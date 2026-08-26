नई MG Hector Tomahawk EV और PHEV भारत में हुईं लॉन्च, फुल टैंक पर मिलेगी 1,100 किमी की रेंज
JSW MG Motor India ने अपनी नई MG Hector Tomahawk EV और PHEV एसयूवी को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है.
Published : August 26, 2026 at 1:09 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने अपनी नई MG Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV एसयूवी को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. कंपनी की इन दोनों एसयूवी को अपने नए ADAPT प्लेटफॉर्म पर बनाया है, जो इलेक्ट्रिक और PHEV दोनों कारों को सपोर्ट करता है. बता दें कि कुछ समय पहले ही MG Motor ने अपना Advance Drive Architecture Platform Technology (ADAPT) प्लेटफॉर्म प्रदर्शित किया था.
नई MG Hector Tomahawk EV की प्राइस लिस्ट
MG Motor India ने इस कार की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी, अब इनकी कीमत का खुलासा किया गया है. कंपनी ने Hector Tomahawk EV को BaaS स्कीम के तहत 13.99 लाख रुपये रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इसकी बैटरी के लिए ग्राहकों को 4.9 रुपये/km का रेंट देना होगा. वहीं बैटरी के साथ इस कार को 19.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जोकि इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है.
नई MG Hector Tomahawk PHEV की कीमत
नई MG Hector Tomahawk PHEV की कीमत की बात करें तो इस एसयूवी को कंपनी ने BaaS स्कीम के साथ 21.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है, जिसकी बैटरी के लिए ग्राहकों को 3.20 रुपये/km का रेंट देना होगा. वहीं बैटरी के साथ फुल कार की शुरुआती कीमत 25.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी ने इस एसयूवी को कुल दो वेरिएंट में उतारा है. कंपनी ने PHEV वर्जन को सिर्फ 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उतारा है.
नई MG Hector Tomahawk EV और PHEV का डिजाइन
नई Hector Tomahawk के डिजाइन की बात करें तो इस SUV के फ्रंट सेक्शन में इलुमिनेटेड MG लोगो के साथ आमने-सामने पैरेलल DRLs लगाए गए हैं, जो इसके ज़्यादा शार्प और मस्कुलर फ्रंट डिज़ाइन को बेहतर बनाते हैं. इस एसयूवी का स्टांस भी सीधा रखा गया है और इसमें लंबा, सीधा बोनट दिया गया है.
कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो SUV का स्टांस साफ़ नजर आता है, जिसमें लंबा प्रोफ़ाइल और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. इसके अलावा, इस SUV के चारों ओर भारी बॉडी क्लैडिंग इस्तेमाल की गई हैं, जिससे इसे स्पोर्टी लुक मिलता है. एसयूवी में 18-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं. इस एसयूवी का व्हीलबेस 2,810 मिमी रखा गया है.
इसकी ओवरऑल डिज़ाइन के साथ-साथ इसमें रूफ़ रेल्स भी दिए गए हैं, जो फंक्शनल हो सकती हैं. इसके साथ ही एक रियर स्पॉइलर भी दिया गया है. इसके फ्रंट और रियर फेंडर्स के आस-पास के पैनल बाहर की ओर उभरे हुए हैं, जो सड़क पर इसकी मज़बूत प्रेजेंस को बनाए रखत हैं. इसके अलावा, इस SUV में डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो इसे प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देंगे.
कार के रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल लगता दिखाई देता है और इसमें DRLs के लिए वही पैरेलल, आमने-सामने वाला डिज़ाइन थीम दिया गया है. इस कार में शार्क-फिन एंटीना भी दिया गया है. कार की ऑफ़-रोड क्षमता की बात करें तो, इसका अप्रोच और डिपार्चर एंगल बेहतर दिया गया है, जिससे यह SUV मुश्किल रास्तों पर भी चल सकती है.
नई MG Hector Tomahawk EV और PHEV का इंटीरियर
इस SUV के इंटीरियर की बात करें तो इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन से अलग एक आयताकार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है. कार के अंदर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के तौर पर 15-इंच का टचस्क्रीन पैनल दिया गया है. इसके साथ 9-इंच का डिजिटल ड्रइवर डिस्प्ले मिलता है. एसयूवी के टचस्क्रीन पैनल में 'ETV Bharat' की इनबिल्ट ऐप की दी गई है, जिससे आप ताजा न्यूज पढ़ सकते हैं. कंपनी ने इसे 7-सीटर और 5-सीटर ऑप्शन में उतारा है.
नई MG Hector Tomahawk EV और PHEV के फीचर्स
इस एसयूवी में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, कार में पैनोरामिक सनरूफ, बीच वाली लाइन में बैठने वालों के लिए तीन हेडरेस्ट और स्टीयरिंग व्हील का नया डिज़ाइन दिया जा सकता है. कार में वेंटिलेटेड और हीटिंग सीट, एम्बिएंट लाइटिंग मिलता है. इसके अलावा, कंपनी ने इस एसयूवी को में ADAS लेवल-2 सूट भी दिया है.
नई MG Hector Tomahawk EV का पावरट्रेन
कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, इस एसयूवी में 69.2kWh LFP बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो फुल चार्ज होने पर 517 Km तक की रेंज प्रदान करती है. इसकी बैटरी 90 kW DC तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और इसे 7.4 kW AC होम चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है.
एसयूवी में लगी इलेक्ट्रिक मोटर इसके फ्रंट व्हील को पावर देती है. इसकी मोटर 150 kw की पावर और 310 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. कंपनी का कहना है कि इस कार में सेगमेंट फर्स्ट 'Vehicle to Home' का फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से आप कार की बैटरी पावर से घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज चला सकते हैं.
नई MG Hector Tomahawk PHEV का पावरट्रेन
नई Hector Tomahawk PHEV के पावरट्रेन की बात करें तो इस कार में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 29 kW की बैटरी को जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार फुल चार्ज और फुल टैंक पर 1,100 km तक की रेंज प्रदान कर सकती है. वहीं प्योर इलेक्ट्रिक मोड पर यह कार 115 Km तक की रेंज दे सकती है.
पेट्रोल/EV मोड के साथ इसका माइलेज 22 Km/लीटर हो सकती है. कंपनी ने यह भी दावा किया कि यह एसयूवी 0 से 100 km/घंटा की रफ्तार सिर्फ 9 सेकेंड में पकड़ सकती है. इसके इंजन के साथ कंपनी ने 148 kw इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा है.