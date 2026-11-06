फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए लॉन्च हुआ Toyota Innova Crysta का नया Limo एडिशन, कीमत 19.95 लाख रुपये
Toyota Motor ने फ्लीट ऑपरेटरों के लिए अपनी Toyota Innova Crysta का Limo एडिशन लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 19.95 लाख रुपये है.
Published : November 6, 2026 at 10:31 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने भारत में फ्लीट ऑपरेटरों और कमर्शियल मोबिलिटी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अपनी Toyota Innova Crysta का Limo एडिशन लॉन्च किया है. इस स्पेशल एडिशन को केवल GX-SLF ग्रेड में उतारा गया है, और इस MPV का 2.4-लीटर डीजल इंजन के साथ पेश किया गया है, जिसमें कैप्टन सीटें मिलती हैं.
ध्यान देने वाली बात यह है कि Innova Crysta Limo एडिशन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है और इसमें पहले की तरह ही भरोसेमंद 2.4-लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. इस स्पेशल एडिशन को उन कमर्शियल ग्राहकों के लिए पेश किया गया है, जो यात्रियों के लिए कम्फर्ट, ज्यादा स्पेस और लंबी दूरी के सफर के लिए उपयुक्त कार की तलाश करते हैं.
कंपनी इस मॉडल की कैप्टन सीटों और इसकी बेहतरीन राइड क्वालिटी को खास तौर पर हाइलाइट कर रही है. बता दें कि स्टैंडर्ड Innova Crysta मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है और इसकी प्रमाणित फ्यूल एफिशिएंसी 15 km/l तक है. इसकी रेंज में चार ट्रिम – GX, GX+, VX और ZX – शामिल हैं.
कीमत और फीचर्स
इसके GX फ्लीट 7-सीटर वर्जन की कीमत 19.95 लाख रुपये रखी गई है, जबकि इसके GX फ्लीट 8-सीटर की कीमत 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. समान कीमत और फीचर्स के साथ, Innova Crysta Limo एडिशन कोई नया मॉडल या अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह पहले से बेचे जा रहे फ्लीट वर्ज़न की ही एक रीब्रांडिंग है.
इस MPV में एक बड़ा केबिन दिया गया है, जिसमें फ्लेक्सिबल सीटिंग, सभी पंक्ति में एयर-कंडीशनिंग, काफी हेडरूम और लेगरूम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें सात एयरबैग, ABS, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.
इस स्पेशल एडिशन की लॉन्च के बारे में बात करते हुए Toyota Kirloskar Motor के सेल्स-सर्विस-यूज़्ड कार बिज़नेस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, सबरी मनोहर ने कहा कि, "दो दशकों से भी ज़्यादा समय से, Innova ने भरोसे, कम्फर्ट और कार के मालिक होने के आत्मविश्वास के ज़रिए ग्राहकों का विश्वास जीता है. इसी वजह से, यह कई पीढ़ियों से लोगों की पसंदीदा गाड़ी बनी हुई है."
उन्होंने आगे कहा कि, "पेशेवर मोबिलिटी (यातायात) से जुड़े ग्राहक भी इस सफर का एक अहम हिस्सा रहे हैं. Innova Crysta Limo के ज़रिए, हम अपनी इस मज़बूत विरासत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. इसके साथ ही, हम ग्राहकों को वह क्वालिटी और भरोसा देना जारी रखेंगे, जिसकी वे Toyota से उम्मीद करते हैं."