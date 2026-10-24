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Maruti Suzuki Victoris का नया Aurum Edition लॉन्च, कार का एक साल पूरा होने का मना रही जश्न

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki त्योहारी सीजन के मौके पर अपनी SUV Maruti Victoris के लॉन्च का एक साल पूरा होने का जश्न मना रही है. इस मौके पर कंपनी ने इस एसयूवी का Aurum Edition लॉन्च किया है.

एक किट के रूप में पेश किए गए इस एडिशन की कीमत कंपनी ने 22,990 रुपये रखी है, और यह 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' वेरिएंट पर आधारित है. कीमत की बात करें तो Maruti Victoris की कीमतें 10.50 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं.

Maruti Suzuki Victoris Aurum Edition में क्या नया Victoris के नए Aurum Edition के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आगे, किनारे और पीछे की स्किड प्लेट्स के साथ-साथ व्हील आर्च पर कॉपर के कलर के इंसर्ट दिए गए हैं, जो इसे एक अलग ही लुक देते हैं. इसके अलावा, कार के फ्रंट ग्रिल, फेंडर, बंपर, बॉडी साइड मोल्डिंग और डोर वाइज़र पर क्रोम एक्सेसरीज़ दी गई हैं.

स्पेशल एडिशन के इंटीरियर की बात करें तो ग्राहकों को हर मौसम के लिए उपयुक्त 3D केबिन मैट, 3D बूट मैट और रियर ट्रंक सिल गार्ड दिए गए हैं. इस एडिशन का नाम सोने के लिए इस्तेमाल होने वाले लैटिन शब्द पर रखा गया है, जो Victoris के पहले साल के शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है.

Maruti Suzuki Victoris Aurum Edition का पावरट्रेन

बता दें कि Aurum Edition, Maruti Victoris के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन पर आधारित है, जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और लिथियम-आयन बैटरी को जोड़ा गया है. इस सिस्टम में एक EV मोड भी मिलता है, जो लगभग 116 hp की कुल पावर और 122 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है. यह सिस्टम e-CVT के साथ काम करता है. इस SUV में पेट्रोल और CNG पावरट्रेन का विकल्प भी मौजूद है.

Maruti Suzuki Victoris की बिक्री

बता दें कि लॉन्च के साथ ही Maruti Victoris की शुरुआती बिक्री काफी दमदार रही. अपने पहले साल में इस कार की कुल बिक्री 1,47,602 यूनिट की रही, जो पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में किसी भी नए मॉडल के लॉन्च के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन बिक्री रही है. इसकी मासिक बिक्री की बात करें तो कंपनी हर माह इसके 10,000 से 13,000 यूनिट्स तक बेचती है, जबकि जनवरी 2026 में यह आंकड़ा सबसे अधिक 15,240 यूनिट्स तक पहुंच गया था.