भारत में लॉन्च हुआ नआ Motorola Signature स्मार्टफोन, जानें क्या है कीमत और स्पेसिफिकेशन

हैदराबाद: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Motorola ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपना स्मार्टफोन Motorola Signature को लॉन्च कर दिया है. कुछ समय पहले ही, इस स्मार्टफोन के लिए एक खास माइक्रोसाइट एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव की गई थी, जिसमें इसके स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कलर ऑप्शन के बारे में बताया गया था.

साथ ही, Motorola Signature की कीमत के अलावा, RAM और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन ऑनलाइन सामने आए हैं, जो फोन की हाल ही में लीक हुई बॉक्स कीमत से काफी कम है. Motorola Signature में 5,200mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है. इसके अलावा, इस फोन में Snapdragon चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 16GB तक RAM और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है.

नए Motorola Signature की कीमत

कीमत की बात करें तो कंपनी ने अपने नए Motorola Signature को कुल तीन वेरिएंट में बाजार में उतारा है, जिनमें 12 GB RAM-256 GB स्टोरेज, 16GB RAM-512GB स्टोरेज और 16GB RAM-1TB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है. जहां इसके बेस वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये रखी गई है, वहीं इसके मिड-वेरिएंट को 64,999 रुपये में उतारा गया है.

इसके अलावा फोन के टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये रखी गई है. कंपनी ने फोन को दो कलर ऑप्शन पेंटोन मार्टिनी ऑलिव और पेंटोन कार्बन में पेश किया गया है. खरीदार स्मार्टफोन को देश में ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के ज़रिए खरीद सकते हैं. ग्राहक HDFC बैंक और Axis बैंक कार्ड से 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, या फिर 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस चुन सकते हैं.