26 अगस्त को लॉन्च होगी नई MG Hector Hawk, कंपनी ने दिखाई पहली झलक
JSW MG Motor India ने अपनी बिल्कुल नई सात-सीटर इलेक्ट्रिक SUV की झलक दिखाई है. इसका नाम MG Hector Hawk रखा गया है.
Published : August 13, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने अपनी बिल्कुल नई सात-सीटर इलेक्ट्रिक SUV की झलक दिखाई है. कंपनी ने इस एसयूवी का नाम MG Hector Hawk रखा है. यह कंपनी की पहली ऐसी EV होने वाली है, जिसे हाल ही में पेश किए गए MG Advance Drive Architecture Platform Technology (ADAPT) प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि इस कार को आगामी 26 अगस्त को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. इसके साथ ही कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है, और इसे 21,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता है.
नई MG Hector Hawk का डिजाइन
कंपनी द्वारा जारी टीज़र से SUV के फ्रंट का कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है. हालांकि, इसमें आमने-सामने पैरेलल DRLs लगाए गए हैं, जो इसके ज़्यादा शार्प और मस्कुलर फ्रंट डिज़ाइन का संकेत देते हैं. इस एसयूवी का स्टांस भी सीधा है और इसमें लंबा, सीधा बोनट दिया गया है.
वहीं, साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो इस SUV का स्टांस साफ़ दिखता है, जिसमें लंबा प्रोफ़ाइल और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. इसके अलावा, SUV के चारों ओर भारी बॉडी क्लैडिंग इस्तेमाल की गई हैं, जिससे इसे स्पोर्टी लुक मिलता है.
इसकी ओवरऑल डिज़ाइन के साथ-साथ इसमें रूफ़ रेल्स भी दिए जाएंगे, जोकि फंक्शनल हो सकती हैं, और साथ ही एक रियर स्पॉइलर भी दिया जा सकता है. इसके फ्रंट और रियर फेंडर्स के आस-पास के पैनल बाहर की ओर उभरे हुए हैं, जो सड़क पर इसकी मज़बूत मौजूदगी का संकेत देते हैं. इसके अलावा, इस SUV में डायमंड-कट अलॉय व्हील्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे, जो इसे प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देंगे.
रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल लगता है और इसमें DRLs के लिए वही पैरेलल, आमने-सामने वाला डिज़ाइन थीम दिया गया है. इस कार में शार्क-फिन एंटीना भी दिया जाएगा. कार की ऑफ़-रोड क्षमता की बात करें तो, इसका अप्रोच और डिपार्चर एंगल बेहतर लग लग रहे हैं, जिससे यह SUV मुश्किल रास्तों पर भी चल सकती है.
नई MG Hector Hawk का इंटीरियर
इस SUV के इंटीरियर की बात करें तो इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन से अलग एक आयताकार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है. टीजर में इंफोटेनमेंट डिस्प्ले काफी बड़ा लग रहा है, जिसका आकार 12 इंच से ज़्यादा होने की उम्मीद है.
इसके अलावा, सेंटर कंसोल भी साफ़-सुथरा लग रहा है, जिसमें कोई भी फिजिकल बटन या गियर नॉब दिखाई नहीं दे रहा है. इसके बजाय, इसमें दो कप होल्डर और सामान रखने के लिए अतिरिक्त जगह दी गई है.
नई MG Hector Hawk के फीचर्स
एसयूवी में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, इसमें पैनोरामिक सनरूफ, बीच वाली लाइन में बैठने वालों के लिए तीन हेडरेस्ट और स्टीयरिंग व्हील का नया डिज़ाइन दिया जा सकता है. कुल मिलाकर, यह SUV अपनी ग्लोबल सिबलिंग, Wuling Starlight 560 EV से काफी प्रेरित लगती है.
JSW MG ADAPT प्लेटफॉर्म
बता दें कि यह SUV MG के 'एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफ़ॉर्म टेक्नोलॉजी' (ADAPT) पर आधारित होने वाली है, जिसे कंपनी ने पिछले महीने ही पेश किया था. खास बात यह है कि इस प्लेटफ़ॉर्म को भारतीय बाज़ार के लिए ही तैयार किया गया है और यह हाइब्रिड व पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ-साथ 400V और 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करता है.
कंपनी का यह भी कहना है कि यह प्लेटफ़ॉर्म अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकल्पों को सपोर्ट करता है, जिनमें सेल्फ़-चार्जिंग हाइब्रिड और रेंज-एक्सटेंडर EV भी शामिल हैं. रेंज-एक्सटेंडर EV में एक ऐसा इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ़ बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है.