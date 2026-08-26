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नए कलर ऑप्शन्स के साथ लॉन्च हुई नई KTM 390 Adventure बाइक, कीमत 2.88 लाख रुपये

नई KTM 390 Adventure बाइक हुई लॉन्च ( फोटो - KTM India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी KTM India ने भारत में अपनी KTM 390 Adventure को अपडेट करते हुए, दो नए कलर ऑप्शन बाजार में उतारे हैं. कंपनी ने इन नए कलर ऑप्शन्स को 'Arctic Flare' और 'Ebony Black' नाम से पेश किया है. इन नए डुअल-टोन कलर ऑप्शन को 2,87,802 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. इन नए कलर ऑप्शन की कीमत कंपनी ने एडवेंचर मोटरसाइकिल के मौजूदा वर्जन की कीमत के बराबर ही रखा है. ये नए कलर ऑप्शन्स हाल ही में एक डीलर यार्ड में देखा गया था और अब इन्हें आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है. इनमें शानदार डुअल-टोन फ़िनिश दी गई है. जहां 'Arctic Flare' में फ्रंट फेयरिंग और बीक व्हाइट कलर की है, जबकि टेल सेक्शन में ऑरेंज पेंट स्कीम दी गई है. वहीं Ebony Black में ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है. नई KTM 390 Adventure बाइक हुई लॉन्च (फोटो - KTM India) 2026 KTM 390 Adventure का डिजाइन

सबसे बड़े विज़ुअल बदलावों में से एक इसमें मिलने वाले ग्राफ़िक्स हैं. KTM 390 Adventure के मौजूदा कलर ऑप्शन की तुलना में 'आर्कटिक फ्लेयर' कलर में काफ़ी बड़े ग्राफ़िक्स इस्तेमाल किए गए हैं, और यही चीज Ebony Black कलर में भी देखने को मिलता है. KTM और Adventure 390 की साफ़ दिखने वाली ब्रांडिंग मोटरसाइकिल को ज़्यादा बोल्ड और अलग लुक प्रदान करती है.