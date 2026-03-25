ETV Bharat / technology

नई Kia EV2 इलेक्ट्रिक SUV ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च, मिलेगी 448 किमी तक की रेंज

नई Kia EV2 इलेक्ट्रिक SUV ग्लोबल मार्केट में लॉन्च ( फोटो - Kia )

फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, तो इसमें 'टाइगर फेस' का एक मॉडर्न रूप देखने को मिलता है, जिसके साथ वर्टिकली लगे हुए, स्प्लिट LED हेडलैंप, एक सीधी नोज और मज़बूत बॉडी क्लैडिंग दी गई है. कार में लगी क्लैडिंग किनारों से होते हुए पीछे के डिज़ाइन में मिल जाती है, जहां टेल लैंप्स नीचे की ओर लगे हैं, जिससे टेलगेट का लेआउट साफ़-सुथरा दिखता है. एक पतली पिछली विंडस्क्रीन और छत पर लगा स्पॉइलर इसके आधुनिक लुक को और भी बेहतर बनाता है.

नए Kia EV2 का डिजाइन इसके डिज़ाइन की बात करें तो इस मामले में, Kia EV2, कंपनी की लेटेस्ट स्टाइलिंग लैंग्वेज को आगे बढ़ाती है, और साथ ही अपनी रेंज की बड़ी EVs से भी कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स लेती है. इसका ओवरऑल लुक कुछ हद तक ICE-पावर्ड Kia Syros जैसा दिखता है, जिसमें एक बॉक्सी स्टांस और SUV जैसे अनुपात मिलता है.

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को एक कॉम्पैक्ट अर्बन SUV के तौर पर पेश किया गया है. नई Kia EV2, कंपनी के खास E-GMP प्लेटफॉर्म पर आधारित छठी EV है और इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किफायती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहुंचाना है.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई Kia EV2 को ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 26,600 यूरो की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जिससे यह उसकी ग्लोबल इलेक्ट्रिक वाहन लाइनअप में सबसे किफायती मॉडल बन गया है.

नई Kia EV2 इलेक्ट्रिक SUV का साइड प्रोफाइल (फोटो - Kia)

नए Kia EV2 का इंटीरियर

कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो, नई Kia EV2 में Syros से प्रेरित एक टेक-फॉरवर्ड केबिन दिया गया है. कार के डैशबोर्ड में तीन-स्क्रीन वाला लेआउट दिया गया है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, HVAC कंट्रोल के लिए 5.3-इंच का पैनल और 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. इस SUV में दो-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील और एक मिनिमलिस्ट इंटीरियर लेआउट भी मिलता है.

नए Kia EV2 के फीचर्स

इसके फीचर्स की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक कार में Harman Kardon ऑडियो सिस्टम, Digital Key 2.0, और Vehicle-to-Load (V2L) तथा Vehicle-to-Grid (V2G) जैसी एडवांस्ड चार्जिंग क्षमताएं शामिल हैं. Kia, नई EV2 को चार-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी पेश कर रही है, जिसमें कम्फर्ट और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पीछे की सीटें स्लाइड और रिक्लाइन करने का फीचर दिया गया है.

नई Kia EV2 इलेक्ट्रिक SUV का इंटीरियर (फोटो - Kia)

इस सेटअप से कार के अंदर 403 लीटर तक का अतिरिक्त बूट स्पेस मिल जाता है. वहीं इसके स्टैंडर्ड पांच-सीटर वर्जन में 362 लीटर का बूट मिलता है, जबकि दोनों ही वर्जन में 15 लीटर का 'फ्रंक' (सामने की तरफ़ का बूट स्पेस) भी दिया गया है.

नए Kia EV2 का बैटरी पैक और रेंज

नई EV2 में मिलने वाले बैटरी पैक की बात करें तो इसमें दो बैटरी पैक विकल्प दिए गए हैं. इसके स्टैंडर्ड वर्जन में 42.2 kWh का LFP बैटरी पैक मिलता है, जिसकी WLTP रेंज 317 km होने का दावा किया गया है. वहीं, लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट्स में 61.0 kWh की NMC बैटरी लगाई गई है.

नई Kia EV2 इलेक्ट्रिक SUV का रियर प्रोफाइल (फोटो - Kia)

यह बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 448 km तक की रेंज देती है. ये दोनों ही बैटरी विकल्प DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे बैटरी को 30 मिनट से भी कम समय में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

स्टैंडर्ड रेंज Kia EV2 का प्रोडक्शन 2026 की पहली तिमाही में शुरू होने वाला है, और इसके बाद जून में लॉन्ग रेंज और GT-Line वेरिएंट आने की उम्मीद है. Kia ने फिलहाल अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि नई Kia EV2 को भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं.