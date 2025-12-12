ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई MINI Cooper S Convertible हैचबैक, जानें क्या है कीमत

MINI India ने भारत में नई MINI Cooper S Convertible को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 58.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

MINI Cooper S Convertible
नई MINI Cooper S Convertible हैचबैक हुई भारत में लॉन्च (फोटो - MINI India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: प्रीमियम हैचबैक निर्माता कंपनी MINI India ने भारत में नई MINI Cooper S Convertible को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस हैचबैक को 58.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. कंपनी की आइकॉनिक MINI Cooper हैचबैक के इस कन्वर्टिबल मॉडल की बुकिंग कंपनी ने पिछले महीने से शुरू की थी, और इसकी डिलीवरी जल्द ही शुरू होने वाली है. MINI Cooper S Convertible भारत में CBU इम्पोर्ट के तौर पर सिर्फ एक वेरिएंट में पेश की गई है.

MINI Cooper S Convertible का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो, MINI Cooper S Convertible रूफ को छोड़कर, MINI Cooper हैचबैक जैसी ही दिखती है. हैच की फिक्स्ड हार्ड टॉप की जगह पर इस कार में फैब्रिक सॉफ्ट टॉप का इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए कंपनी का कहना है कि 30 kmph तक की स्पीड पर 18 सेकंड में खोला और बंद किया जा सकता है.

MINI Cooper S Convertible
नई MINI Cooper S Convertible की फैब्रिक रूफ (फोटो - MINI India)

कार के फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप में सनरूफ मोड भी दिया गया है, जो बस आगे की सीट के ऊपर वाले हिस्से को स्लाइड करके खोला जा सकता है. MINI इस कार के लिए कुल चार कलर ऑप्शन दे रही है, जिनमें ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, चिली रेड, ओशन वेव ग्रीन और सनी साइड येलो शामिल हैं. खरीदारों को दो 18-इंच व्हील डिजाइन भी मिलते हैं.

MINI Cooper S Convertible का इंटीरियर
इसके केबिन पर नजर डालें तो इंटीरियर का डिज़ाइन लेटेस्ट MINI Cooper हैचबैक जैसा ही है, जिसमें ड्राइवर के सामने हेड-अप डिस्प्ले और एक बड़ा, गोल 13.7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है. डैशबोर्ड के ऊपर बुना हुआ पैटर्न फिनिश मिलता है और बहुत कम फिजिकल बटन लगाए गए हैं.

MINI Cooper S Convertible
नई MINI Cooper S Convertible का इंटीरियर (फोटो - MINI India)

MINI Cooper S Convertible के फीचर्स
कार के फीचर्स की बात करें तो, इसमें मिलने वाले सेंट्रल टचस्क्रीन में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ-साथ बिल्ट-इन वॉयस असिस्टेंट और नेविगेशन भी मिलता है. पैसेंजर्स को आगे पावर-एडजस्टेबल स्पोर्ट सीट्स मिलती हैं - जिसमें ड्राइवर मेमोरी, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, रियर व्यू कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और लेवल-1 ADAS फंक्शन्स शामिल हैं.

MINI Cooper S Convertible
नई MINI Cooper S Convertible का रियर प्रोफाइल (फोटो - MINI India)

MINI Cooper S Convertible का पावरट्रेन
इस कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, MINI Cooper S Convertible में कंपनी का जाना-पहचाना 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 201 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0-100 kmph की स्पीड 7 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 240 kmph है.

TAGGED:

MINI CONVERTIBLE
MINI COOPER S PRICE
MINI COOPER S CONVERTIBLE PRICE
MINI COOPER S CONVERTIBLE FEATURES
MINI CONVERTIBLE LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.