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भारत में लॉन्च हुआ नया Motorola Razr Fold, मिलेगा ट्रिपल 50-MP कैमरा सेटअप, जानें कीमत

नया Motorola Razr Fold भारत में लॉन्च ( फोटो - Motorola India )

Jio यूज़र्स 449 रुपये के प्लान पर ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं. इसमें तीन महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन, Gemini Pro प्लान के साथ 5,000GB स्टोरेज, और Tira, Ajio, और EaseMyTrip जैसे ब्रांड्स से एक्स्ट्रा कैशबैक और ऑफ़र शामिल हैं.

कंपनी कुछ बैंकों के साथ 18 महीने तक की No-Cost EMI के विकल्प भी प्रदान कर रही है. जो ग्राहक 20 जून तक यह फोल्डेबल खरीदेंगे, उन्हें एक बार फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलेगा, जो खरीदने की तारीख से एक साल तक वैलिड रहेगा.

कंपनी ने इस फोल्डेबल फोन का FIFA वर्ल्ड कप 26 कलेक्शन भी पेश किया है, जिसकी कीमत 1,69,999 रुपये है. लॉन्च ऑफर्स के तहत, ग्राहक इस फोन पर 10,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा, वे उतनी ही कीमत का एक्सचेंज बोनस भी चुन सकते हैं.

Motorola Razr Fold की कीमत कीमत पर नजर डालें तो भारतीय बाजार में Motorola Razr Fold को 1,49,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जो इसके 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए रखी गई है. इसके अलावा, यह फोन 16GB रैम + 512GB रैम स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में भी उपलब्ध है, और इसकी कीमत 1,59,999 रुपये रखी गई है.

इस फोल्डेबल फोन में 8.1-इंच का इंटरनल डिस्प्ले और 6.6-इंच की कवर स्क्रीन दी गई है. यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसके साथ 16GB तक रैम का विकल्प मिलता है. Motorola Razr Fold में 6,000mAh की बैटरी मिलती है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया Motorola Razr Fold स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. यह Lenovo के ब्रांड का पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन है और इसे सबसे पहले मार्च में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC 2026) में ग्लोबल तौर पर पेश किया गया था.

Motorola Razr Fold (फोटो - Motorola India)

कलर ऑप्शन पर नजर डालें तो कंपनी ने Motorola Razr Fold को पैनटोन ब्लैकेन्ड ब्लू और पैनटोन लिली व्हाइट कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इस स्मार्टफोन को Flipkart और देश भर के चुनिंदा रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है.

Motorola Razr Fold के स्पेसिफिकेशन

इस स्मार्टफोन को डुअल-सिम (Nano+Nano/eSIM) के साथ पेश किया गया है, जो एंड्रॉयड 16-बेस्ड My UX पर चलता है. कंपनी इस फोन को सात एंड्रॉयड OS अपग्रेड और सात साल तक के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है. इस हैंडसेट में 6.6-इंच (1,080x2,520 पिक्सल) का LTPO pOLED कवर डिस्प्ले दिया गया है.

इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 6,000 nits है.फोन का इनर पैनल 8.1-इंच का दिया गया है, जोकि LTPO pOLED डिस्प्ले है, और इसमें 2K रिज़ॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, 6,200 nits तक पीक ब्राइटनेस और अल्ट्रा थिन ग्लास (UTG) प्रोटेक्शन मिलता है.

Motorola Razr Fold (फोटो - Motorola India)

Motorola का बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर पर चलता है, जिसे Adreno A829 GPU, 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है.

Motorola Razr Fold का कैमरा सेटअप

फोन में मिलने वाले कैमरा सेटअप की बात करें तो नए Razr Fold में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है, जिसमें 1/1.28-इंच Sony LYTIA मेन सेंसर वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 3x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा दिया गया है.

इसके अलावा, फोन में कवर स्क्रीन पर 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और अंदर के डिस्प्ले पर 20-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है. फोन के रियर कैमरे से 30fps पर 8K, 60fps पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है.

Motorola Razr Fold (फोटो - Motorola India)

कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, LTE, Wi-Fi 7, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC और एक USB Type-C पोर्ट शामिल हैं. इसमें IP49-रेटेड बिल्ड है. Motorola Razr Fold में 6,000mAh की बैटरी लगाई गई है, जो 80W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोल्ड होने पर इस फोन का साइज़ 160.05x73.6x10.04mm होता है और खुलने पर इसका साइज 144.47x160.05x4.7mm हो जाता है. स्मार्टफोन का वज़न 243g है.