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भारत में लॉन्च हुई नई Mini Cooper S Convertible JCW Pack, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई Mini Cooper S Convertible JCW Pack भारत में लॉन्च ( फोटो - MINI India )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mini India ने भारत में नई MINI Cooper S Convertible JCW Pack को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 61.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. यह भारत में पूरी तरह से इंपोर्ट की गई यूनिट के तौर पर उतारी गई है, और यह कार सीमित संख्या में उपलब्ध कराई जाएगी. बता दें कि स्टैंडर्ड MINI Cooper S Convertible पर आधारित, JCW Pack में अंदर और बाहर कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं, लेकिन मैकेनिकल तौर पर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई MINI Cooper S Convertible JCW Pack की बुकिंग 14 अप्रैल से शुरू की गई थी, और इसकी डिलीवरी पहले ही शुरू हो चुकी है. Mini Cooper S Convertible JCW Pack में क्या कुछ है नया

बता दें कि JCW Pack सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक पैकेज है, जो गाड़ी के अंदर और बाहर JCW-खास स्टाइलिंग अपडेट्स के साथ आता है. इसमें दो खास पेंट शेड्स शामिल किए गए हैं, जिनमें मिडनाइट ब्लैक और लेजेंड ग्रे शामिल हैं, जिनमें से दूसरे कलर ऑप्शन में बोनट पर अतिरिक्त स्ट्राइप्स भी मिलती हैं. Mini Cooper S Convertible JCW Pack का रियर प्रोफाइल (फोटो - MINI India) जैसा कि कंपनी के JCW पैक्स के साथ आम तौर पर होता है, इसमें फ्रंट ग्रिल, बाहरी रियरव्यू मिरर (ORVM), दरवाज़े के हैंडल, व्हील आर्च, साइड स्कर्ट और बंपर पर ग्लॉस-ब्लैक फ़िनिश भी दी गई है. यह ब्लैक कलर के नए 17-इंच JCW व्हील्स पर चलती है, और इसमें JCW-ब्रांडेड स्पोर्ट ब्रेक्स और जेट ब्लैक फ़ैब्रिक रूफ़ भी दी गई है.