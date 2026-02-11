ETV Bharat / technology

नई Mercedes-AMG GLC 53 ग्लोबल मार्केट के लिए हुई पेश, मिला नया 6-सिलेंडर इंजन

Mercedes-AMG की नई GLC 53 को SUV और कूपे दोनों बॉडी स्टाइल में पेश किया गया है. इसके इंजन को अपडेट किया गया है.

Mercedes-AMG GLC 53
नई Mercedes-AMG GLC 53 हुई पेश (फोटो - Mercedes-Benz)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 11, 2026 at 5:16 PM IST

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz की परफॉर्मंस रेंज Mercedes-AMG की नई GLC 53 को SUV और कूपे दोनों बॉडी स्टाइल में पेश किया गया है. कंपनी ने मुख्य रूप से इस कार के इंटीरियर पर ध्यान दिया है.

नई मिड-साइज़ परफॉर्मेंस SUV के लेटेस्ट वर्जन में बदला हुआ सिक्स-सिलेंडर इंजन, अपग्रेडेड चेसिस कंपोनेंट्स और नई ड्राइविंग टेक के साथ-साथ ड्रिफ्ट मोड भी दिया गया है, जो AMG SUV में पहली बार दिया गया है.

नई Mercedes-AMG GLC 53 का इंजन
इसके इंजन की बात करें तो, नई Mercedes-AMG GLC 53 में 3.0-लीटर इनलाइन छह-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. यह सेटअप 443 bhp की पावर और 600 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जिसमें शॉर्ट-टर्म ओवरबूस्ट फ़ंक्शन ज़रूरत पड़ने पर टॉर्क को 640 Nm तक बढ़ा देता है.

Mercedes-AMG GLC 53
नई Mercedes-AMG GLC 53 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

कार के माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप में थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक असिस्टेंस भी दिया गया है और इसका मकसद स्टॉप-स्टार्ट ऑपरेशन को आसान बनाना है. कार का लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट होने पर, यह सिर्फ 4.2 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है. वहीं कंपनी ने टॉप स्पीड को 250 kmph तक लिमिटेड रखा है, या ऑप्शनल अपग्रेड के साथ इसे 270 kmph तक बढ़ाया जा सकता है.

जानकारी के अनुसार, Mercedes-AMG ने इंजन में कई मैकेनिकल अपग्रेड किए हैं, जिसमें नया सिलेंडर हेड, बदले हुए इनटेक और एग्जॉस्ट पार्ट्स, बड़ा इंटरकूलर और बढ़ा हुआ बूस्ट प्रेशर शामिल है. कार के इलेक्ट्रिक ऑक्सिलरी कंप्रेसर को भी बेहतर बनाया गया है, जिससे इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स तेज़ हो, खासकर कम स्पीड पर.

Mercedes-AMG GLC 53
नई Mercedes-AMG GLC 53 का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-Benz)

इसके इंजन को नौ-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो Mercedes के ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम से होकर गुज़रती है. नई AMG SUV में पहली बार, GLC 53 को ऑप्शनल डायनामिक प्लस पैकेज के हिस्से के तौर पर ड्रिफ्ट मोड के साथ पेश किया गया है, जिससे गाड़ी मुख्य रूप से पिछले पहियों को पावर भेज सकती है.

इसके अलावा, ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी में मदद के लिए एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रियर डिफरेंशियल भी उपलब्ध है. कार के सस्पेंशन को भी अडैप्टिव डैम्पिंग के साथ फिर से ट्यून किया गया है, जबकि रियर-व्हील स्टीयरिंग अब स्टैंडर्ड ही है. इसके अलावा, इसमें एक नया एग्जॉस्ट सिस्टम भी दिया गया है.

Mercedes-AMG GLC 53
नई Mercedes-AMG GLC 53 का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

इसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह ज़्यादा गहरी आवाज़ देता है, साथ ही इसमें पांच ड्राइविंग मोड — स्लिपरी, कम्फर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट+, और इंडिविजुअल मिलते हैं. इस कार में ऑप्शनल ऐड-ऑन के तौर पर, Mercedes एक लिमिटेड-रन गोल्डन एक्सेंट्स पैकेज भी दे रही है, जो GLC 53 में खास एक्सटीरियर और इंटीरियर टच देता है.

दुनिया भर में, नई Mercedes-AMG GLC 53, मौजूदा 43 और 63 दोनों वेरिएंट की जगह लेगी, जिसमें सख्त Euro 7 एमिशन नॉर्म्स के चलते चार-सिलेंडर सेटअप को हटा दिया गया है. भारतीय बाजार की बात करें तो यहां AMG GLC 53 की कीमत शायद AMG GLC 43 कूपे से ज़्यादा होगी. मौजूदा समय में GLC 43 की कीमत 99.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. फिलहाल GLC 53 दुनिया भर में बिकने वाली अकेली AMG-बैज वाली GLC होगी.

MERCEDES AMG GLC 53
MERCEDES AMG GLC 53 ENGINE
MERCEDES AMG GLC 53 DESIGN
MERCEDES AMG GLC 53 PRICE
MERCEDES AMG GLC 53 UNVEILED

