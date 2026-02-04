ETV Bharat / technology

इसी महीने लॉन्च होने वाली है नई Nissan Gravite MPV, कंपनी ने किया तारीख का खुलासा

हैदराबाद: लगभग एक साल पहले कार निर्माता कंपनी Nissan ने भारतीय बाज़ार के प्रति अपनी कमिटमेंट को फिर से पक्का करते हुए, भारत के लिए एक नई कॉम्पैक्ट SUV के साथ अपनी नई B-सेगमेंट MPV का पहला प्रीव्यू प्रदर्शित किया था.

इस साल के दौरान, कंपनी ने इस MPV के टीजर जारी किए हैं, और कुछ समय पहले ही कंपनी ने इस कार के नाम का भी खुलासा किया था, जोकि Nissan Gravite है. अब कंपनी ने पहली बार प्रोडक्शन के लिए तैयार MPV का टीजर जारी किया है, जिसमें इसके डेब्यू की जानकारी दी गई है. कंपनी इस कार को 17 फरवरी को पेश करने वाली है.

Nissan Gravite का डिजाइन

कार के लुक्स की बात करें तो नई Nissan Gravite का प्रोफ़ाइल Renault Triber जैसा ही होने वाला है, जो इसका प्लेटफ़ॉर्म सिबलिंग है, और इसमें केबिन के अंदर ज़्यादा जगह बनाने के लिए स्टेप्ड रूफ़ डिज़ाइन दिया गया है. Renault Triber की तरह, Nissan Gavite भी 4 मीटर के निशान से थोड़ा नीचे रहेगी, और यह खरीदारों को Maruti Suzuki Ertiga और Toyota Rumion जैसे मॉडल्स के मुकाबले ज़्यादा बजट-फ्रेंडली ऑप्शन होगा.

Nissan Gravite को इसका अलग फ्रंट फेसिया डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें LED आइब्रो वाली पीछे की ओर झुकी हुई हेडलाइट्स के साथ एक खास चीज़ ग्रेटर-स्टाइल ग्रिल लगाई गई है. वहीं, इसके बंपर में किनारों पर C-शेप के इंसर्ट और बीच में एक एयर डैम दिया गया है.