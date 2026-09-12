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इस फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो सकती है अपडेटेड Maruti Wagon R, इंटरनेट पर सामने आाया वीडियो

इसके अलावा, कार के हेडलैंप, साइड प्रोफ़ाइल और पिछले हिस्से में मौजूदा डिज़ाइन के ही रहने की उम्मीद है. इसके अलावा, अपडेट में एक नया कलर पैलेट भी शामिल किया जा सकता है.

2026 Maruti Wagon R का डिजाइन सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है, कि टेस्ट कार आगे से पीछे तक पूरी तरह से कैमोफ्लार्ज की गई है, इसलिए इसमें कितने बदलाव किए गए हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. हालांकि, Maruti Wagon R में नई ग्रिल और फ्रंट बंपर के साथ-साथ नए एलॉय व्हील्स मिल सकते हैं.

इस टेस्ट म्यूल की तस्वीरें सामने आने से इस बात की पुष्टि होती है कि इस टॉल-बॉय हैचबैक को जल्द ही अपडेट मिलने वाला है. बता दें कि अभी की, तीसरी जेनरेशन की Maruti Wagon R को साल 2019 में उतारा गया था, और तब से इसे 2022 और 2025 में कुछ अपडेट मिले हैं, जिसमें मुख्य रूप से कॉस्मेटिक और फीचर में बदलाव किए गए हैं.

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki अपनी अपडेटेड Maruti Wagon R को इस फेस्टिव सीजन बाजार में उतार सकती है. इसके लिए कंपनी नई Maruti Wagon R को टेस्ट कर रही है, और हाल ही में इस कार के टेस्ट म्यूल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया, हालांकि यह टेस्ट म्यूल पूरी तरह से कैमोफ्लार्ज किया गया था.

2026 Maruti Wagon R का इंटीरियर

सामने आए वीडियो में इस कार के इंटीरियर की भी एक झलक मिलती है. इसमें लगी टचस्क्रीन Wagon R में अभी मिलने वाले 7-इंच यूनिट से काफी बड़ी लग रही है, और टेस्ट कार में Maruti Baleno में इस्तेमाल होने वाले 9-इंच डिस्प्ले मिल सकता है. केबिन में दूसरे बदलावों में नई अपहोल्स्ट्री, लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन और एक्स्ट्रा फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

2026 Maruti Wagon R के इंजन विकल्प

इसमें मिलने वाले पावरट्रेन विकल्पों की बात करें तो, Maruti Wagon R में अभी दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं. इसका एंट्री-लेवल ऑप्शन 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर K10C इंजन है, जो 66 bhp की पावर और 82 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

वहीं दूसरा इंजन विकल्प बड़ा 1.2-लीटर चार-सिलेंडर K12N नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इन दोनों इंजन को 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT के साथ जोड़ा जा सकता है. हालांकि, इस अपडेट में पावरट्रेन ऑप्शन बदल सकते हैं.

Maruti Suzuki इसके चार-सिलेंडर वाले 1.2-लीटर K12N को अपने नए 1.2-लीटर Z-सीरीज़ तीन-सिलेंडर इंजन से बदल सकती है. कंपनी ने नई Maruti Baleno, Swift, और Dzire के साथ भी ऐसा ही किया था. यह पुराने चार-सिलेंडर मोटर से कम पावर उत्पन्न करता है.

हालांकि कंपनी का दावा है कि उसने नए इंजन के साथ एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया है. Maruti Wagon R लाइनअप के हिस्से के तौर पर CNG वर्जन जारी रहने की उम्मीद है. Maruti Wagon R कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है और सालों से भारतीय बाज़ार में इसकी पहचान रही है.