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फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए लॉन्च हुआ Toyota Innova Crysta का नया Limo एडिशन, कीमत 19.95 लाख रुपये

Toyota Innova Crysta ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने भारत में फ्लीट ऑपरेटरों और कमर्शियल मोबिलिटी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अपनी Toyota Innova Crysta का Limo एडिशन लॉन्च किया है. इस स्पेशल एडिशन को केवल GX-SLF ग्रेड में उतारा गया है, और इस MPV का 2.4-लीटर डीजल इंजन के साथ पेश किया गया है, जिसमें कैप्टन सीटें मिलती हैं.

ध्यान देने वाली बात यह है कि Innova Crysta Limo एडिशन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है और इसमें पहले की तरह ही भरोसेमंद 2.4-लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. इस स्पेशल एडिशन को उन कमर्शियल ग्राहकों के लिए पेश किया गया है, जो यात्रियों के लिए कम्फर्ट, ज्यादा स्पेस और लंबी दूरी के सफर के लिए उपयुक्त कार की तलाश करते हैं.

Toyota Innova Crysta का डैशबोर्ड (फोटो - Toyota Kirloskar Motor) कंपनी इस मॉडल की कैप्टन सीटों और इसकी बेहतरीन राइड क्वालिटी को खास तौर पर हाइलाइट कर रही है. बता दें कि स्टैंडर्ड Innova Crysta मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है और इसकी प्रमाणित फ्यूल एफिशिएंसी 15 km/l तक है. इसकी रेंज में चार ट्रिम – GX, GX+, VX और ZX – शामिल हैं. कीमत और फीचर्स

इसके GX फ्लीट 7-सीटर वर्जन की कीमत 19.95 लाख रुपये रखी गई है, जबकि इसके GX फ्लीट 8-सीटर की कीमत 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. समान कीमत और फीचर्स के साथ, Innova Crysta Limo एडिशन कोई नया मॉडल या अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह पहले से बेचे जा रहे फ्लीट वर्ज़न की ही एक रीब्रांडिंग है. Toyota Innova Crysta का सीटिंग लेआउट (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)