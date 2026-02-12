ETV Bharat / technology

भारतीय बाजार के लिए पेश हुई नई MG Majestor एसयूवी, प्री-बुकिंग भी हुई शुरू

नई MG Majestor एसयूवी हुई पेश ( फोटो - MG Motor India )

हैदराबाद: चीन के मालिकाना हक वाली ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी MG Motor ने भारतीय बाजार में अपनी नई SUV, MG Majestor को पेश कर दिया है. MG Majestor को कंपनी के मौजूदा फ्लैगशिप प्रोडक्ट MG Gloster से ऊपर रखा गया है, जिससे नई MG Majestor कंपनी की नई फ्लैगशिप मॉडल बन गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, MG Motor के मौजूदा पोर्टफोलियो में अब पांच ICE-पावर्ड SUV हो गई हैं, जिनमें MG Hector, Hector Plus, Astor, Gloster और Majestor शामिल हैं. नई Majestor को पेश करने के साथ ही कंपनी ने इस कार की बुकिंग भी शुरू कर दी है, और इस कार को MG की वेबसाइट से 41,000 रुपये में बुक किया जा सकता है. फिलहाल कंपनी ने इस कार की कीमतों का खुलासा नहीं किया है. MG Majestor का एक्सटीरियर

नई MG Majestor के एक्सटीरियर की बात करें तो इसके फ्रंट प्रोफाइल में स्प्लिट हेडलाइट डिज़ाइन मिलता है, जिसमें ड्रैगन आई LED DRLs और फ्रंट बंपर के निचले हिस्से पर ट्राई बीम स्टैक्ड LED हेडलैंप लगाए गए हैं. इसके अलावा, यह SUV अपने साइज़, सीधे खड़े होने, बॉक्सी साइज़ और बड़े व्हील आर्च की वजह से शानदार लगती है, जो इसे ज़्यादा ट्रेडिशनल SUV जैसा फील देती है. MG Majestor (फोटो - MG Motor India) इसके अलावा, कार में मिलने वाला चंकी बंपर, मोज़ेक मैट्रिक्स ग्रिल, स्कल्प्टेड हुड और स्किड प्लेट इसके रफ एंड टफ SUV लुक को और बढ़ाते हैं. इसके अलावा, इसमें क्रोम-फिनिश्ड साइड स्टेप, रूफ रेल्स, व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग और बड़े 19-इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं. वहीं, रियर प्रोफाइ की बात करें तो, इस कार में कनेक्टेड LED टेललैंप्स के साथ टेलगेट पर 'Morris Garage' और 'Majestor' बैजिंग मिलती है. MG Majestor का इंटीरियर

नई MG Majestor तीन-रो वाली SUV है. इस कार में स्मोक्ड एबोनी इंटीरियर, लेदर अपहोल्स्ट्री और आठ पैटर्न वाली मल्टी-मोड मसाज सीट्स लगाई गई हैं. कार में छह और सात-सीट कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है. खास बात यह है कि MG की नई D-साइज़ SUV में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच इंफोटेनमेंट के लिए डुअल डिस्प्ले, पहली और दूसरी लाइन में वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay दिया गया है.