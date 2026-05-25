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4 जून को भारत में लॉन्च होने वाला है नया Motorola Edge 70 Pro+, जानें क्या हो सकते हैं फीचर्स

Motorola Edge 70 Pro+ 4 जून को Motorola की ऑफिशियल वेबसाइट, Flipkart और बड़े रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. ( फोटो - Motorola )

हैदराबाद: Motorola ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि Motorola Edge 70 Pro+ भारत में 4 जून, 2026 को लॉन्च किया जाएगा. यह अनाउंसमेंट कई टीज़र्स के बाद आया है, जिसमें Lenovo की कंपनी ने लॉन्च से पहले ही खास डिज़ाइन और कैमरा डिटेल्स का खुलासा कर दिया है. यह Motorola की ऑफिशियल वेबसाइट (motorola.in), Flipkart और बड़े रिटेल स्टोर्स पर मिलेगा, और कीमत लॉन्च के समय बताई जाएगी. Motorola Edge 70 Pro+ का डिजाइन

नए Edge 70 Pro+ की खास बातों में से एक है, प्रीमियम कारीगरी और मटेरियल इंजीनियरिंग पर ज़ोर देना. अपने दूसरे फ़ोन की तरह, Motorola ने पैनटोन के साथ पार्टनरशिप करके तीन खास फ़िनिश दिए हैं, जिनमें से हर एक को एक अलग टैक्टाइल एक्सपीरियंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. सैटिन-लक्स फ़िनिश गहरे मैरून पैनटोन ज़िनफ़ैंडल कलरवे में आता है, जिसकी सतह स्लीक और मैट है. पैनटोन ब्लू सर्फ़ में मिलने वाला ट्विल-इंस्पायर्ड फ़िनिश, हल्के बुने हुए कपड़े जैसा टेक्सचर देता है. जबकि पैनटोन वुड गोल्ड कलर में स्कल्प्टेड वुड फ़िनिश, एक नेचुरल लीनियर वुड-ग्रेन एस्थेटिक देता है. हैंडसेट में Motorola का सिग्नेचर सिमेट्रिक क्वाड-कर्व्ड फ्रंट पैनल और मिनिमलिस्ट फ्रेमिंग दी गई है, जो इसके एडवांस्ड इंटरनल हार्डवेयर के बावजूद डिवाइस को एर्गोनॉमिक रूप से आरामदायक बनाए रखता है.