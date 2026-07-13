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23 जुलाई को भारत में लॉन्च हो सकती है नई Mercedes-AMG E 53 PHEV, जानें क्या होंगे फीचर्स

Mercedes-AMG अपनी नई AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ भारत में लॉन्च करने वाली है. इसे 23 जुलाई को भारत में उतारा जाएगा.

2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV
2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV भारत में होगी लॉन्च (फोटो - Mercedes-AMG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 5:15 PM IST

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हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz की परफॉर्मेंस डिवीजन Mercedes-AMG अपनी नई AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ भारत में लॉन्च करने वाली है. इस कार को 23 जुलाई को भारत में उतारा जाएगा.

इस परफॉर्मेंस सेडान को भारत में प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ दोबारा बाजार में उतारा जाएगा, जिसमें 3.0-लीटर छह-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा. यह Mercedes-AMG के भारत में मौजूद लाइन-अप में सबसे नए इलेक्ट्रिफ़ाइड परफॉर्मेंस मॉडल के तौर पर शामिल होगी.

Mercedes-AMG E 53 का पावरट्रेन और परफॉर्मेंस
नई AMG E 53 में 3.0-लीटर का टर्बो-पेट्रोल स्ट्रेट-सिक्स इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 449hp की पावर उत्पन्न करता है. इस इजंन के साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा गया है, जिसके एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलती है. यह मोटर 163hp तक की पावर देती है, जिससे स्टैंडर्ड मॉडल में कुल पावर आउटपुट 585hp और टॉर्क 750Nm हो जाता है.

इसके अलावा, ऑप्शनल AMG डायनामिक प्लस पैकेज के साथ, 'रेस स्टार्ट' एक्टिवेट होने पर आउटपुट बढ़कर 612hp हो जाता है. इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, यह सेडान 3.8 सेकंड में 0-100kph की रफ़्तार पकड़ सकती है और 280kph की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है.

2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV
2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-AMG)

21.2kWh की यूज़ेबल बैटरी E 53 को सिर्फ़ इलेक्ट्रिक पावर पर 100km से ज़्यादा की रेंज देती है. यह PHEV 140kph तक की स्पीड पर सिर्फ़ इलेक्ट्रिक पावर से चल सकती है और 11kW AC चार्जिंग को सपोर्ट करती है. ग्लोबल मार्केट में, इस कार को ऑप्शनल 60kW DC चार्जिंग से बैटरी को लगभग 20 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

इसके अलावा, नई AMG E 53 में AMG-खास चेसिस बदलाव किए गए हैं, जिनमें आगे और पीछे के एक्सल पर अतिरिक्त ब्रेसिंग, 11mm चौड़ा फ्रंट ट्रैक और कम्फर्ट, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस सेटिंग्स वाला एडेप्टिव सस्पेंशन दिया गया है. जानकारी के अनुसार, ब्रेकिंग सिस्टम को भी हाइब्रिड पावरट्रेन की एनर्जी रिकवरी के साथ बेहतर ढंग से काम करने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है.

Mercedes-AMG E 53 का एक्सटीरियर
नई AMG E 53 मौजूदा E-Class पर आधारित है, लेकिन इसमें AMG-खास कई डिज़ाइन बदलाव किए गए हैं. इनमें इलुमिनेटेड AMG ग्रिल, बड़े फ्रंट एयर इनटेक, चौड़े फ्रंट व्हील आर्च और डकटेल स्पॉइलर दिए गए हैं. वहीं पीछे की तरफ, इसमें डिफ्यूज़र और गोल क्वाड एग्ज़ॉस्ट दिए गए हैं.

2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV
2026 Mercedes-AMG E 53 PHEV का रियर सेक्शन (फोटो - Mercedes-AMG)

इस कार की ज़्यादा पावर को दिखाने के लिए, AMG डायनामिक प्लस पैकेज में परफॉर्मेंस से जुड़े कई फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि मज़बूत ब्रेक के लिए रेड कैलिपर और माइक्रोफ़ाइबर से लिपटा स्टीयरिंग व्हील मिलता है.

Mercedes-AMG E 53 का इंटीरियर
नई AMG E 53 के इंटीरियर की बात करें तो इसमें AMG स्पोर्ट्स सीट्स, AMG स्टीयरिंग व्हील और मॉडल-स्पेसिफिक ट्रिम दिए गए हैं. इस कार के डैशबोर्ड में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 14.4-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन मिलता है, जबकि MBUX सुपरस्क्रीन - जो फ्रंट पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले के साथ आती है - इंटरनेशनल मार्केट में एक ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है.

Mercedes-AMG E 53 की इंडिया टाइम लाइन
ताजा जानकारी के अनुसार, Mercedes-Benz अपनी नई AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ को आगामी 23 जुलाई लॉन्च करने वाली है और इसकी कीमतों का ऐलान करेगी. गौरतलब है कि पिछली जेनरेशन की AMG E 53 सेडान को 2021 में भारत में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद AMG E 53 Cabriolet आई थी. नए मॉडल के साथ AMG E 53 सेडान, Mercedes-AMG की भारत में मौजूद गाड़ियों की रेंज में शामिल हो जाएगी.

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