इसी महीने लॉन्च होने वाली है नई Nissan Gravite MPV, कंपनी ने किया तारीख का खुलासा
Nissan India अपनी नई एमपीवी Nissan Gravite को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इसकी डेब्यू डेट का खुलासा कर दिया है.
Published : February 4, 2026 at 1:49 PM IST
हैदराबाद: लगभग एक साल पहले कार निर्माता कंपनी Nissan ने भारतीय बाज़ार के प्रति अपनी कमिटमेंट को फिर से पक्का करते हुए, भारत के लिए एक नई कॉम्पैक्ट SUV के साथ अपनी नई B-सेगमेंट MPV का पहला प्रीव्यू प्रदर्शित किया था.
इस साल के दौरान, कंपनी ने इस MPV के टीजर जारी किए हैं, और कुछ समय पहले ही कंपनी ने इस कार के नाम का भी खुलासा किया था, जोकि Nissan Gravite है. अब कंपनी ने पहली बार प्रोडक्शन के लिए तैयार MPV का टीजर जारी किया है, जिसमें इसके डेब्यू की जानकारी दी गई है. कंपनी इस कार को 17 फरवरी को पेश करने वाली है.
Nissan Gravite का डिजाइन
कार के लुक्स की बात करें तो नई Nissan Gravite का प्रोफ़ाइल Renault Triber जैसा ही होने वाला है, जो इसका प्लेटफ़ॉर्म सिबलिंग है, और इसमें केबिन के अंदर ज़्यादा जगह बनाने के लिए स्टेप्ड रूफ़ डिज़ाइन दिया गया है. Renault Triber की तरह, Nissan Gavite भी 4 मीटर के निशान से थोड़ा नीचे रहेगी, और यह खरीदारों को Maruti Suzuki Ertiga और Toyota Rumion जैसे मॉडल्स के मुकाबले ज़्यादा बजट-फ्रेंडली ऑप्शन होगा.
Nissan Gravite को इसका अलग फ्रंट फेसिया डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें LED आइब्रो वाली पीछे की ओर झुकी हुई हेडलाइट्स के साथ एक खास चीज़ ग्रेटर-स्टाइल ग्रिल लगाई गई है. वहीं, इसके बंपर में किनारों पर C-शेप के इंसर्ट और बीच में एक एयर डैम दिया गया है.
इसके अलावा, कार के रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसके पिछले के हिस्से के टीज़र से पता चला है कि इसका डिज़ाइन Renault Triber कार जैसा ही होने वाला है, जिसमें सिर्फ़ नया लुक वाला बंपर ही पीछे का अंतर है.
Nissan Gravite का इंटीरियर
इसके केबिन की बात करें तो, Nissan Gravite में Renault Tiber के मुकाबले कोई बड़ा स्टाइलिंग अपडेट मिलने की उम्मीद नहीं है, और यह देखना बाकी है कि Nissan अपने अलायंस पार्टनर से ज़्यादा अलग दिखने के लिए कुछ खास फीचर्स देगी या नहीं.
Nissan Gravite का इंजन
इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो कार में Renault-Nissan की पूरी CMF-A सीरीज़ पोर्टफोलियो में इस्तेमाल होने वाला 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है. यह इंजन 71 bhp की पावर और 96 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है.