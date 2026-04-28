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भारत में लॉन्च हुई नई Mini Cooper S Convertible JCW Pack, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Mini India ने भारत में नई MINI Cooper S Convertible JCW Pack को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 61.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Mini Cooper S Convertible JCW Pack
नई Mini Cooper S Convertible JCW Pack भारत में लॉन्च (फोटो - MINI India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 5:17 PM IST

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हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mini India ने भारत में नई MINI Cooper S Convertible JCW Pack को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 61.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. यह भारत में पूरी तरह से इंपोर्ट की गई यूनिट के तौर पर उतारी गई है, और यह कार सीमित संख्या में उपलब्ध कराई जाएगी.

बता दें कि स्टैंडर्ड MINI Cooper S Convertible पर आधारित, JCW Pack में अंदर और बाहर कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं, लेकिन मैकेनिकल तौर पर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई MINI Cooper S Convertible JCW Pack की बुकिंग 14 अप्रैल से शुरू की गई थी, और इसकी डिलीवरी पहले ही शुरू हो चुकी है.

Mini Cooper S Convertible JCW Pack में क्या कुछ है नया
बता दें कि JCW Pack सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक पैकेज है, जो गाड़ी के अंदर और बाहर JCW-खास स्टाइलिंग अपडेट्स के साथ आता है. इसमें दो खास पेंट शेड्स शामिल किए गए हैं, जिनमें मिडनाइट ब्लैक और लेजेंड ग्रे शामिल हैं, जिनमें से दूसरे कलर ऑप्शन में बोनट पर अतिरिक्त स्ट्राइप्स भी मिलती हैं.

Mini Cooper S Convertible JCW Pack
Mini Cooper S Convertible JCW Pack का रियर प्रोफाइल (फोटो - MINI India)

जैसा कि कंपनी के JCW पैक्स के साथ आम तौर पर होता है, इसमें फ्रंट ग्रिल, बाहरी रियरव्यू मिरर (ORVM), दरवाज़े के हैंडल, व्हील आर्च, साइड स्कर्ट और बंपर पर ग्लॉस-ब्लैक फ़िनिश भी दी गई है. यह ब्लैक कलर के नए 17-इंच JCW व्हील्स पर चलती है, और इसमें JCW-ब्रांडेड स्पोर्ट ब्रेक्स और जेट ब्लैक फ़ैब्रिक रूफ़ भी दी गई है.

वहीं, कार के इंटीरियर की बात करें तो यहां पर सीटों की अपहोल्स्ट्री और डैशबोर्ड ट्रिम पर भी ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट जारी रखा गया है. इसमें JCW-ब्रांडेड स्पोर्ट्स सीट्स और JCW-खास स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन इक्विपमेंट लिस्ट स्टैंडर्ड Cooper S Convertible जैसी ही मिलती है.

Mini Cooper S Convertible JCW Pack
Mini Cooper S Convertible JCW Pack का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - MINI India)

इसके ज़्यादातर ब्लैक इंटीरियर में कुछ अलग दिखने वाले एलिमेंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आगे के हेडरेस्ट और डैशबोर्ड पर रेड कलर की पट्टी मिलती है. इस कन्वर्टिबल के कुछ खास फीचर्स में 9.4-इंच का गोल OLED टच-इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, Mini कनेक्टेड-कार सूट, वायरलेस चार्जिंग, Apple CarPlay और Android Auto, और Harman Kardon ऑडियो सिस्टम दिए गए हैं.

Mini Cooper S Convertible JCW Pack का पावरट्रेन
इस कार के इंजन की बात करें तो यह काफी जाना-पहचाना इंजन है, क्योंकि इसके मैकेनिकल पार्ट्स स्टैंडर्ड Cooper S Convertible से ही लिए गए हैं. इस कार में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 204hp की पावर और 300Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

Mini Cooper S Convertible JCW Pack
Mini Cooper S Convertible JCW Pack का साइड प्रोफाइल (फोटो - MINI India)

यह इंजन 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जो कार के आगे वाले व्हील्स को पावर देता है. यह कार 0 से 100 km/h की रफ्तार सिर्फ़ 6.9 सेकंड में पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 237 km/h है. MINI का दावा है कि यह कन्वर्टिबल 16.82 km/l का माइलेज देती है.

स्टैंडर्ड MINI Cooper S हैचबैक भी स्पोर्टी दिखने वाले JCW Pack के साथ उपलब्ध है, जिसकी कीमत 55.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इसके साथ ही यह कन्वर्टिबल MINI की मौजूदा रेंज में JCW Pack वाला दूसरा वेरिएंट बन गया है.

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