्वर स्किड प्लेट
  • पियानो ब्लैक ORVMs और डोर हैंडल
  • क्लोज्ड स्टोरेज के साथ सेंटर कंसोल
  • रियर हैंडल ग्रिप्स (दूसरी और तीसरी रो)
  • दूसरी रो AC वेंट
  • इंडिपेंडेंट AC कंट्रोल (पहली और दूसरी रो)
  • रियर लैंप
  • 8.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
  • वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले
  • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल
  • फ्रंट स्पीकर
  • रिमोट सेंट्रल लॉकिंग
  • USB पोर्ट (पहली रो)
  • स्पीड-सेंसिंग ऑटो डोर लॉक
  • इम्पैक्ट-सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक

Nissan Gravite N-Connecta ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 7.20 लाख - 7.80 लाख रुपये, गियरबॉक्स: 5-स्पीड MT/AMT)
Acenta ट्रिम से अतिरिक्त फीचर्स

  • ORVMs पर LED टर्न इंडिकेटर्स
  • रूफ रेल्स (50kg कैपेसिटी)
  • डोर क्लैडिंग डेकल
  • डुअल-टोन स्वेड और फैब्रिक सीट्स
  • वुडेन हेयरलाइन डैशबोर्ड फिनिश
  • अपर ग्लव बॉक्स
  • कूल्ड लोअर ग्लव बॉक्स
  • लेदरेट स्टीयरिंग व्हील कवर
  • फ्रंट पैसेंजर सीट्स के पीछे पॉकेट
  • वैनिटी मिरर (पैसेंजर साइड)
  • फ्रंट और रियर स्पीकर्स (4)
  • प्रोजेक्शन गाइडलाइन्स वाला रियर कैमरा
  • कूल्ड सेंटर कंसोल
  • इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
  • डे/नाइट IRVM
  • रियर पावर विंडो
  • रियर वाइपर और वॉशर
  • रियर डिफॉगर
  • PM2.5 पॉलेन फिल्टर
  • 12V सॉकेट (दूसरी रो)

Nissan Gravite Tekna ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 7.91 लाख - 8.49 लाख रुपये, गियरबॉक्स: 5-स्पीड MT/AMT)
N-Connecta ट्रिम से अतिरिक्त फीचर्स

  • इंटीग्रेटेड DRLs के साथ LED हेडलैंप
  • फ्रंट LED फॉग लैंप
  • 15-इंच के डुअल-टोन एलॉय व्हील
  • क्रोम डोर हैंडल
  • स्वेड और लेदरेट सीट्स
  • ड्राइवर सेंटर आर्मरेस्ट
  • ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट
  • ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर
  • 7.0-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
  • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ i-Key
  • वॉक-अवे लॉक और अप्रोच अनलॉक
  • क्रूज़ कंट्रोल (सिर्फ़ MT)
  • ऑटो-फोल्ड ORVM वेलकम/गुडबाय सीक्वेंस
  • ऑटो हेडलैंप
  • स्टीयरिंग-माउंटेड क्लस्टर कंट्रोल
  • ट्वीटर
  • फ्रंट पार्किंग सेंसर
  • रेन-सेंसिंग वाइपर
  • वन-टच ड्राइवर विंडो
  • 12V पावर आउटलेट (तीसरी रो)

Nissan Gravite Tekna Launch Edition ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 8.35 लाख - 8.93 लाख रुपये, गियरबॉक्स: 5-स्पीड MT/AMT)
Tekna ट्रिम से अतिरिक्त फीचर्स और कुछ एक्सेसरीज

  • JBL स्पीकर्स
  • डुअल डैशकैम
  • एयर प्यूरीफायर
  • एम्बिएंट लाइटिंग
  • वायरलेस चार्जर
  • C-शेप्ड एयरो एक्सेंट
  • नेक कुशन (फ्रंट रो)
  • लम्बर कुशन (फ्रंट रो)

Nissan Gravite का पावरट्रेन
नई Gravite के इंजन की बात करें तो इसमें Renault Triber जैसा ही 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है.

इंजन को लेकर कंपनी का दावा है कि नई Gravite के पेट्रोल-MT वर्जन का माइलेज 19.3 kmpl है, जबकि AMT वर्जन में यह कॉम्पैक्ट MPV 19.6 kmpl का माइलेज देती है. कार बनाने वाली कंपनी इस इंजन के लिए डीलर-फिटेड डुअल-सिलेंडर CNG किट भी देगी, जो सिर्फ़ MT वेरिएंट में मिलेगी.

