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नई MG Hector Tomahawk EV और PHEV भारत में हुईं लॉन्च, फुल टैंक पर मिलेगी 1,100 किमी की रेंज

नई MG Hector Tomahawk EV और PHEV भारत में हुईं लॉन्च ( फोटो - ETV Bharat )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने अपनी नई MG Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV एसयूवी को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. कंपनी की इन दोनों एसयूवी को अपने नए ADAPT प्लेटफॉर्म पर बनाया है, जो इलेक्ट्रिक और PHEV दोनों कारों को सपोर्ट करता है. बता दें कि कुछ समय पहले ही MG Motor ने अपना Advance Drive Architecture Platform Technology (ADAPT) प्लेटफॉर्म प्रदर्शित किया था. नई MG Hector Tomahawk EV की प्राइस लिस्ट MG Motor India ने इस कार की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी, अब इनकी कीमत का खुलासा किया गया है. कंपनी ने Hector Tomahawk EV को BaaS स्कीम के तहत 13.99 लाख रुपये रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इसकी बैटरी के लिए ग्राहकों को 4.9 रुपये/km का रेंट देना होगा. वहीं बैटरी के साथ इस कार को 19.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जोकि इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है. नई MG Hector Tomahawk PHEV की कीमत नई MG Hector Tomahawk PHEV की कीमत की बात करें तो इस एसयूवी को कंपनी ने BaaS स्कीम के साथ 21.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है, जिसकी बैटरी के लिए ग्राहकों को 3.20 रुपये/km का रेंट देना होगा. वहीं बैटरी के साथ फुल कार की शुरुआती कीमत 25.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी ने इस एसयूवी को कुल दो वेरिएंट में उतारा है. कंपनी ने PHEV वर्जन को सिर्फ 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उतारा है. नई MG Hector Tomahawk EV और PHEV का डिजाइन

नई Hector Tomahawk के डिजाइन की बात करें तो इस SUV के फ्रंट सेक्शन में इलुमिनेटेड MG लोगो के साथ आमने-सामने पैरेलल DRLs लगाए गए हैं, जो इसके ज़्यादा शार्प और मस्कुलर फ्रंट डिज़ाइन को बेहतर बनाते हैं. इस एसयूवी का स्टांस भी सीधा रखा गया है और इसमें लंबा, सीधा बोनट दिया गया है. कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो SUV का स्टांस साफ़ नजर आता है, जिसमें लंबा प्रोफ़ाइल और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. इसके अलावा, इस SUV के चारों ओर भारी बॉडी क्लैडिंग इस्तेमाल की गई हैं, जिससे इसे स्पोर्टी लुक मिलता है. एसयूवी में 18-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं. इस एसयूवी का व्हीलबेस 2,810 मिमी रखा गया है. इसकी ओवरऑल डिज़ाइन के साथ-साथ इसमें रूफ़ रेल्स भी दिए गए हैं, जो फंक्शनल हो सकती हैं. इसके साथ ही एक रियर स्पॉइलर भी दिया गया है. इसके फ्रंट और रियर फेंडर्स के आस-पास के पैनल बाहर की ओर उभरे हुए हैं, जो सड़क पर इसकी मज़बूत प्रेजेंस को बनाए रखत हैं. इसके अलावा, इस SUV में डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो इसे प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देंगे.