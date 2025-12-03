ETV Bharat / technology

नई Maruti e-Vitara ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में हासिल किए 5-स्टार, देखें वीडियो

Bharat NCAP ने Maruti e-Vitara के टॉप-स्पेक Alpha वेरिएंट के 61kWh बैटरी पैक के साथ क्रैश-टेस्ट किया. हालांकि, ये रेटिंग e-SUV के Delta और Zeta ट्रिम्स पर भी लागू होती हैं, जिनमें क्रमशः 49kWh और 61kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है.

इस कार ने क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) दोनों के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की हैं. Maruti Dzire, Baleno और Invicto के बाद Maruti e-Vitara SUV कंपनी की चौथी कार है, जिसे इंडियन सेफ्टी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स के तहत जांचा गया है.

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने भारतीय बाजार के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Maruti e-Vitara को पेश कर दिया है. इस साल की शुरुआत में इस कार का Euro NCAP ने क्रैश-टेस्ट किया था, अब Bharat NCAP ने भी इसका क्रैश टेस्ट किया है.

Maruti e Vitara: एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी

क्रैश टेस्ट के दौरान, फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, Maruti e-Vitara ने ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघों और पैरों को 'अच्छी' सुरक्षा दी. हालांकि, ड्राइवर की छाती और टिबिया को 'एडेक्वेट' सुरक्षा मिली.

वहीं, साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर और साइड पोल इम्पैक्ट (पोल) परीक्षणों की बात करें तो इस दौरान, सिर, छाती, पेट और श्रोणि सहित यात्री के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली.

Maruti e-Vitara चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी रेटिंग

चाइल्ड ऑक्यूपेंट टेस्ट में, 18 महीने और 3 साल के बच्चों की डमी की चाइल्ड सीट पीछे की तरफ थी. दोनों डमी को फ्रंटल (8 में से 8) और साइड (4 में से 4) क्रैश टेस्ट में पूरे पॉइंट मिले.

हालांकि Maruti e-Vitara को 24 में से 24 का डायनामिक स्कोर और 12 में से 12 का CRS इंस्टॉलेशन स्कोर मिला, लेकिन गाड़ी के असेसमेंट में इसे 6 पॉइंट का नुकसान हुआ, जिससे चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में कुल 49 में से 43 पॉइंट का स्कोर मिला.

Maruti e-Vitara का क्रैश टेस्ट (फोटो - Bharat NCAP)

Maruti e-Vitara के सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Maruti e-Vitara के फुली लोडेड Alpha ट्रिम में 7 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, एक टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और ऑटो-होल्ड फंक्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं. Maruti Victoris के बाद यह दूसरी Maruti Suzuki कार है जिसमें लेवल-2 ADAS सूट मिलता है.