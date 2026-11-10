ग्लोबल मार्केट के लिए पेश हुई नई KTM 1390 Super Duke GT Evo, मिलेगा नया AMT गियरबॉक्स
KTM ने अपनी ग्लोबल वेबसाइट पर नई KTM 1390 Super Duke GT Evo को लिस्ट कर दिया है. इसमें AMT गियरबॉक्स दिया गया है.
Published : November 10, 2026 at 3:32 PM IST
हैदराबाद: स्पोर्ट्स और प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM ने अपनी ग्लोबल वेबसाइट पर नई KTM 1390 Super Duke GT Evo को लिस्ट कर दिया है. कंपनी ने इस वेरिएंट को स्टैंडर्ड KTM 1390 Super Duke GT के ऊपर रखा है. जानकारी के अनुसार, इस स्पोर्ट-टूरिंग मोटरसाइकिल में कई मैकेनिकल और इक्विपमेंट अपग्रेड दिए गए हैं.
इन अपग्रेड्स में ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT), इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल्ड सस्पेंशन और एक नया चेसिस शामिल है. इस बाइक को 2027 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए पेश उतारा जाएगा. वहीं, भारतीय बाजार की बात करें तो यहां पर इसे लॉन्च किए जाने के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
नई KTM 1390 Super Duke GT Evo का पावरट्रेन
इस मोटरसाइकिल को इसमें लगाए गए 1,350cc, 75-डिग्री V-ट्विन LC8 इंजन से पावर मिलती है, जिसका इस्तेमाल KTM 1390 Super Adventure S Evo में भी किया जाता है. यह इंजन 187 bhp की पावर और 145 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.
इस इंजन में सबसे बड़ा बदलाव AMT गियरबॉक्स का जोड़ा जाना है, जो राइडर्स को ऑटोमैटिक और मैनुअल मोड के बीच स्विच करने की सुविधा देता है. ऑटोमैटिक मोड पर, गियर बदलने का काम सिस्टम खुद करता है, जिससे लंबी यात्राओं के दौरान थकान कम हो जाती है.
वहीं, दूसरी ओर जो राइडर्स खुद गियर बदलना पसंद करते हैं और ट्रांसमिशन पर ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं, उनके लिए मैनुअल मोड का विकल्प भी इस बाइक में दिया गया है.
नई KTM 1390 Super Duke GT Evo का सस्पेंशन और चेसिस
नई 1390 Super Duke GT Evo में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित WP सेमी-एक्टिव टेक्नोलॉजी (SAT) सस्पेंशन दिया गया है. इसकी सेटिंग्स को डैशबोर्ड के ज़रिए एडजस्ट किया जा सकता है, जबकि एक नए पेटेंटेड 'थ्रू-रॉड' डिज़ाइन से सिस्टम का वज़न कम होता है और इसका मकसद रिस्पॉन्स में कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाना है.
इसके अलावा KTM ने बाइक के फ्रेम की कठोरता को भी स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले तीन गुना बढ़ा दिया है. फ्रेम, फोर्क्स, ट्रिपल क्लैम्प्स और स्विंगआर्म के बीच मजबूत कनेक्शन का मकसद हैंडलिंग की सटीकता और फ्रंट-व्हील फीडबैक को बेहतर बनाना है. इस बाइक का वजन 213 kg है, जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 149 mm रखा गया है, और इसकी सीट हाइट 834 mm रखी गई है.
नई 1390 Super Duke GT Evo टूरिंग उपकरण और ब्रेकिंग
इस बाइक के हैंडलबार को आगे की तरफ एडजस्ट किया जा सकता है, जबकि इसकी विंडस्क्रीन की हाइट को दो सेटिंग पर सेट किया जा सकता है. राइडर्स को एडजस्ट करने वाले क्लच और ब्रेक लीवर भी मिलते हैं. मोटरसाइकिल में 17-इंच के व्हील्स लगाए गए हैं, जिनमें मिशेलिन पावर 6 टायर मिलते हैं. आगे के टायर का माप 120/70 है और पीछे के टायर का माप 190/55 है.
व्हील्स और टायर्स का यह सेट 1.2 किलोग्राम हल्का है. इनमें इस्तेमाल किए गए रबर कंपाउंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मोड़ पर अच्छी ग्रिप दें और सीधी सड़क पर स्थिरता बनाए रखें. वहीं, ब्रेकिंग के लिए इसमें Brembo Stylema के फोर-पिस्टन कैलिपर दिए गए हैं, जो 320 mm की फ्रंट डिस्क के साथ आते हैं. वहीं, पीछे की तरफ 240 mm की डिस्क ब्रेक के साथ ट्विन-पिस्टन कैलिपर लगाए गए हैं.
नई 1390 Super Duke GT Evo की तकनीक और फीचर्स
इस बाइक में 8.8-इंच की TFT स्क्रीन मिलती है, जो मोटरसाइकिल के फंक्शन्स को दर्शाती है, और इसमें ऑफ़लाइन नेविगेशन का फीचर भी मिलता है. बाइक में एक USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है. अपडेट की गई LED हेडलाइट पास के क्षेत्र में बेहतर रोशनी देती है और इसका व्यूइंग फील्ड 90 डिग्री तक फैला हुआ है.
बाइक में चार राइडिंग मोड्स – Rain, Street, Sport और कस्टम – मिलते हैं, जबकि ट्रैक मोड एक विकल्प के तौर पर मिलता है. इसके इलेक्ट्रॉनिक पैकेज में ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर, कॉर्नरिंग ABS, और सुपरमोटो, सुपरमोटो+ तथा स्पोर्ट ABS सेटिंग्स शामिल हैं. मल्टी-क्लिक सिस्टम (MCS) वाला हैंड ब्रेक लीवर एडजस्टमेंट की एक और सुविधा देता है.