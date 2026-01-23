भारत में लॉन्च हुआ नआ Motorola Signature स्मार्टफोन, जानें क्या है कीमत और स्पेसिफिकेशन
Motorola ने अपना स्मार्टफोन Motorola Signature को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 64,999 रुपये रखी गई है.
Published : January 23, 2026 at 1:11 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Motorola ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपना स्मार्टफोन Motorola Signature को लॉन्च कर दिया है. कुछ समय पहले ही, इस स्मार्टफोन के लिए एक खास माइक्रोसाइट एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव की गई थी, जिसमें इसके स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कलर ऑप्शन के बारे में बताया गया था.
साथ ही, Motorola Signature की कीमत के अलावा, RAM और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन ऑनलाइन सामने आए हैं, जो फोन की हाल ही में लीक हुई बॉक्स कीमत से काफी कम है. Motorola Signature में 5,200mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है. इसके अलावा, इस फोन में Snapdragon चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 16GB तक RAM और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है.
नए Motorola Signature की कीमत
कीमत की बात करें तो कंपनी ने अपने नए Motorola Signature को कुल तीन वेरिएंट में बाजार में उतारा है, जिनमें 12 GB RAM-256 GB स्टोरेज, 16GB RAM-512GB स्टोरेज और 16GB RAM-1TB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है. जहां इसके बेस वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये रखी गई है, वहीं इसके मिड-वेरिएंट को 64,999 रुपये में उतारा गया है.
इसके अलावा फोन के टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये रखी गई है. कंपनी ने फोन को दो कलर ऑप्शन पेंटोन मार्टिनी ऑलिव और पेंटोन कार्बन में पेश किया गया है. खरीदार स्मार्टफोन को देश में ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के ज़रिए खरीद सकते हैं. ग्राहक HDFC बैंक और Axis बैंक कार्ड से 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, या फिर 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस चुन सकते हैं.
नए Motorola Signature के फीचर्स
Motorola Signature के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में 5,200mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है. फोन में एक Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) सीरीज़ चिपसेट लगाया गया है, जिसके साथ अधिकतम 16GB तक रैम और 1TB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलता है. फोन में Dolby Vision, Dolby Atmos और Sound by Bose भी दिया गया है.
नए Motorola Signature का कैमरा सेटअप
कैमरा सेटअप की बात करें तो Motorola Signature में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50-मेगापिक्सल का Sony LYT-828 प्राइमरी शूटर है. दूसरे कैमरे में 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम की क्षमता भी मिलती है और 50-मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है. इस फोन में एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है. Motorola का यह हैंडसेट 6.99mm मोटा है, जबकि इसका वजन 186g रखा गया है.
नए Motorola Signature की डिस्प्ले
फोन के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.8-इंच का एक्सट्रीम AMOLED सुपर HD (2780 x 1264) रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले लगाया गया है. डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 20:09 का रखा गया है, और इसमें 165Hz तक का रीफ्रेश रेट मिलता है. इसके डिस्प्ले में 446 ppi की पिक्सल डेंसिटी और 6200 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass Victus 2 से सुरक्षा मिलती है.