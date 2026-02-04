ETV Bharat / technology

नई Mercedes-Benz CLA EV अप्रैल 2026 में भारत में हो सकती है लॉन्च, जानें कितनी होगी कीमत

Mercedes-Benz CLA EV भारत में होगी लॉन्च ( फोटो - Mercedes-Benz )

Mercedes-Benz का दावा है कि रियर-व्हील-ड्राइव वर्जन की WLTP-रेटेड रेंज 792 km तक है, जबकि ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 771 km तक की रेंज प्रदान करता है.

CLA 250+ में सिंगल-मोटर, रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप इस्तेमाल किया गया है, जो 268 bhp की पावर और 335 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. वहीं दूसरी ओर, CLA 350 4MATIC में डुअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है, जो 349 bhp की पावर और 515 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

हालांकि इंडिया-स्पेसिफिक Mercedes-Benz CLA EV के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ग्लोबल मॉडल दो वर्जन में पेश किया गया है, जिसमें CLA 250+ और CLA 350 4MATIC शामिल हैं, और इनमें 85 kWh बैटरी पैक मिलता है.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz अप्रैल 2026 में भारतीय बाजार में अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक Mercedes-Benz CLA लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस इलेक्ट्रिक सेडान ने 13 मार्च, 2025 को ग्लोबल डेब्यू किया था, और इसके तुरंत बाद साल 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च होने की पुष्टि हो गई थी. लॉन्च होने के बाद, नई Mercedes-Benz CLA, A-Class सेडान की जगह लेगी और कंपनी की सेडान लाइनअप में नई एंट्री-पॉइंट बनेगी.

Mercedes-Benz CLA EV का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz CLA EV का डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो, प्रोडक्शन Mercedes-Benz CLA पहले दिखाए गए कॉन्सेप्ट को काफी हद तक फॉलो करती है. इसमें गोल किनारों के साथ एक स्मूथ, फ्लोइंग सिल्हूट दिया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक वर्जन 142 रोशनी वाले तीन-पॉइंटेड स्टार एलिमेंट वाले क्लोज्ड फ्रंट पैनल और सेंटर में रोशनी वाले मर्सिडीज-बेंज लोगो के साथ अलग दिखता है.

वहीं, रियर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे की तरफ, स्टार-शेप की LED टेललाइट्स एक फुल-विड्थ लाइट स्ट्रिप से जोड़ी गई हैं. दुनिया भर में, खरीदार इस कार के लिए 17 से 19 इंच तक के दस अलॉय व्हील डिजाइन में से चुन सकते हैं.

Mercedes-Benz CLA EV का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz CLA EV आकार

नई Mercedes-Benz CLA के आकार की बात करें तो यह पहले से बड़ी हो गई है. इसकी लंबाई अब 4,723 mm है, जो इसे अपने पिछले मॉडल से 34 mm लंबा बनाती है और इसी के चलते यह पिछली जेनरेशन की C-Class से थोड़ी बड़ी है. चौड़ाई 25 mm बढ़कर 1,855 mm की गई है, जबकि ऊंचाई 1,468 mm की रखी गई है. इसका व्हीलबेस भी 61 mm बढ़ाया गया है, जो अब 2,790 mm है.

Mercedes-Benz CLA EV का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो नई Mercedes-Benz CLA EV, कंपनी का सुपरस्क्रीन लेआउट है, जो डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है. इस सेटअप में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.6-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और एक ऑप्शनल 14-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले लगाया गया है. इसके अलावा, पैनोरामिक सनरूफ भी स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर दिया गया है.

Mercedes-Benz CLA EV का साइड प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz CLA EV की कीमत

कीमत की बात करें तो Mercedes-Benz भारत में नई CLA EV का सिंगल-मोटर वर्जन लॉन्च कर सकती है, और इसकी कीमत करीब 65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है.