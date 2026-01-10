ETV Bharat / technology

खरीदना चाहते हैं नई Mahindra XUV 3XO EV एसयूवी, जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने 6 जनवरी, 2026 को अपनी चौथी इलेक्ट्रिक कार Mahindra XUV 3XO EV को भारतीय बाजार में लॉन्च किया. महिंद्रा की सब-4-मीटर इलेक्ट्रिक SUV को Mahindra XUV400 की जगह उतारा गया है, जिसे कंपनी ने सिर्फ़ तीन साल पहले लॉन्च किया गया था.

यह ICE-पावर्ड Mahindra XUV 3XO के ओवरऑल लुक और फॉर्म फैक्टर को अपनाती है, जबकि बड़ी Mahindra XUV400 के इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को बरकरार रखती है. ICE Mahindra XUV 3XO की तुलना में इसके एक्सटीरियर में एकमात्र अंतर थोड़ा बदला हुआ फ्रंट ग्रिल और लोअर एप्रन है, साथ ही फ्रंट और पिछले हिस्से पर ब्रॉन्ज़ हाइलाइट्स मिलती हैं. ब्रॉन्ज़ डिटेलिंग के अलावा, इस EV का इंटीरियर डिज़ाइन भी Mahindra XUV 3XO जैसा ही है.

Mahindra XUV 3XO EV की कीमत

Mahindra XUV 3XO EV की कीमत की बात करें तो इसके AX5 वेरिएंट की कीमत 13.89 लाख रुपये और AX7L वेरिएंट के लिए कीमत 14.96 लाख रुपये है. जो ग्राहक इसके साथ 7.2kW AC चार्जर चाहते हैं, उन्हें इसके लिए 50,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. हालांकि, सिर्फ़ दो वेरिएंट होने की वजह से, ग्राहकों में इसे लेकर कन्फ्यूजन नहीं होगा.

Mahindra XUV 3XO EV के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स