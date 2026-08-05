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4 सितंबर को भारत में लॉन्च होगी नई Kia Sorento, जानें क्या होने वाले हैं फीचर्स

Kia India ने पुष्टि की है कि कंपनी आगामी 4 सितंबर, 2026 को अपनी नई Kia Sorento को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी.

Kia Sorento
Kia Sorento का टीजर (फोटो - Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी आगामी 4 सितंबर, 2026 को अपनी नई Kia Sorento को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी. इसकी लॉन्च से पहले हाल ही में कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से इसकी बुकिंग लेना शुरू कर दिया है.

इसके अलावा, कंपनी ने हाल ही में एक टीज़र जारी किया है, जिसमें SUV को एक कवर के नीचे दिखाया गया है, हालांकि इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन, इस टीजर में इसकी झलक से यह पता चलता है कि SUV में T-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, वर्टिकली स्टैक्ड हेडलाइट्स और फ्रंट बम्पर का कुछ हिस्सा दिया जाएगा. इसमें लंबी रूफ़लाइन, साफ़ तौर पर दिखने वाली रूफ़ रेल्स और सीधा खड़ा स्टांस भी देखने को मिलता है.

Kia Sorento पर कंपनी का बड़ा दांव
नई Kia Sorento पर कंपनी एक बड़ा दांव लगा रही है, क्योंकि असल में यह भारतीय बाज़ार के लिए कंपनी की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV होने वाली है. पहले संभावना जताई जा रही थी कि कंपनी हाइब्रिड Kia Seltos लॉन्च करेगी, लेकिन अब Kia Sorento को प्राथमिकता दी गई है.

भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद यह SUV Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron और Jeep Meridian को टक्कर देगी. Kia की इस SUV का मुकाबला Toyota Fortuner से होने की संभावना कम है, क्योंकि Kia Sorento मोनोकॉक चेसिस पर बनी है, जो इसे बॉडी-ऑन-फ्रेम लाइफस्टाइल SUV से अलग बनाती है और प्रीमियम SUV सेगमेंट के ज़्यादा करीब रखती है.

हालांकि, Kia Sorento ने अपने स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन की वजह से काफी दिलचस्पी पैदा की है, लेकिन इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि कंपनी इसे डीज़ल पावरट्रेन के साथ भी पेश कर सकती है. मौजूदा जानकारी के अनुसार, Kia Sorento की लंबाई 4.8 मीटर से ज़्यादा हो सकती है, और इसे भारत में छह और सात-सीट वाले कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जाएगा.

Kia Sorento का पावरट्रेन
ग्लोबल मार्केट में Kia Sorento को 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है, जो 224 bhp की पावर देता है और इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. दुनिया भर में यह SUV ऑल-व्हील ड्राइव के साथ भी उपलब्ध है, हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत में यह ऑप्शन पेश किया जाएगा या नहीं.

इसके इंटीरियर की बात करें तो यह ग्लोबल-स्पेक मॉडल जैसा ही हो सकता है. इसके इंटीरियर में इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच की डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, हवादार फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सुइट जैसी कई चीज़ें शामिल हो सकती हैं.

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