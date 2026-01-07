ETV Bharat / technology

21 जनवरी को पेश की जाएगी नई Nissan Gravite MPV, जानें कैसा होगा डिजाइन

Nissan India अपनी किफायती एमपीवी Nissan Gravite को लॉन्च करने वाली है. कंपनी इसे 21 जनवरी, 2026 को पेश करने वाली है.

Nissan Gravite MPV
नई Nissan Gravite MPV (फोटो - Nissan India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 7, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Nissan India भारतीय बाजार में अपनी किफायती एमपीवी Nissan Gravite को लॉन्च करने वाली है. ताजा जानकारी के अनुसार कंपनी इस कार को 21 जनवरी, 2026 को पेश करने वाली है. Nissan Gravite असल में Renault Triber का Nissan वर्जन है - यह एक सबकॉम्पैक्ट थ्री-रो 7-सीटर कार है, जो Renault-Nissan अलायंस द्वारा डेवलप किए गए, CMF-A+ आर्किटेक्चर पर बनी है.

नई Nissan Gravite का डिजाइन
बता दें कि Nissan ने पिछले कुछ महीनों में Gravite MPV के कई टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं, जिससे इसके डिज़ाइन के बारे में काफी जानकारी मिलती है. ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो, यह Renault Triber से काफी मिलती-जुलती है, जिसमें स्टेप्ड रूफ, स्कल्पटेड बोनट और बंपर को छोड़कर रियर डिज़ाइन जैसे कई एलिमेंट एक जैसे हैं.

हालांकि, नई Nissan Gravite का फ्रंट लुक अपना अलग है, जिसमें चीज़-ग्रेटर-स्टाइल ग्रिल दी गई है, जिसके दोनों तरफ इंटीग्रेटेड LED DRLs वाली स्वेप्ट-बैक हेडलाइट्स लगाई गई हैं, साथ ही एक खास फ्रंट बंपर डिज़ाइन भी दिया गया है.

नई Nissan Gravite का इंटीरियर
इसके केबिन की बात करें तो इसमें भी, Renault प्लेटफॉर्म वाले अपने ट्विन की तुलना में कुछ स्टाइलिंग बदलाव किए जा सकते हैं, हालांकि संभावना जताई जा रही है कि इसमें तीसरी-पंक्ति की सीटें होंगी जिन्हें पूरी तरह से हटाया जा सकेगा, और दूसरी-पंक्ति की बेंच स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग वाली होगी.

Nissan Gravite MPV
Nissan Gravite MPV (फोटो - Nissan India)

नई Nissan Gravite का पावरट्रेन
इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, संभावना जताई जा रही है कि नई Nissan Gravite में वही 1.0-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जोकि Nissan Magnite और Renault Triber में देखने को मिलता है. यह इंजन 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिल सकता है.

कंपनी इसके साथ CNG रेट्रो-फिटिंग का विकल्प भी दे सकती है, जिसे डीलर-लेवल पर फिट कराया जा सकेगा. महीने की शुरुआत में, Nissan India ने कहा था कि नई Nissan Gravite की बिक्री मार्च 2026 तक पूरे देश में शुरू हो जाएगी, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि Nissan अभी सिर्फ बुकिंग शुरू करेगी और डिलीवरी अगले कुछ महीनों में शुरू होगी.

