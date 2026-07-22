ETV Bharat / technology

ज्यादा पावरफुल V8 इंजन के साथ पेश हुई नई Mercedes Maybach GLS फेसलिफ्ट, जानें फीचर्स

Mercedes Maybach GLS का इंटीरियर वहीं, कार के केबिन की बात करें तो इसमें अपहोल्स्ट्री के नए कलर्स के अलावा बहुत कम बदलाव किए गए हैं, हालांकि ज़्यादातर ध्यान केबिन के अंदर के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने पर दिया गया है. कंपनी का कहना है कि नई Maybach GLS में साउंड को रोकने की बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे केबिन के अंदर और भी ज़्यादा शांति रहती है.

इसमें 'थ्री-पॉइंट स्टार' लाइटिंग एलिमेंट्स वाले नए डिज़ाइन के हेडलैंप्स, इल्यूमिनेटेड सराउंड के साथ बदली हुई Maybach ग्रिल और नया फ्रंट बम्पर है, जिसके एयर वेंट्स की मेश फ़िनिश में अभी भी Maybach लोगो लगे हैं. वहीं, कार के पिछले हिस्से में भी 'थ्री-पॉइंट स्टार' डिटेलिंग वाले नए लुक के टेल लैंप्स, नए डिज़ाइन का टेलगेट और नया बम्पर लगाया गया है. पुराने मॉडल की तरह ही, इसके बाहरी हिस्से में भी काफ़ी क्रोम डिटेलिंग मिलती है.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने कुछ महीनों पहले ही स्टैंडर्ड और AMG वर्जन में फेसलिफ़्टेड Mercedes GLS SUV लॉन्च किया था, जिसके बाद अब Mercedes-Benz ने अपडेटेड Maybach GLS को भी पेश कर दिया है. Mercedes Maybach में स्टैंडर्ड SUV वाले कई डिज़ाइन अपडेट्स शामिल किए गए हैं, जिसमें EQ-इंस्पायर्ड फ्रंट एंड दिया गया है.

MBUX सुपरस्क्रीन अब भी स्टैंडर्ड तौर पर मिलती है, लेकिन अब यह लेटेस्ट MB.OS सॉफ़्टवेयर पर चलती है, जिसमें AI-पावर्ड वॉइस असिस्टेंट भी शामिल है. वहीं, केबिन के अंदर किए गए अन्य सुधारों की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड तौर पर अपग्रेडेड बर्मेस्टर 3D सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, जिसमें पिछले केबिन में अतिरिक्त स्पीकर और एक नया 710 W एम्पलीफायर दिया गया है.

नई Mercedes Maybach GLS फेसलिफ्ट का डैशबोर्ड (फोटो - Mercedes-Benz)

अपग्रेडेड फीचर्स के तौर पर इस कार में आगे की सीटों में मसाज फ़ंक्शन और पीछे की अलग-अलग सीटों (ऑप्शनल) को भी अपग्रेड किया गया है. इसके साथ ही, अब ग्राहक एक नया 'हाई-एंड रियर सीट एंटरटेनमेंट पैकेज' भी चुन सकते हैं, जिसमें आगे की सीटों के पीछे फुल HD 11.6-इंच की स्क्रीन मिलती हैं और इनमें वीडियो कॉल करने के लिए कैमरे भी दिए गए हैं.

नई GLS में अपग्रेडेड लेवल 2+ ADAS सुइट दिया गया है, जो 10 बाहरी कैमरों और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर से लैस है. कार के अंदर आसानी से अंदर-बाहर जाने के लिए, Maybach GLS में एक नया इलेक्ट्रिकली खुलने वाला और लाइट वाला साइडस्टेप दिया गया है, जो दरवाज़ा खुलने पर हर बार बाहर निकल आता है.

नई Mercedes Maybach GLS फेसलिफ्ट का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-Benz)

Mercedes Maybach GLS का इंजन

कार में मिलने वाले इंजन की बात करें तो नई Maybach GLS में नया ट्विन-टर्बो 4.0-लीटर M177 EVO V8 इंजन इस्तेमाल किया गया है. इसके पुराने ट्विन-टर्बो 4.0-लीटर V8 इंजन की तुलना में, नए इंजन में फ्लैट-प्लेन क्रैंकशाफ्ट लगाई गई है और यह 595 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जो इसके पुराने वर्जन 550 bhp पावर और 770 Nm से ज़्यादा है.

नई Mercedes Maybach GLS फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

इस इंजन को 4Matic ऑल-व्हील-ड्राइव और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो इसकी पावर चारों पहियों तक पहुंचते हैं. Mercedes का कहना है कि बेहतर हैंडलिंग के लिए स्टीयरिंग को भी फिर से ट्यून किया गया है.