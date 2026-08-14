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7,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ नया Moto G Max, मिलेगा Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर

लॉन्च ऑफ़र के तहत, ग्राहक Axis और ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं. इसके अलावा, ग्राहकों को 1,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है. यह 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे सेल के लिए उपलब्ध होगा.

Moto G Max की कीमत कीमत पर नजर डालें तो भारत में Moto G Max को 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट में उतारा गया है, जिसकी कीमत 27,999 रुपये रखी गई है. यह फोन Pantone Alaskan Blue, Pantone Malaga और Pantone Stargazer कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. इस को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदा जा सकता है.

इस स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.72-इंच की फुल-HD+ LCD स्क्रीन दी गई है. इसमें Qualcomm का Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, और यह फोन Android 16 पर चलता है. यह फोन 30W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh के बैटरी पैक के साथ आता है.

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Motorola ने अपना नया Moto G Max भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इस फोन की लॉन्च के साथ ही भारत में कंपनी की G-सीरीज़ लाइनअप में विस्तार किया है. पिछले महीने Motorola Edge 70 Max की लॉन्च के बाद, यह देश में कंपनी का दूसरा 'Max' स्मार्टफोन है.

Moto G Max के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

यह स्मार्टफोन डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सेटअप के साथ आता है, जो Android 16 पर आधारित Hello UI पर चलता है. इसके साथ कंपनी ने दो Android OS अपग्रेड और तीन साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.

इस स्मार्टफोन में 6.72-इंच (1,080 x 2,400 पिक्सल) की फुल-HD+ LCD स्क्रीन इस्तेमाल की गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz, टच सैंपलिंग रेट 120Hz, पीक ब्राइटनेस (HBM) 1,050 निट्स तक और पिक्सल डेंसिटी 391ppi तक है. फोन की डिस्प्ले पर Corning Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है.

फोन में 4nm Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 6GB LPDDR5x RAM और 128GB UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है. इसमें Motorola का RAM बूस्ट फ़ीचर भी मिलता है, जो फ़ोन के स्टोरेज का इस्तेमाल करके वर्चुअल RAM को 24GB तक बढ़ाने की सुविधा देता है.

Moto G Max का कैमरा सेटअप

फोन में मिलने वाले कैमरा सेटअप की बात करें तो Moto G Max में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का Sony LYTIA 600 प्राइमरी रियर कैमरा और f/2.2 अपर्चर व 119.5-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू (FoV) वाला 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस मिलता है. वहीं इसके फ्रंट में 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है.

Moto G Max में 7,000mAh की बैटरी और 30W टर्बोपावर चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 63 घंटे तक की बैटरी लाइफ़ दे सकता है. इस हैंडसेट का साइज़ 166.23 x 76.50 x 8.60mm है और वज़न 213 ग्राम है.