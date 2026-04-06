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20 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है नई MG Majestor, 41,000 रुपये में शुरू हुई बुकिंग

नई MG Majestor की लॉन्च डेट का खुलासा ( फोटो - MG Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor India ने जानकारी दी है कि कंपनी आगामी 20 अप्रैल को देश में अपनी नई फ्लैगशिप SUV, MG Majestor को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. MG Gloster से ऊपर की सेगमेंट में रखी गई MG Majestor, कंपनी की ICE SUV लाइनअप में सबसे ऊपर होगी. कंपनी के लाइनअप की बात करें तो इसमें मौजूदा समय में MG Hector, Hector Plus, Astor, Gloster और नई MG Majestor शामिल हैं. इस SUV की बुकिंग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 41,000 रुपये में पहले ही शुरू हो चुकी है. MG Majestor का इंजन

कार में मिलने वाले इंजन की बात करें तो, MG Majestor में Gloster वाला ही 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 215 bhp की पावर और 478 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, और इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. इसकी पावर एक ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के ज़रिए चारों व्हील तक जाती है. इसके अलावा इस कार में एक अडैप्टिव 2H-4H सिस्टम, रेत, कीचड़, चट्टान और बर्फ़ जैसे कई टेरेन मोड, और इस सेगमेंट में पहली बार मिलने वाला ट्रिपल डिफ़रेंशियल लॉक के साथ आता है. इस SUV में 810 mm की वॉटर वेडिंग कैपेसिटी भी मिलती है, जो इसकी ऑफ़-रोड क्षमताओं को और भी मज़बूत बनाती है. MG Majestor का डिजाइन

SUV के डिज़ाइन की बात करें तो नई MG Majestor एक बोल्ड, पारंपरिक SUV लुक के साथ आती है. इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिया गया है, जिसमें Dragon Eye LED DRLs और tri-beam stacked LED हेडलैंप्स शामिल हैं. इसके सीधे अनुपात, बड़े व्हील आर्च, मज़बूत बंपर, mosaic matrix ग्रिल और तराशा हुआ बोनट इसे सड़क पर एक दमदार प्रजेंस प्रदान करते हैं. अन्य फीचर्स की बात करें तो इस कार में 19-इंच के अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, क्रोम साइड स्टेप्स, ब्लैक क्लैडिंग और पीछे की तरफ 'Morris Garages' की ब्रांडिंग वाले कनेक्टेड LED टेल लैंप्स शामिल हैं.