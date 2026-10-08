ETV Bharat / technology

Mini Countryman नया Untamed Edition हुआ पेश, मिलेगी ऑफ-रोडिंग की क्षमता

Mini Countryman नया Untamed Edition हुआ पेश ( फोटो - BMW Group )

हैदराबाद: लग्जरी हैचबैक निर्माता कंपनी MINI ने MINI Countryman के नए Untamed Edition को पेश कर दिया है, जो इस SUV का एक ऐसा वर्ज़न है, जिसे खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए ही बनाया गया है. मार्केट के हिसाब से, यह Countryman के C, D, S ALL4, E और SE ALL4 वर्ज़न में उपलब्ध होगी. जानकारी के अनुसार Untamed Edition का प्रोडक्शन नवंबर 2026 में जर्मनी में BMW ग्रुप के लीपज़िग प्लांट में शुरू होगा.

Mini Countryman Untamed Edition के ऑफ-रोडिंग फीचर्स ऑफ-रोडिंग फीचर्स की बात करें तो नए Untamed Edition में 15mm का सस्पेंशन लिफ्ट मिलता है, जिससे मार्केट और वेरिएंट के आधार पर ग्राउंड क्लीयरेंस 19mm तक बढ़ जाता है. MINI का दावा है कि ज़्यादा राइड हाइट से इसके अप्रोच और ब्रेकओवर एंगल भी बेहतर हो जाते हैं. इसके अलावा, इसमें खास तौर पर तैयार किए गए Pirelli Scorpion All Terrain Plus टायर्स के साथ 19-इंच के खास अलॉय व्हील्स भी लगे हैं.

इसमें टो बार का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे 2,000kg तक की टोइंग कैपेसिटी मिलती है. इसके अलावा, गाड़ी चलाते समय इसकी छत पर 75kg तक और खड़ी गाड़ी की छत पर 300kg तक का वज़न रखा जा सकता है. MINI ने Untamed Edition के लिए रूफ़ टेंट और कैंपिंग का दूसरा सामान भी तैयार किया है.

MINI ने नए सस्पेंशन और ऑल-टेरेन टायर्स के साथ काम करने के लिए ABS, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (DSC) और स्टीयरिंग सिस्टम को भी एडजस्ट किया है. इस नए एडिशन को ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ लिया जा सकता है, जो कुछ कंट्रीमैन मॉडल्स में उपलब्ध है.

Mini Countryman Untamed Edition का एक्सटीरियर डिजाइन

कार के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें नए डिज़ाइन वाली फ्रंट ग्रिल लगाई गई है, जिसमें एंगुलर इंसर्ट्स दिए गए हैं. इसे डार्क स्टील शेड में तैयार किया गया है, जिसका इस्तेमाल मिनी बैज, कंट्रीमैन लेटरिंग, अंडरबॉडी प्रोटेक्शन और बाहरी हिस्से की दूसरी डिटेल्स में भी किया गया है.

कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को कुल पांच कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें हाइडअवे ग्रे, नोमैड ब्लू, फ्रोज़न नोमैड ब्लू, ननुक व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक कलर शामिल हैं. छत को ग्लेज्ड व्हाइट या जेट ब्लैक फ़िनिश दिया जा सकता है. इसके व्हील आर्च के ऊपर डिकल्स भी लगाए गए हैं, और C-पिलर पर 'Untamed' लोगो लगाया गया है, जिसमें पहाड़ का डिज़ाइन बना है.

New Mini Countryman Untamed Edition (फोटो - BMW Group)

Mini Countryman Untamed Edition का इंटीरियर और फीचर्स

कार के इंटीरियर की बात करें तो, Untamed Edition में स्पोर्ट्स सीट्स दी गई हैं, जिनमें परफोरेटेड अपहोल्स्ट्री और कंधों व हेडरेस्ट के आस-पास निटेड हिस्से हैं. डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर निटेड सतहों में 'मिलेनियल मेलेंज' कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें डार्क ग्रे और ब्लू रंगों का कॉम्बिनेशन है.

इसके सेंटर कंसोल स्टोरेज कम्पार्टमेंट का आकार नया है और इसमें इलास्टिक स्ट्रैप्स भी दिए गए हैं. रबर फ्लोर मैट्स और सामान रखने की जगह के लिए मैचिंग मैट भी इस पैकेज का हिस्सा हैं.

New Mini Countryman Untamed Edition (फोटो - BMW Group)

Mini Countryman Untamed Edition का पावरट्रेन

ट्रिम के आधार पर, Untamed Edition पेट्रोल या इलेक्ट्रिक वर्जन में पेश किया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि MINI भारत में Countryman के C, JCW ALL4 और E वर्जन बेचती है. Countryman C में 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है.

यह इंजन 156hp की पावर और 240Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि JCW ALL4 में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 300hp की पावर और 400Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. वहीं, Countryman E में 64.6kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो आगे की तरफ़ लगी एक मोटर को पावर देता है.

New Mini Countryman Untamed Edition (फोटो - BMW Group)

यह इलेक्ट्रिक मोटर 204hp की पावर और 250Nm का टॉर्क प्रदान करती है. कंपनी का दावा है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक Countryman, WLTP साइकल के हिसाब से 462km तक की रेंज देती है. जानकारी के अनुसार, MINI Countryman Untamed Edition को 2027 की शुरुआत में इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा. देखने वाली बात यह होगी कि कंपनी इसे भारत में उतारेगी या नहीं.