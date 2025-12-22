ETV Bharat / technology

जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली है नई KTM 390 Adventure R, जाने क्या होगा खास

KTM 390 Adventure R के हार्डवेयर 390 Adventure R के हार्डवेयर की बात करें इसमें 21-इंच का फ्रंट व्हील और 18-इंच का रियर व्हील मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर में 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील साइज़ होता है. इसके अलावा, लंबा ट्रैवल सस्पेंशन मिलता है, जो स्टैंडर्ड वर्जन के 200 mm के मुकाबले 230 mm है, जिसे ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज़्यादा मिलता है, जो स्टैंडर्ड वर्जन के 232 mm के मुकाबले 272 mm है.

Bikewale की रिपोर्ट की मानें तो, बाइक लवर्स के बीच ज़्यादा ऑफ-रोड कैपेबिलिटी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए, KTM ने ज़्यादा फोकस वाली KTM 390 Adventure R को पेश करने का फैसला किया है और इंडिया बाइक वीक में एक पब्लिकेशन को 390 Adventure R लॉन्च करने के प्लान की पुष्टि की है.

हैदराबाद: प्रीमियम और स्पोर्ट्स बाइक निर्माता कंपनी KTM जनवरी 2026 में अपनी पॉपुलर एडवेंचर मोटरसाइकिल, KTM 390 Adventure R का ज़्यादा ऑफ-रोड फोकस वाला वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. KTM 390 Adventure R ज़्यादा ऑफ-रोड फोकस वाली मोटरसाइकिल है, जिसमें स्टैंडर्ड 390 Adventure के मुकाबले 230 mm का ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है.

मोटरसाइकिल में ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल के साथ, सीट हाइट भी ज्यादा रखी गयी है, जो 870 mm है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल की सीट की ऊंचाई 830 mm है. तो, KTM 390 Adventure R उन राइडर्स के लिए होगी जो इसके ऊंचे स्टांस के बावजूद एक्स्ट्रा किट और कैपेबिलिटी को पसंद करेंगे.

2026 KTM 390 Adventure R (फोटो - KTM)

इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन वाली KTM 390 Adventure R की बात करें तो इसमें हेवी-ड्यूटी स्पोक वाले व्हील्स में Mitas Enduro Trail E07+ टायर इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि इंडिया-स्पेसिफिकेशन वाली 390 Adventure R में कौन से टायर लगेंगे.

390 Adventure R के फ्रंट सस्पेंशन में 43 mm WP Apex ओपन कार्ट्रिज फोर्क मिलते हैं, जिसमें कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग एडजस्टेबिलिटी दी गई है, जबकि पीछे WP Apex स्प्लिट पिस्टन शॉक मिलता है, जिसमें प्रीलोड और रिबाउंड डैम्पिंग एडजस्टेबिलिटी दी गई है.

2026 KTM 390 Adventure R (फोटो - KTM)

KTM 390 Adventure R का इंजन

मोटरसाइकिल में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 399cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 8,500 rpm पर 45.3 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 39 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर की है, और 390 Adventure R का कर्ब वेट 176 kg है, जिसमें पूरा फ्यूल भरा होता है, जो स्टैंडर्ड KTM 390 एडवेंचर से 6 kg हल्का है.

KTM 390 Adventure R की कीमत

इसकी कीमत के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि KTM 390 Adventure R की कीमत लगभग 4.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होगी. लॉन्च होने के बाद, KTM India के पास मिड-साइज़ एडवेंचर बाइक्स की पूरी रेंज होगी, जिसमें KTM 390 Adventure रेंज में X, स्टैंडर्ड वेरिएंट और ज़्यादा कुशल और अनुभवी राइडर्स के लिए R वेरिएंट मिलेगा.