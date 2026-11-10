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ग्लोबल मार्केट के लिए पेश हुई नई KTM 1390 Super Duke GT Evo, मिलेगा नया AMT गियरबॉक्स

नई KTM 1390 Super Duke GT Evo हुई पेश ( फोटो - KTM )

हैदराबाद: स्पोर्ट्स और प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM ने अपनी ग्लोबल वेबसाइट पर नई KTM 1390 Super Duke GT Evo को लिस्ट कर दिया है. कंपनी ने इस वेरिएंट को स्टैंडर्ड KTM 1390 Super Duke GT के ऊपर रखा है. जानकारी के अनुसार, इस स्पोर्ट-टूरिंग मोटरसाइकिल में कई मैकेनिकल और इक्विपमेंट अपग्रेड दिए गए हैं.

इन अपग्रेड्स में ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT), इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल्ड सस्पेंशन और एक नया चेसिस शामिल है. इस बाइक को 2027 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए पेश उतारा जाएगा. वहीं, भारतीय बाजार की बात करें तो यहां पर इसे लॉन्च किए जाने के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

नई KTM 1390 Super Duke GT Evo का पावरट्रेन

इस मोटरसाइकिल को इसमें लगाए गए 1,350cc, 75-डिग्री V-ट्विन LC8 इंजन से पावर मिलती है, जिसका इस्तेमाल KTM 1390 Super Adventure S Evo में भी किया जाता है. यह इंजन 187 bhp की पावर और 145 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. KTM 1390 Super Duke GT Evo (फोटो - KTM) इस इंजन में सबसे बड़ा बदलाव AMT गियरबॉक्स का जोड़ा जाना है, जो राइडर्स को ऑटोमैटिक और मैनुअल मोड के बीच स्विच करने की सुविधा देता है. ऑटोमैटिक मोड पर, गियर बदलने का काम सिस्टम खुद करता है, जिससे लंबी यात्राओं के दौरान थकान कम हो जाती है. वहीं, दूसरी ओर जो राइडर्स खुद गियर बदलना पसंद करते हैं और ट्रांसमिशन पर ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं, उनके लिए मैनुअल मोड का विकल्प भी इस बाइक में दिया गया है. KTM 1390 Super Duke GT Evo (फोटो - KTM) नई KTM 1390 Super Duke GT Evo का सस्पेंशन और चेसिस

नई 1390 Super Duke GT Evo में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित WP सेमी-एक्टिव टेक्नोलॉजी (SAT) सस्पेंशन दिया गया है. इसकी सेटिंग्स को डैशबोर्ड के ज़रिए एडजस्ट किया जा सकता है, जबकि एक नए पेटेंटेड 'थ्रू-रॉड' डिज़ाइन से सिस्टम का वज़न कम होता है और इसका मकसद रिस्पॉन्स में कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाना है.