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31 मार्च को पेश होने वाली हैं नई Mercedes-Benz GLS, GLE और GLE Coupe, होगा ग्लोबल डेब्यू

Mercedes-Benz GLS, GLE और GLE Coupe ( फोटो - Mercedes-Benz )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्मताा कंपनी Mercedes-Benz के लिए मार्च 2026 का महीना काफी व्यस्त रहा है. इस महीने की शुरुआत में नई VLE और अपडेटेड Maybach S-Class को पेश करने के बाद, अब कंपनी 31 मार्च को फेसलिफ़्टेड Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe और GLS को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि इन कारों के बारे में ज़्यादातर डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कैमोफ़्लेज़्ड टेस्ट मॉडल्स की कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, इनके डिजाइन को लेकर कुछ जानकारी सामने आई हैं. Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe और GLS के डिजाइन

चूंकि यह एक मिड-साइकिल अपडेट होने वाला है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें बड़े बदलावों के बजाय हल्के-फुल्के बदलाव ही किए जाएंगे. इसके बाहरी हिस्से में शायद एक नया फ्रंट फ़ेसिया देखने को मिलेगा, जो कंपनी की नई डिज़ाइन लैंग्वेज के अनुरूप होगा. इसमें एक नया बम्पर, थोड़ी बड़ी ग्रिल और अपडेटेड हेडलैम्प्स शामिल किए जाएंगे, जिनमें Mercedes-Benz के सिग्नेचर स्टार-पैटर्न लाइटिंग एलिमेंट्स दिए जाएंगे.