31 मार्च को पेश होने वाली हैं नई Mercedes-Benz GLS, GLE और GLE Coupe, होगा ग्लोबल डेब्यू
Mercedes-Benz आगामी 31 मार्च को अपनी फेसलिफ़्टेड Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe और GLS को पेश करने वाली है.
Published : March 29, 2026 at 1:15 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्मताा कंपनी Mercedes-Benz के लिए मार्च 2026 का महीना काफी व्यस्त रहा है. इस महीने की शुरुआत में नई VLE और अपडेटेड Maybach S-Class को पेश करने के बाद, अब कंपनी 31 मार्च को फेसलिफ़्टेड Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe और GLS को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
हालांकि इन कारों के बारे में ज़्यादातर डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कैमोफ़्लेज़्ड टेस्ट मॉडल्स की कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, इनके डिजाइन को लेकर कुछ जानकारी सामने आई हैं.
Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe और GLS के डिजाइन
चूंकि यह एक मिड-साइकिल अपडेट होने वाला है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें बड़े बदलावों के बजाय हल्के-फुल्के बदलाव ही किए जाएंगे. इसके बाहरी हिस्से में शायद एक नया फ्रंट फ़ेसिया देखने को मिलेगा, जो कंपनी की नई डिज़ाइन लैंग्वेज के अनुरूप होगा. इसमें एक नया बम्पर, थोड़ी बड़ी ग्रिल और अपडेटेड हेडलैम्प्स शामिल किए जाएंगे, जिनमें Mercedes-Benz के सिग्नेचर स्टार-पैटर्न लाइटिंग एलिमेंट्स दिए जाएंगे.
Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe और GLS के इंटीरियर
वहीं कारों के केबिन की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा ध्यान खींचने वाले अपडेट्स दिए जा सकते हैं. इन SUVs में एक नया 'सुपरस्क्रीन' सेटअप मिल सकता है, जिसमें एक ही ग्लास पैनल के नीचे तीन डिस्प्ले इंटीग्रेट किए गए होंगे, ठीक वैसे ही, जैसे मर्सिडीज़ के नए मॉडल्स में होते हैं.
इनमें लेटेस्ट चौथी-जेनरेशन का MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलने की संभावना है, जिसमें AI-आधारित बेहतर फ़ंक्शनैलिटी होगी. इसके साथ ही, इसमें नए डिज़ाइन वाले एयर वेंट्स और एक अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील भी दिया जा सकता है.
Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe और GLS के पावरट्रेन
इंजन की बात करें तो Mercedes-Benz से छोटे लेकिन अहम अपडेट्स की उम्मीद है. Mercedes-Benz GLE में माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला अपडेटेड इनलाइन-सिक्स इंजन मिल सकता है, जबकि GLS में ज़्यादा पावरफुल V8 इंजन दिया जा सकता है.
ध्यान देने वाली बात है कि इन SUVs को 2023 में ही एक फेसलिफ्ट मिल चुका था. उम्मीद जताई जा रही है कि ये नए मॉडल्स इस साल के आखिर में या साल 2027 की शुरुआत में दुनिया भर में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, और भारत में इनके साल 2027 में किसी समय लॉन्च होने की उम्मीद की जा सकती है.