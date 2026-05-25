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4 जून को भारत में लॉन्च होने वाला है नया Motorola Edge 70 Pro+, जानें क्या हो सकते हैं फीचर्स

Motorola, नया Edge 70 Pro+ भारत में लॉन्च होने वाला है, जिसमें कैटेगरी-फर्स्ट थिन पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, पैनटोन फिनिश और 144Hz AMOLED डिस्प्ले है।

Motorola Edge 70 Pro+ will be available for purchase on June 4 via Motorola’s official website, Flipkart, and leading retail stores.
Motorola Edge 70 Pro+ 4 जून को Motorola की ऑफिशियल वेबसाइट, Flipkart और बड़े रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. (फोटो - Motorola)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 5:15 PM IST

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हैदराबाद: Motorola ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि Motorola Edge 70 Pro+ भारत में 4 जून, 2026 को लॉन्च किया जाएगा. यह अनाउंसमेंट कई टीज़र्स के बाद आया है, जिसमें Lenovo की कंपनी ने लॉन्च से पहले ही खास डिज़ाइन और कैमरा डिटेल्स का खुलासा कर दिया है. यह Motorola की ऑफिशियल वेबसाइट (motorola.in), Flipkart और बड़े रिटेल स्टोर्स पर मिलेगा, और कीमत लॉन्च के समय बताई जाएगी.

Motorola Edge 70 Pro+ का डिजाइन
नए Edge 70 Pro+ की खास बातों में से एक है, प्रीमियम कारीगरी और मटेरियल इंजीनियरिंग पर ज़ोर देना. अपने दूसरे फ़ोन की तरह, Motorola ने पैनटोन के साथ पार्टनरशिप करके तीन खास फ़िनिश दिए हैं, जिनमें से हर एक को एक अलग टैक्टाइल एक्सपीरियंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

सैटिन-लक्स फ़िनिश गहरे मैरून पैनटोन ज़िनफ़ैंडल कलरवे में आता है, जिसकी सतह स्लीक और मैट है. पैनटोन ब्लू सर्फ़ में मिलने वाला ट्विल-इंस्पायर्ड फ़िनिश, हल्के बुने हुए कपड़े जैसा टेक्सचर देता है. जबकि पैनटोन वुड गोल्ड कलर में स्कल्प्टेड वुड फ़िनिश, एक नेचुरल लीनियर वुड-ग्रेन एस्थेटिक देता है.

हैंडसेट में Motorola का सिग्नेचर सिमेट्रिक क्वाड-कर्व्ड फ्रंट पैनल और मिनिमलिस्ट फ्रेमिंग दी गई है, जो इसके एडवांस्ड इंटरनल हार्डवेयर के बावजूद डिवाइस को एर्गोनॉमिक रूप से आरामदायक बनाए रखता है.

Motorola Edge 70 Pro+ का पैरिस्कोप कैमरा सिस्टम
री-इंजीनियर्ड कैमरा सेटअप आने वाले हैंडसेट का एक और खास फीचर है. Motorola ने कन्फर्म किया है कि Motorola Edge 70 Pro+ में 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिसे फोन बनाने वाली कंपनी अपने सेगमेंट में सबसे पतले लेंस के तौर पर प्रमोट कर रही है.

इसका मतलब यह है कि नए फ़ोन में पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो कैमरों वाले कैमरा सेटअप में आम तौर पर पाए जाने वाले भारी, उभरे हुए पिछले मॉड्यूल के बिना काफ़ी ज़ूम कैपेबिलिटी होगी.

पेरिस्कोप सिस्टम 50x AI सुपर Zoom Pro को सपोर्ट करेगा, जिसे Motorola के Moto AI एन्हांसमेंट से सपोर्ट मिलेगा, ताकि ज़्यादा ज़ूम दूरी पर बेहतर स्टेबिलिटी और एज-टू-एज क्लैरिटी मिल सके.

लेंस असेंबली ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ नेटिव 12mm से 85mm फोकल रेंज को कवर करती है, जिससे यह पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत अच्छा है. हाई-कंट्रास्ट डेलाइट कंडीशन के साथ-साथ मुश्किल लो-लाइट एनवायरनमेंट को हैंडल करने के लिए एक 50MP Sony LYTIA 710 प्राइमरी सेंसर भी शामिल किया जाएगा.

Motorola Edge 70 Pro+ के अनुमानित स्पेसिफिकेशन और कीमत
नए Edge 70 Pro+ में 6.7 से 6.8 इंच का 1.5K क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz होगा, जो एक स्मूद और वाइब्रेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है. बताया जा रहा है कि यह डिवाइस टर्बो पावर वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा.

संभावना जताई जा रही है कि आने वाले स्मार्टफोन की कीमत भारत में 45,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच रखी जा सकती है, हालांकि पूरे स्पेसिफिकेशन्स और कीमतें 4 जून, 2026 को सामने आएंगी.

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